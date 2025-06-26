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Корупційний скандал в «Київзеленбуді». ДБР завершило розслідування

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Корупційний скандал в «Київзеленбуді». ДБР завершило розслідування
фото з відкритих джерел

У «Київзеленбуді» діяла злочинна організація

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування масштабної корупційної схеми у комунальному об’єднанні «Київзеленбуд». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДБР.

Слідство встановило, що в комунальному підприємстві діяла злочинна організація. До неї входили генеральний директор підприємства, його перший заступник, заступник начальника одного з профільних управлінь, а також інші працівники, які мали повноваження ухвалювати управлінські рішення.

Посадовці систематично вимагали та отримували «відкати» у розмірі 15% від підприємців, що вигравали тендери на виконання робіт за бюджетні кошти.

«Схема охоплювала практично всі підрядні організації, які співпрацювали з «Київзеленбудом», і, за попередніми даними, діяла за мовчазної згоди окремих представників міської влади», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці задокументували понад сім фактів отримання хабарів на загальну суму 4 млн 115 тис. грн, а також задокументували шість епізодів пропозицій хабарів на понад 11 млн 584 тис. грн.

Фігурантам інкримінується участь у злочинній організації, одержання та вимагання неправомірної вигоди (ч. 2, 3 ст. 255, ч. 3, ч. 4 ст. 368 КК України).

Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Правоохоронці затримали керівників підприємства. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави по 51 млн 476 тис. грн кожному.

На усе рухоме й нерухоме майно підозрюваних накладено арешт.

Нагадаємо, у березні Офіс генерального прокурора повідомив про викриття у Києві масштабної схеми розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт парків та скверів. 

Слідство встановило, що згідно угод, укладених між комунального об'єднання «Київзеленбуд» та підрядниками, протягом 2023 року у Києві проводили ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі, ремонтували доріжки між скверами по вул. Вишгородській в Оболонському районі, сквер по вул. Інженера Бородіна та доріжки в «Гідропарку» в Дніпровському районі.

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Теги: Київзеленбуд розслідування слідство арешт Київ

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