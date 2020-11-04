На Київщині закриті на карантин 61 школа та 11 дитсадків

Дитячі садки в «червоній» зоні на Київщині працюють, проте, з обмеженнями

У Київській області школи, які знаходяться у «червоній» зоні, після канікул навчаються дистанційно. Йдеться про 61 учбовий заклад. Про це повідомив під час брифінгу голова обласної державної адміністрації Василь Володін.

«У нашій області шість адмінодиниць знаходяться у «червоній» зоні. Це Бориспіль, Васильків, Обухів, Переяслав, Фастів і Обухівський район. На цих територіях, як уже говорили, після канікул діти почали навчатись дистанційно. Йдеться про учнів 61 закладу. У решті населених пунктів використовуються різні форми навчання з урахуванням епідемічної ситуації», – проінформував він.

Наразі від коронавірусної інфекції лікуються 171 школяр і 371 вчитель із Київської області. Лише впродовж кількох минулих днів хворобу підтвердили в 19 учнів і 33 педагогів.

Володін також зазначив, що область отримала субвенцію з державного бюджету в сумі понад 29 млн грн. За ці кошти для шкіл закуплять дезінфікуючі засоби.

На відміну від шкіл, дитячі садки в «червоній» зоні на Київщині продовжують функціонувати. Проте в роботі мають певні обмеження.

«Заклади дошкільної освіти, які зараз знаходяться у зоні високої епідемічної небезпеки, мають керуватися рішеннями місцевих комісій з питань ТЕБ і НС. Це стосується ретельного дотримання усіх протиепідемічних і санітарних норм. Також є обмеження щодо кількості дітей. У групі їх може бути одночасно не більше 15», – пояснив Володін.

Якщо серед працівників чи дітей певного дитсадка фіксують захворювання на коронавірус, заклад тимчасово закривають.

Відтак на карантині зараз знаходяться 11 дитсадків. Вони розташовуються у Миронівській, Бучанській, Фурсівській, Узинській, Ржищівській ОТГ, Таращанському, Обухівському та Яготинському районах, а також у Борисполі.

Нагадаємо, з 2 листопада в Київській області шість територій знаходяться в «червоній» карантинній зоні.