Удар балістики по Києву. Моторошні наслідки з пологвого будинку (фото)
Ворог завдав удару по пологовому будинку у столиці близько третьої ночі
Унаслідок нічної комбінованої атаки російських окупантів у Подільському районі Києва зазнала пошкоджень будівля пологового будинку на вул. Мостицькій. Падіння уламків ворожої ракети спричинило руйнування фасаду та скління, однак сама споруда вистояла. Про це повідомляє «Главком».
За словами мера столиці Віталія Кличка, уламки впали в безпосередній близькості від медзакладу. Одна людина загинула на парковці поруч із будівлею.
Під час атаки пацієнти та працівники були в укритті, тому ніхто з них не постраждав.
Поруч із пологовим утворилася велика вирва. Кілька авто згоріли, ще декілька – пошкоджені. Рятувальники також виявили тіло загиблої жінки.
На оприлюднених фото видно, що вибухова хвиля винесла шибки у багатьох приміщеннях. Зокрема, оглядова кімната та робочий стіл лікаря в ординаторській, розташований біля вікна, засипані уламками скла.
Нагадаємо, цієї ночі Росія завдала чергового удару по столиці дронами та ракетами. Руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури зафіксовано у Подільському, Солом’янському, Дніпровському та Дарницькому районах.
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