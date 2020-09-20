З'їзд «Слуги народу» в Університеті Шевченка. Студентський парламент зробив заяву документ



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Партія «Слуга народу» представила своїх кандидатів у Київраду у внутрішньому дворі червоного корпусу університету Шевченка

Студпарламент висловив своє занепокоєння залученням університету до участі в акції політичної партії

Політична партія «Слуга народу» 20 вересня представила своїх кандидатів у Київраду. Офіційний захід відбувся в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Натомість такі дії засудив студентський парламент університету й заявив, що ні партії, ні кандидати не можуть проводити свою діяльність в закладах освіти.

«Студентський парламент КНУ засуджує проведення будь-якої політичної агітації на території навчальних закладів», – йдеться у заяві студентів.

Студпарламент висловив своє занепокоєння залученням університету до участі в акції політичної партії. Там нагадали, що такі дії «Слуги народу» є порушенням закону про освіту, який забороняє партіям і кандидатам проводити свою діяльність на території навчальних закладів.

Також цей захід суперечить листу Міністерства освіти й науки України про недопущення політичної агітації в закладах освіти від 14 вересня 2020 року (менш як тиждень тому).

«Ми вбачаємо в публічному заході, що проводиться політичною партією «Слуга народу» на території університету, порушення норм чинного законодавства України, і наголошуємо на недопустимості таких заходів також і з міркувань шкоди для репутації університету», – наголосили в студпарламенті КНУ.

Там також роз'яснили політикам, що неважливо – захід проводився в стінах університету, чи на його подвір'ї, а також, чи оголошувався він політичним, чи це було помітно лише з символіки партії.

Нагадаємо, у неділю, 20 вересня, «Слуга народу» назвала кандидатів в депутати до Київради на місцевих виборах.

Захід проходив у внутрішньому дворі червоного корпусу університету Шевченка, на з’їзді були присутні глава Офісу президента Андрій Єрмак, помічник президента України Сергій Шефір, глава Київського обласного осередку «Слуги народу» Микола Тищенко та кандидат на посаду міського голови Києва Ірина Верещук.

Повідомлялося, що дружина глави МЗС Кулеби очолила список «Слуги народу» на виборах у Київраду.

Також раніше «Голос» представив першу десятку на виборах до Київради.

Місцеві вибори в Україні заплановані на 25 жовтня.