Державне бюро розслідувань затримало керівника «Київзеленбуду» Бахмата

6 березня у службових приміщеннях комунального об'єднання «Київзеленбуд» пройшли обшуки

Державне бюро розслідувань затримало керівника комунального об'єднання «Київзеленбуд» Юрія Бахмата. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. За попередньою інформацією, чиновника затримали на хабарі. Проте офіційної інформації щодо цієї події досі немає.

Обшук у «Київзеленбуді»

Як повідомлялося, сьогодні, 6 березня, у службових приміщеннях комунального об'єднання «Київзеленбуд» представники територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві та оперативні співробітники Управління стратегічних розслідувань в місті Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України провели невідкладні обшуки.

Також повідомлялося, що ухвалу слідчого судді щодо підстав обшуків у комунальними об’єднанні правоохоронні органи не надали.

Що відомо про Юрія Бахмата

Розпорядженням Київського міського голови від 19 жовтня 2023 року № 1012 Юрія Бахмата призначено на посаду Генерального директора КО «Київзеленбуд» фото: kyivzelenbud.com

Генеральний директор комунального об'єднання «Київзеленбуд» Юрій Бахмат із лютого 2021 року розпочав трудову діяльність у Київській міській державній адміністрації.

До червня 2023 року обіймав посаду заступника начальника Управління – начальника відділу розвитку природно-заповідного фонду, парків та рекреації Управління екології та природних ресурсів КМДА.

Опісля був призначений на посаду заступника директора Департаменту – начальника управління розвитку природно-заповідного фонду та зеленого господарства Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Розпорядженням Київського міського голови від 19 жовтня 2023 року № 1012 Юрія Бахмата призначено на посаду Генерального директора КО «Київзеленбуд».

Нагадаємо, через ремонт підпірної стінки у парку «Позняки» зі збитками у майже 900 тис. гривень повідомлено про підозру підприємцям та посадовцю КО «Київзеленбуд». Досудовим розслідуванням встановлено, що КО «Київзеленбуд» та підприємиця уклали договір на проведення капітального ремонту і реставрації підпірної стінки в парку «Позняки» у Дарницькому районі міста Києва.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру двом колишнім посадовцям КО «Київзеленбуд» за розтрату державних коштів на суму понад 1,3 млн грн під час капітального ремонту скверу у столиці. За даними слідства, у 2023 році між «Київзеленбудом» та приватним підприємством був укладений договір про капітальний ремонт скверу у Святошинському районі столиці. У цьому сквері, зокрема, є спортивний майданчик, на якому мали облаштувати спеціальне покриття. А втім, його не зробили.