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    В Україні виявили ще майже тисячу інфікованих Covid-19

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    Загалом в Україні захворіли на&nbsp;коронавірус 2,2 млн осіб - В Україні виявили ще майже тисячу інфікованих Covid-19
    Загалом в Україні захворіли на коронавірус 2,2 млн осіб
    Фото з відкритих джерел

    Близько пів тисячі українців напередодні госпіталізували з коронавірусом

    За минулу добу, 29 липня, в Україні зафіксовано 962 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 51, медпрацівників – 49). Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 488 осіб, летальних випадків – 14, одужало – 504 особи.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 19 397 осіб,
    • методом ІФА – 7 997 осіб,
    • експрес-тестами – 13 934 особи.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 251 869 осіб;
    • одужало – 2 186 353 особи;
    • летальних випадків – 52 930;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11 360 926.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (233), Одеській (83), Харківській (72), Донецькій (69) та Дніпропетровській (64) областях.

    Нагадаємо, глава МОЗ Віктор Ляшко розповів, чи будуть в Україні щеплювати третьою дозою Pfizer. Раніше у Pfizer підтвердили, що третя доза вакцини посилює захист від штаму «Дельта».

    До слова, українці почали активніше вакцинуватися. Також повідомлялося, що Україна планує запровадити QR-коди вакцинації.

    Також спеціалісти розповіли, що вакцинацію від коронавірусу не рекомендують робити людям, які хворіють системною інфекційною хворобою.

    Нагадаємо, до кінця року Україна отримає понад 47 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу від різних виробників. В уряді наголошують, що цього має вистачити для повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

    Раніше експерт пояснив, чому вакциновані люди хворіють на коронавірус.

    Також відома інфекціоністка розповіла українцям, як поводитися після вакцинації.

    Теги: здоров'я Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    В Україні виявили ще майже тисячу інфікованих Covid-19