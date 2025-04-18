«Київзеленбуд» попередив про планові обробки від кліщів у столичних парках (адреси)
Кліщі є переносниками небезпечної хвороби Лайма
У столиці проводяться планові обробки зелених зон від кліщів. Обробки тривають із початку квітня та вже здійснені в окремих парках Деснянського, Подільського, Голосіївського та Шевченківського районів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київзеленбуд».
Фахівці КО «Київзеленбуд» зазначають, що акарицидні заходи на балансових територіях проводять згідно з нормами санітарного законодавства та методичними вказівками, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України, та не несуть небезпеки для людей і тварин.
Районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень попереджають місцевих жителів про місце та час проведення таких обробок у парках, скверах, бульварах тощо. Зокрема, розміщують повідомлення на офіційних сторінках у соціальній мережі Facebook та облаштовують відповідні таблички у місцях проведення робіт.
Заходи з обробки вже проведені на наступних локаціях
Голосіївський район:
- Голосіївський парк імені Максима Рильського.
Деснянський район:
- парк «Муромець»;
- парк із водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;
- парк «Кіото»;
- парк імені Романа Шухевича;
- парк «Молодіжний».
Подільський район:
- Куренівський парк;
- парк біля кінотеатру імені Тараса Шевченка;
- парк «Кинь-Грусть»;
- «Долина річки Коноплянки»;
- парк «Сирецький гай»;
- зелена зона на вул. Тираспольській;
- сквер на площі імені Валерія Марченка;
- сквер на просп. Європейського Союзу;
- гора Уздихальниця;
- Замкова гора;
- сквер імені Кузьми Скрябіна;
- зона відпочинку «Виноградар».
Шевченківський район:
- парк «Нивки»;
- парк «Сирецький».
Локації, де пройдуть планові акарицидні обробки зелених зон наприкінці квітня та на початку травня
Голосіївський район:
- парк «Диск»;
- парк відпочинку на вул. Теремківській;
- сквер на вул. Івана Федорова;
- лісопарк біля Совських ставків;
- сквер Героїв Маріуполя.
Дарницький район:
- парк Партизанської слави;
- парк «Позняки»;
- парк «Привокзальний»;
- Парк імені воїнів-інтернаціоналістів;
- фітнес-парк «Озеро Лебедине»;
- парк біля затоки Берковщина.
Дніпровський район:
- парк «Перемога»;
- Гідропарк;
- парк на Русанівській набережній;
- парк у житловому масиві «Райдужний».
Оболонський район:
- парк «Наталка»;
- парк культури і відпочинку «Пуща-Водиця»;
- парк відпочинку на вул. Бережанській, 10-20.
Печерський район:
- Наводницький парк;
- Печерський ландшафтний парк;
- парк Вічної Слави;
- парк «Аскольдова могила»;
- зелені зони бульв. Марії Приймаченко;
- Набережне шосе;
- Наддніпрянське шосе;
- Паркова дорога;
- сквер імені Марії Заньковецької;
- бульв. Лесі Українки.
Святошинський район:
- парк «Совки»;
- парк імені генерала Потапова;
- парк на вул. Ореста Васкули;
- парк «Гамбурзький»;
- парк «Інтернаціональний»;
- сквер імені Михайла Реуцького;
- сквер між вулицями Гетьмана Кирила Розумовського та Мирослава Поповича;
- сквер між вул. Мирослава Поповича та просп. Академіка Палладіна;
- сквер на вул. Львівській;
- сквер на вул. Івана Крамського;
- сквер на вул. Верховинній.
Солом’янський район:
- парк «Відрадний»;
- парк «Орлятко»;
- парк «Супутник»;
- парк імені Миколи Зерова;
- Парк Захисників України;
- парк між вулицями Кадетський Гай та Івана Пулюя;
- Соломʼянський ландшафтний парк.
Шевченківський район:
- сквер на вул. Ризькій;
- парк «Сирецький гай»;
- сквер на розі вулиць Володимира Винниченка та Павлівської;
- парк «Веселка»;
- парк «Володимирська гірка»;
- парк на схилах Пейзажної алеї;
- парк на схилах Смородинського узвозу;
- сквер імені Івана Котляревського;
- парк Шевченківського району (біля ст.м.«Дорогожичі»);
- меморіал «Бабин Яр»;
- парк імені Івана Багряного;
- сквер на вул. Макарівській;
- сквер на вул. Саксаганського;
- екопарк «Сирецький яр».
Варто пам'ятати, що кліщі становлять загрозу для здоров’я як для людей, так і тварин. Вони є переносниками хвороби Лайма – інфекційного захворювання, яке характеризується ураженням шкіри, нервової системи, серця, нерідко приймає хронічний, рецидивний перебіг.
До слова, у США виявили зростання кількості випадків розвитку рідкісної алергії на м’ясо через укуси кліщів. Алергія викликає небезпечну для життя реакцію на кілька видів м'яса або продуктів тваринного походження. У список небезпечних продуктів для людей з цим синдромом входять свинина, яловичина, кролятина, баранина, оленина, желатин, молоко, деякі молочні продукти та деякі фармацевтичні продукти.
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