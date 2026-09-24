Удар балістики по Києву. Моторошні наслідки з пологвого будинку (фото)

Під час атаки пацієнти та працівники були в укритті, тому ніхто з них не постраждав

Ворог завдав удару по пологовому будинку у столиці близько третьої ночі

Унаслідок нічної комбінованої атаки російських окупантів у Подільському районі Києва зазнала пошкоджень будівля пологового будинку на вул. Мостицькій. Падіння уламків ворожої ракети спричинило руйнування фасаду та скління, однак сама споруда вистояла. Про це повідомляє «Главком».

Будівля пологового будинку на Мостицькій фото: Київська міська прокуратура

Будівля пологового після ворожої атаки фото: Київська міська прокуратура

За словами мера столиці Віталія Кличка, уламки впали в безпосередній близькості від медзакладу. Одна людина загинула на парковці поруч із будівлею.

Під час атаки пацієнти та працівники були в укритті, тому ніхто з них не постраждав.

Поруч із пологовим утворилася велика вирва. Кілька авто згоріли, ще декілька – пошкоджені. Рятувальники також виявили тіло загиблої жінки.

На оприлюднених фото видно, що вибухова хвиля винесла шибки у багатьох приміщеннях. Зокрема, оглядова кімната та робочий стіл лікаря в ординаторській, розташований біля вікна, засипані уламками скла.

Вікно вилетіло просто поряд з кріслом в оглядовому кабінеті фото: Київська міська прокуратура

Засипаний склом кабінет лікаря фото: Київ24

фото: Київ24

Поруч із пологовим утворилася велика вирва, у якій видно уламок фото: Київ24

Згорілі автівки біля пологового фото: Київська міська прокуратура

Нагадаємо, цієї ночі Росія завдала чергового удару по столиці дронами та ракетами. Руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури зафіксовано у Подільському, Солом’янському, Дніпровському та Дарницькому районах.