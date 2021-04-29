Центри адмінпослуг відкриваються після локдауну: умови роботи

ЦНАПи працюватимуть за попереднім записом

Із 5 травня Центри надання адміністративних послуг Києва відновлять прийом та видачу документів за попереднім записом. Про це повідомила директорка Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг Наталія Шамрай.

«Для убезпечення киян та наших працівників від поширення хвороби, ЦНАПи Києва змінювали режим роботи на період локдауну. Надання адміністративних послуг було організовано за допомогою поштового зв’язку або онлайн. Також усі ЦНАПи працювали на прийом документів для тих випадків, які вимагали терміновості», – підкреслила чиновниця.

Шамрай нагадала, що запис до електронної черги можливий трьома способами:

через веб-портал адміністративних послуг: http://kyivcnap.gov.ua/Equeue/Register ;

за допомогою мобільного застосунку PQService;

за телефонами: (044) 202-60-38, (044) 202-60-39.

Перелік послуг, які можна отримати онлайн: https://cutt.ly/obior2A.

Перелік послуг, які можна отримати за допомогою поштового зв’язку: https://cutt.ly/sbiomLv.

«Ми робимо усе для безпечного перебування відвідувачів у приміщеннях ЦНАПів. Попри це, ми просимо заявників за можливості отримувати послуги онлайн або за допомогою поштового зв’язку», – зауважила Шамрай.

Вхід відвідувачів до ЦНАПів здійснюється лише за наявності захисної маски.

Нагадаємо, у Києві з 1 травня послаблять суворі карантинні обмеження.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні 28 квітня ухвалила рішення скасувати з 1 травня в Києві червоний рівень епідемічної небезпеки. З 1 травня Київ перебуватиме в жовтому рівні епідемічної небезпеки.

При цьому столична влада посилить контроль за дотриманням карантинних правил, зокрема, на Великдень і поминальні дні. На вулицях міста будуть організовані додаткові патрулі Національної поліції та Муніципальної охорони.

Читайте також: