У пошкодженому пологовому будинку під час атаки на Київ народився хлопчик

Під час масованої атаки частково постраждала будівля Київського міського пологового будинку №2

Очільниця Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Мостепан повідомила, що в укритті пошкодженого обстрілом пологового будинку народилася дитина. Про це пише «Главком».

Під час масованої балістичної атаки на столицю вночі 24 вересня частково постраждала будівля Київського міського пологового будинку №2. У будівлі вибиті вікна та пошкоджені двері з 1 по 5 поверхи зі сторони паркінгу. Крім того, вибухова хвиля зачепила приміщення пральні та котельні, де також повилітали шибки.

На щастя, руйнування не вплинули на критичне функціонування пологового будинку – він продовжує працювати та надавати медичну допомогу. Попри небезпеку, о 02:05 ночі просто в укритті медичного закладу під звуки вибухів на світ з'явився хлопчик. Тетяна Мостепан підкреслила, що навіть у таку страшну ніч у Києві життя продовжується.

Постраждалих серед пацієнтів, породіль та медичного персоналу немає. Під час повітряної тривоги всіх людей було оперативно евакуйовано в безпечне місце.

Як відомо, росіяни атакували Київ ракетами у ніч на 24 вересня. Відомо про шістьох постраждалих та двох загиблих.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готує нову масовану атаку проти України.

«Зараз є інформація від розвідки про те, що Росія готує нову масовану атаку проти України. Коли кожного дня українці живуть під загрозою ракетних і дронових ударів, не може бути навіть мови про зняття санкцій», – наголосив Зеленський.