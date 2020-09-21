Корнієнко пояснив зміни у списку кандидатів від «Слуги народу» на виборах до Київради



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Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко: Ми всі «вчимося на ходу буквально» Фото: Главком

«Чинне виборче законодавство є новим як для нас, так і для інших наших колег», заявив Корнієнко

Голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко пояснив зміни у списку кандидатів від поілтсили на виборах до Київради.

Про це народний депутат розповів в коментарі LB.ua..

«Формально-юридично наша конференція з висування кандидатів до Київради відбулася в неділю об 11 годині. Пізніше, у внутрішньому дворику Київського університету імені Шевченка, це була вже друга, більш урочисто-офіційна частина... В ході церемонії у дворі червоного корпусу на сцену виходили як представники «першої десятки», так і лідери по округах. Чинне виборче законодавство є новим як для нас, так і для інших наших колег, ми всі «вчимося на ходу буквально», – сказав Корнієнко.

За його словами, лідери округів — за фактом кампанії — можуть ще «підтягнутися».

«Ті, хто виходять на сцену, майже напевно стануть депутатами. І це стосується не тільки Києва, а й інших міст, де вже пройшли місцеві конференції – їх було близько 15», – додав голова партії «Слуга народу».

Відповідаючи на питання про те, чи не суперечить проведення партійної конференції у внутрішньому дворі головного вищого навчального закладу країни (що прямо суперечить статті 31-ї «Про вищу освіту»), голова партії зазначив: «Червоний корпус - знакова для столиці локація. А ми виступаємо за нову якість столиці - без незаконних забудов, порушень, тощо».

Реагуючи на зауваження про те, що на понеділок вже анонсовані відповідні студентські акції протесту, він додав: «якщо будуть які-небудь санкції (якщо мали місце порушення, - ред.), ми готові».

Нагадаємо, у неділю, 20 вересня, «Слуга народу» назвала кандидатів в депутати до Київради на місцевих виборах.

На з’їзді були присутні глава Офісу президента Андрій Єрмак, помічник президента України Сергій Шефір, глава Київського обласного осередку «Слуги народу» Микола Тищенко та кандидат на посаду міського голови Києва Ірина Верещук.

Повідомлялося, що дружина глави МЗС Кулеби очолила список «Слуги народу» на виборах у Київраду.

За кілька годин стало відомо, що «Слуга народу» після презентації кардинально змінила виборчий список до Київради.