Покращення немає: за добу в Києві понад 1,6 тис. нових хворих на коронавірус

Столичні лікарні працюють на межі можливостей через велику кількість госпіталізацій хворих на коронавірус

Минулої доби від ускладнень коронавірусної хвороби померла 51 особа

За минулу добу, 14 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 1625 людей. Це на 168 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 13 квітня було 1457 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 181691 випадок захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 113240 осіб (за добу 706), померли 4072 особи (за добу 51).

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 109219 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 835 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 845 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 85726 осіб (за добу 926), померли 2010 людей (за добу 39).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1903675 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 14 квітня зафіксовано 16427 хворих на коронавірус.

Нагадаємо, за добу 13 квітня у Києві було виявлено 1457 хворих на Covid-19, 47 людей померли від коронавірусу, 713 осіб побороли недугу.

14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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