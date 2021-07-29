Столична мерія пояснила, для чого вже складають списки на перепустки у транспорт

У разі нового локдауну столиця запровадить електронні перепустки для проїзду у транспорті

Київ розробляє алгоритм впровадження електронних перепусток для проїзду в громадському транспорті на випадок запровадження суворих карантинних обмежень у разі стрімкого поширення захворювання на Covid-19. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Врахувавши попередній досвід, ми вирішили, що у разі необхідності запровадження у столиці суворого локдауну для перевезення громадським транспортом працівників критичної інфраструктури будуть запроваджені електронні перепустки. Наразі підрозділи КМДА розробляють алгоритм запровадження цієї процедури. Як тільки робота над алгоритмом буде завершена, його опублікують на офіційному порталі КМДА. Сьогодні ж те, що можуть зробити керівники таких підприємств, – визначити потребу у перепустках і зорієнтуватися, для кого вони можуть бути справді необхідними», – пояснив Поворозник.

Посадовець підкреслив, поки ніяких списків до КМДА направляти не потрібно. Усі необхідні інструкції та роз’яснення щодо оформлення електронних перепусток буде оприлюднено на Офіційному порталі Києва.

Також оперативну інформацію про карантинні обмеження, якщо їх вирішать запроваджувати, можна отримати з соціальних мереж міської адміністрації.

Як відомо, під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

ЗМІ повідомляли, що Київська міська держадміністрація просить столичні підприємства скласти списки співробітників, яким буде потрібна перепустка на транспорт на час можливого карантину восени.