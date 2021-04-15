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    Покращення немає: за добу в Києві понад 1,6 тис. нових хворих на коронавірус

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    Столичні лікарні працюють на межі можливостей через велику кількість госпіталізацій хворих на коронавірус - Покращення немає: за добу в Києві понад 1,6 тис. нових хворих на коронавірус
    Столичні лікарні працюють на межі можливостей через велику кількість госпіталізацій хворих на коронавірус
    Фото з відкрити джерел

    Минулої доби від ускладнень коронавірусної хвороби померла 51 особа

    За минулу добу, 14 квітня, у Києві коронавірус виявлено у 1625 людей. Це на 168 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 13 квітня було 1457 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 181691 випадок захворювання на Covid-19.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 113240 осіб (за добу 706), померли 4072 особи (за добу 51).

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано 109219 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 835 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 845 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 85726 осіб (за добу 926), померли 2010 людей (за добу 39).

    Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 1903675 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 14 квітня зафіксовано 16427 хворих на коронавірус.

    Нагадаємо, за добу 13 квітня у Києві було виявлено 1457 хворих на Covid-19, 47 людей померли від коронавірусу, 713 осіб побороли недугу.

    14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій Києва ухвалила рішення продовжити посилені карантинні обмеження у столиці до 30 квітня.

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    Теги: Київ статистика епідемія коронавірус
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