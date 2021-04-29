У МОЗ оновили карантинні зони

Станом на 29 квітня в «жовту» зону входять вже сім областей

«Червоними» поки залишаються 10 областей

Міністерство охорони здоровʼя збільшило перелік регіонів, які входять у «жовту» зону карантину. Про це свідчать дані МОЗ.

Станом на 29 квітня, в «жовту» зону входять вже сім областей – Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Херсонська та Чернівецька.

Водночас «червоними» поки залишаються Київ, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

Решта регіонів — у «помаранчевій» зоні.

Тим часом, адаптивний карантин в Україні продовжили до 30 червня. Уряд вирішив не змінювати правила карантину. Водночас в уряді закликають релігійні заклади та вірян дотримуватися низки правил. Під час великодніх богослужінь — до церкви радять іти лише одному члену сім’ї.

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній запевнив, що храми у Великдень будуть відкриті, проте церква зробить усе можливе, аби убезпечити вірян у часи пандемії.