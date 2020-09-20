«Слуга народу» після презентації кардинально змінила виборчий список до Київради



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Офіційний список першої десятки кандидатів від «Слуги народу до Київради відрізняється від раніше представленої команди

У першій десятці партії нові прізвища

У неділю, 20 вересня, у внутрішньому дворику Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася конференція партії «Слуга народу», на якій висунули кандидатів у депутати Київської міської ради та кандидата на посаду мера столиці.

Під час заходу були озвучені прізвища членів команди, які поборються за мандати в Київраді:

Євгенія Кулеба,

Михайло Присяжнюк,

Анна Маляр,

Георгій Зантарая,

Владислав Трубіцин,

Юрій Федорівка,

Віталій Селик,

Андрій Вітренко,

Олена Говорова,

Ксенія Семенова,

Олексій Кисельов,

Ігор Брагін.

Натомість через кілька годин на сторінці «Слуги народу» у Facebook з’явився офіційний список першої десятки кандидатів від партії до Київради, який відрізняється від раніше представленої команди:

Євгенія Кулеба, громадська діячка, координаторка створення скверу Небесної сотні, керівниця ГО «Місто-сад». Михайло Присяжнюк, правозахисник, телеведучий, ведучий соціального проєкту «Один за всіх». Олена Говорова, легкоатлетка, призерка Олімпійських ігор, телеведуча. Юрій Федоренко, приватний підприємець, правозахисник, голова громадської організації «Твердиня». Владислав Трубіцин, букініст і меценат, засновник Благодійного фонду «Культурні новації». Лілія Пашинна, адвокатка. Георгій Зантарая, перший чемпіон світу з дзюдо в історії України. Андрій Вітренко, заступник міністра освіти і науки України. Вікторія Бурдукова, телевізійна продюсерка («Ревізор», «Страсті за Ревізором»), голова Експертної ради Української телевізійної академії. Зоряна Скалецька, колишня міністр охорони здоров’я, юристка у галузі медичного права.

Таким чином до першої десятки не потрапили:

Анна Маляр – юрист, голова «Центру правових та кримінологічних досліджень», учасниця телевізійних ток-шоу.

Віталій Селик – голова громадської організації «Рада з урбаністики Києва».

Ксенія Семенова –викладач Національного авіаційного університету, директор з комунікацій бізнес-інкубатора YEP, організатор фестивалю Наукові пікніки

Олексій Кисельов – доброволець, керівник ГО «Ветеранська справа».

Ігор Брагін – президент Асоціації шеф-кухарів України.

Натомість у «десятці» з’явилися букініст і меценат Владислав Трубіцин, адвокатка Лілія Пашинна, телевізійна продюсерка Вікторія Бурдукова та колишня міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

До слова, студентський парламент університету Шевченка обурений заходом «Слуги народу».

Нагадаємо, у неділю, 20 вересня, «Слуга народу» назвала кандидатів в депутати до Київради на місцевих виборах.

На з’їзді були присутні глава Офісу президента Андрій Єрмак, помічник президента України Сергій Шефір, глава Київського обласного осередку «Слуги народу» Микола Тищенко та кандидат на посаду міського голови Києва Ірина Верещук.

Повідомлялося, що дружина глави МЗС Кулеби очолила список «Слуги народу» на виборах у Київраду.

Також раніше «Голос» представив першу десятку на виборах до Київради.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.