Столичні школи перейдуть на електронні журнали

Майже всі 1-4 класи київських шкіл вже перейшли на роботу в системі «Електронний класний журнал»

Уже наступного року школи Києва повністю перейдуть на роботу в «Електронному класному журналі» – паперові версії більше не знадобляться. Про це під час наради з головами районних державних адміністрацій повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

«Із першого вересня майже всі 1-4 класи перейшли на роботу в системі «Електронний класний журнал». Але для повного переходу всіх класів на такий формат роботи ми маємо забезпечити підключення до інтернету в кожній школі та в кожному кабінеті», – зазначив він.

За його словами, у період дистанційного навчання електронні журнали та щоденники використовували 64% закладів загальної середньої освіти міста. Проте, окрім ведення електронного журналу, вчителі були зобов’язані вести і паперовий варіант журналу.

«Ми продовжуємо модернізувати систему освіти, застосовуючи все більше і більше електронних продуктів. Так, кожна четверта школа в Києві вже не один рік працює з різноманітними ресурсами, такими як «Єдина школа», HUMAN школа, shodennik.ua, SMART SCHOOL, e-schools.info, school.academy.com.ua, atoms.com.ua тощо», – сказав Мондриївський.

Він додав, що школи Києва готові працювати в нових реаліях, а місто робить усе можливе для покращення навчальної системи в умовах пандемії, а також для безпеки школярів та вчителів.

Нагадаємо, наразі в Києві 5 шкіл знаходяться на карантині, а також 355 класів 135 шкіл перебувають на дистанційному навчанні