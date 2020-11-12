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    Столичні школи перейдуть на електронні журнали

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    У період дистанційного навчання електронні журнали та щоденники використовували 64% закладів загальної середньої освіти Києва - Столичні школи перейдуть на електронні журнали
    У період дистанційного навчання електронні журнали та щоденники використовували 64% закладів загальної середньої освіти Києва
    Фото ілюстративне

    Майже всі 1-4 класи київських шкіл вже перейшли на роботу в системі «Електронний класний журнал»

    Уже наступного року школи Києва повністю перейдуть на роботу в «Електронному класному журналі» – паперові версії більше не знадобляться. Про це під час наради з головами районних державних адміністрацій повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

    «Із першого вересня майже всі 1-4 класи перейшли на роботу в системі «Електронний класний журнал». Але для повного переходу всіх класів на такий формат роботи ми маємо забезпечити підключення до інтернету в кожній школі та в кожному кабінеті», – зазначив він.

    За його словами, у період дистанційного навчання електронні журнали та щоденники використовували 64% закладів загальної середньої освіти міста. Проте, окрім ведення електронного журналу, вчителі були зобов’язані вести і паперовий варіант журналу.

    «Ми продовжуємо модернізувати систему освіти, застосовуючи все більше і більше електронних продуктів. Так, кожна четверта школа в Києві вже не один рік працює з різноманітними ресурсами, такими як «Єдина школа», HUMAN школа, shodennik.ua, SMART SCHOOL, e-schools.info, school.academy.com.ua, atoms.com.ua тощо», – сказав Мондриївський.

    Він додав, що школи Києва готові працювати в нових реаліях, а місто робить усе можливе для покращення навчальної системи в умовах пандемії, а також для безпеки школярів та вчителів.

    Нагадаємо, наразі  в Києві 5 шкіл знаходяться на карантині, а також 355 класів 135 шкіл перебувають на дистанційному навчанні

    Теги: Київ освіта школа КМДА карантин
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