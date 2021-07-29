Covid-вакцинація: скільки киян вже зробили щеплення

У столиці можна вакцинуватися у 22 центрах масової вакцинації

Київ – єдиний регіон, який виконує планові показники, доведені Міністерством охорони здоров’я

За тиждень п’ятого етапу вакцинальної кампанії проти Covid-19, що стартував 22 липня в Україні, в Києві зроблено майже 140 тисяч щеплень. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко.

«Київ – єдиний регіон, який виконує планові показники, доведені Міністерством охорони здоров’я. За минулу добу кількість щеплень проти Covid-19 становить 23 477. А за тиждень п’ятого етапу було введено 139452 дози», – сказала вона.

Загалом із початку вакцинальної кампанії у столиці зробили 792 281 щеплення: кількість містян, які отримали першу дозу, становить 526 654; повністю імунізованих – 265 627 осіб.

Старостенко також висловила вдячність усім киянам, які відповідально ставляться до власного здоров’я та здоров’я близьких людей, а також столичним медикам, які вакцинують мешканців.

«Не зволікайте зі щепленням від Covid-19, адже це чи не єдиний спосіб, який може захистити від важкого перебігу коронавірусної хвороби та летального випадку», – звернулася вона до киян.

Нагадаємо, що у столиці можна вакцинуватися у 22 центрах масової вакцинації: у Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, а також – у 21 мінівакцинальному центрі в кожному районі, які працюють на вихідних.

Щеплення проводиться вакцинами CoronaVac, виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, та Spikevax Moderna. Також проводиться щеплення вакциною Сomirnaty виробництва Pfizer-BioNTech – виключно особам віком старше за 60 років.

Нагадаємо, за добу 28 липня в Києві було виявлено 195 хворих на коронавірус.

Минулого тижня в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків Covid-19 штаму «Дельта».

Згодом помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу «Дельта». Він був лікарем і не виїжджав за межі України.

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