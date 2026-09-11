Росіяни атакували склади на Київщині: гасіння пожежі у Бучанському районі триває
Під час ліквідації займання ворог завдав повторного удару по локації, де працювали надзвичайники
У ніч проти 11 вересня російські війська атакували складські приміщення у Бучанському районі Київської області, внаслідок чого спалахнула пожежа. Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Київській області, інформує «Главком».
Під час ліквідації займання ворог завдав повторного удару по локації, де працювали надзвичайники. Попри ризик для життя, рятувальники продовжили гасіння.
Наразі пожежу локалізовано, поширення вогню зупинено. Роботи з ліквідації наслідків обстрілу тривають.
Раніше повідомлялося, що російські терористи атакували Київщину ударними дронами. У Бучанському, Фастівському та Обухівському районах пошкоджено 17 об’єктів. Серед них – приватні будинки, транспортні засоби, складські та виробничі приміщення, ангар і ветеринарна клініка.
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