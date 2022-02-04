Столичний лікар отримав підозру через підробленні Covid -документи

Наразі триває слідство, щоб встановити інших учасників протиправної діяльності

Незаконні послуги коштували від 3 тис. до 4, 5 тис. грн

У Києві двом лікарю повідомили про підозру про підробку Covid-сертифікатів. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Серед фігурантів є головний лікар одного із районних медзакладів Києва.

Правоохоронці у грудні 2021 року викрили підроблення сертифікатів про вакцинацію від Covid -19. Злочинну діяльність могли організувати двоє киян, залучивши очільників лікарень у столиці та сімейних лікарів по всій Україні. Крім цього, існував ряд посередників.

Учасники злочинної діяльності щодня передавали медикам перелік осіб, дані яких потрібно внести до електронної системи eHealth. Мовиться про фейкову інформацію про вакцинацію від Covid -19, яка згодом з'являлася в Дії.

Щомісяця до eHealth потрапляли приблизно 2 тис. таких неправдивих записів. Незаконні послуги коштували від 3 тис. до 4, 5 тис. грн.

Наразі триває слідство, щоб встановити інших учасників протиправної діяльності та притягнути їх до відповідальності.

Як повідомлялося, суд виніс рекордний штраф за підробку covid-сертифіката.

Варто зауважити, що наразі українські суди призначають штрафи за фальшиві covid-сертифікати, в середньому, від 680 грн до 5 тис. грн.