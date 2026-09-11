Росіяни атакували склади на Київщині: гасіння пожежі у Бучанському районі триває

Під час ліквідації займання ворог завдав повторного удару по локації, де працювали надзвичайники

У ніч проти 11 вересня російські війська атакували складські приміщення у Бучанському районі Київської області, внаслідок чого спалахнула пожежа. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Київській області, інформує «Главком».

Під час гасіння ворог завдав повторного удару фото: ДСНС Київщини/Facebook

Під час ліквідації займання ворог завдав повторного удару по локації, де працювали надзвичайники. Попри ризик для життя, рятувальники продовжили гасіння.

фото: ДСНС Київщини

Наразі пожежу локалізовано, поширення вогню зупинено. Роботи з ліквідації наслідків обстрілу тривають.

Раніше повідомлялося, що російські терористи атакували Київщину ударними дронами. У Бучанському, Фастівському та Обухівському районах пошкоджено 17 об’єктів. Серед них – приватні будинки, транспортні засоби, складські та виробничі приміщення, ангар і ветеринарна клініка.