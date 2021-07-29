У Києві за добу майже 200 нових хворих на коронавірус

Столичні лікарі вже готуються до нової хвилі епідемії коронавірусу

В Україні за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві

За минулу добу, 28 липня, у Києві коронавірус виявлено у 195 людей. Це на 6 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 27 липня був 189 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 218 585 випадків захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 208 997 осіб (за добу 28 липня – 152)

померли 5 230 осіб (за добу – 1)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 121 випадок захворювання на Covid-19. За добу виявлено 29 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 17 осіб.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 124 885 осіб (за добу 28 липня – 12)

померли 2 767 людей (за добу – 0)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 250 907 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 28 липня зафіксовано 846 хворих на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях.

Нагадаємо, за добу 27 липня в Києві було виявлено 189 хворих на коронавірус.

Минулого тижня в Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявлено 6 випадків Covid-19 штаму «Дельта».

Згодом помер один з шести пацієнтів, у якого виявили штам коронавірусу «Дельта». Він був лікарем і не виїжджав за межі України.

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