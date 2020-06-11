Італійські медики виявили антитіла до Covid-19 у половини жителів Бергамо



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Італія в березні-квітні була однією з найбільш вражених коронавірусом країн Європи

У 57% жителів однієї з найбільш постраждалих від коронавірусу провінцій Італії є антитіла

Жителів італійського міста Бергамо протестували на антитіла до коронавірусу: позитивний результат виявили у 57% протестованих.

Про це повідомляє DW із посиланням на італійське медичне відомство.

«Із близько 10 тисяч мешканців Бергамо, що здали тест на антитіла до коронавірусу, 57% отримали позитивні результати», - йдеться в повідомленні.

Водночас серед 10 404 протестованих медичних працівників антитіла є трохи більш ніж у 30%.

Органи охорони здоров'я Бергамо заявили, що результати ґрунтуються на випадковій вибірці, яка була «достатньо репрезентативною», щоби служити надійним показником того, скільки людей було заражено у провінції, яка стала епіцентром спалаху захворювання в Італії.

Всього в період з 23 квітня по 3 червня на антитіла в Бергамо протестували 20 369 людей.

Італійський статистичний інститут ISTAT і Міністерство охорони здоров'я запустили кампанію масового тестування жителів Італії, в ній мають взяти участь щонайменше 150 тис. осіб, щоб можна булосудити про масштаби епідемії в країні.

Дослідники зазначають, що чим вищий показник на антитіла – тим краще. Адже це свідчить про набуття колективного імунітету проти коронавірусу. Колективний імунітет з'явиться тоді, коли показник людей, що перехворіли, наблизиться до 60%.



Зазначимо, Італія в березні-квітні була однією з найбільш вражених коронавірусом країн Європи.

Загалом в Італії зареєстровано 235 561 випадок захворювання на Covid-19. З них 168 646 людей вилікувалися, а 34 043 померли.

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