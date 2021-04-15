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    Коронавірусні лікарні Київщини переповнені: на кисні понад 2 тис. хворих

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    Чотири госпітальні бази на Київщині завантажіен під 100% - Коронавірусні лікарні Київщини переповнені: на кисні понад 2 тис. хворих
    Чотири госпітальні бази на Київщині завантажіен під 100%
    Фото з відкритих джерел

    На Київщині продовжує збільшуватись кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації

    Станом на 15 квітня, на Київщині 2232 пацієнти з коронавірусом отримують кисневу підтримку. Загалом на стаціонарному лікуванні в госпітальних базах області перебувають 2445 жителів із підтвердженим діагнозом Covid-19. Про це сьогодні під час онлайн-брифінгу повідомила директорка департаменту охорони здоров’я Київської облдержадміністрації Олена Єфіменко.

    «На Київщині продовжує збільшуватись кількість хворих на коронавірус, які потребують госпіталізації. У зв’язку з цим ми розширюємо нашу інфекційну мережу. Лише за вчора ми додали 95 нових ліжко-місць. Загалом маємо 3695 «ковідних» ліжок. Це більш як 100% від розрахункових МОЗ. Понад 87% з них під’єднані до кисню», – уточнила вона.

    Також Єфіменко акцентувала, що частина «ковідних» лікарень у регіоні залишається переповненою.

    Під 100% завантажені наразі такі госпітальні бази:

    • Білоцерківська центральна районна лікарня,
    • Білоцерківська міська лікарня №1,
    • Київська обласна клінічна лікарня,
    • Ірпінська центральна міська лікарня.

    Як повідомлялося, у Київській області від початку епідемії зафіксовано 109219 випадків захворювання на Covid-19. За минулу добу, 14 квітня, виявлено 835 нових хворих. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 85726 осіб (за добу 926), померли 2010 людей (за добу 39).

    Жорсткі протиепідемічні заходи в Київській області діятимуть до 23 квітня.

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    Теги: Київщина лікарня епідемія коронавірус
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