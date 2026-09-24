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Пологовий № 2 у Києві зазнав руйнувань: як працює медзаклад після атаки

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Пологовий № 2 у Києві зазнав руйнувань: як працює медзаклад після атаки
У розпал атаки, о 2:05, у столичному пологовому будинку №2 народився хлопчик
фото: КМДА

У будівлі пологового частково пошкоджені вікна та двері на всіх поверхах зі сторони паркінгу, а також вікна у приміщеннях пральні та котельні

Унаслідок російської комбінованої атаки в ніч проти 24 вересня зазнала пошкоджень будівля Київського міського пологового будинку № 2. Попри обстріли та руйнування, серед пацієнтів і медичного персоналу потерпілих немає, адже всі завчасно спустилися в укриття. Цю інформацію підтвердила директорка Департаменту охорони здоров’я КМДА Тетяна Мостепан, передає «Главком».

«Цієї ночі ворог знову атакував столицю. Пошкоджено будівлю пологового будинку, однак найважливіше – пацієнти та медики не постраждали. Під час атаки всі перебували в укритті. Саме там у розпал атаки, о 02:05, народився хлопчик. Навіть у таку страшну ніч життя продовжується», – наголосила Мостепан.

Вікно вилетіло просто поряд з кріслом в оглядовому кабінеті
Вікно вилетіло просто поряд з кріслом в оглядовому кабінеті
фото: Київська міська прокуратура

За словами посадовиці, вибухова хвиля та уламки частково пошкодили вікна й двері з першого до п'ятого поверхів зі сторони паркінгу, а також шибки у приміщеннях пральні та котельні.

Засипаний склом кабінет лікаря
Засипаний склом кабінет лікаря
фото: Київ24

Попри завдані збитки, Київський міський пологовий будинок № 2 продовжує працювати у штатному режимі та надавати всю необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, цієї ночі Росія завдала чергового удару по столиці дронами та ракетами. Руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури зафіксовано у Подільському, Солом’янському, Дніпровському та Дарницькому районах.

Теги: пологовий будинок обстріл Київ

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