Головна Київ Новини
search button user button menu button

«Київзеленбуд» попередив про планові обробки від кліщів у столичних парках (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
«Київзеленбуд» попередив про планові обробки від кліщів у столичних парках (адреси)
Комунальники попереджають місцевих жителів про місце та час проведення таких обробок у парках, скверах, бульварах
фото з відкритих джерел

Кліщі є переносниками небезпечної хвороби Лайма  

У столиці проводяться планові обробки зелених зон від кліщів. Обробки тривають із початку квітня та вже здійснені в окремих парках Деснянського, Подільського, Голосіївського та Шевченківського районів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київзеленбуд».

Фахівці КО «Київзеленбуд» зазначають, що акарицидні заходи на балансових територіях проводять згідно з нормами санітарного законодавства та методичними вказівками, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України, та не несуть небезпеки для людей і тварин. 

Районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень попереджають місцевих жителів про місце та час проведення таких обробок у парках, скверах, бульварах тощо. Зокрема, розміщують повідомлення на офіційних сторінках у соціальній мережі Facebook та облаштовують відповідні таблички у місцях проведення робіт.

Заходи з обробки вже проведені на наступних локаціях

Голосіївський район:

  • Голосіївський парк імені Максима Рильського.

Деснянський район:

  • парк «Муромець»;
  • парк із водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;
  • парк «Кіото»;
  • парк імені Романа Шухевича;
  • парк «Молодіжний».

Подільський район:

  • Куренівський парк;
  • парк біля кінотеатру імені Тараса Шевченка;
  • парк «Кинь-Грусть»;
  • «Долина річки Коноплянки»;
  • парк «Сирецький гай»;
  • зелена зона на вул. Тираспольській;
  • сквер на площі імені Валерія Марченка;
  • сквер на просп. Європейського Союзу;
  • гора Уздихальниця;
  • Замкова гора;
  • сквер імені Кузьми Скрябіна;
  • зона відпочинку «Виноградар».

Шевченківський район:

  • парк «Нивки»;
  • парк «Сирецький».

Локації, де пройдуть планові акарицидні обробки зелених зон наприкінці квітня та на початку травня

Голосіївський район:

  • парк «Диск»;
  • парк відпочинку на вул. Теремківській;
  • сквер на вул. Івана Федорова;
  • лісопарк біля Совських ставків;
  • сквер Героїв Маріуполя.

Дарницький район:

  • парк Партизанської слави;
  • парк «Позняки»;
  • парк «Привокзальний»;
  • Парк імені воїнів-інтернаціоналістів;
  • фітнес-парк «Озеро Лебедине»;
  • парк біля затоки Берковщина.

Дніпровський район:

  • парк «Перемога»;
  • Гідропарк;
  • парк на Русанівській набережній;
  • парк у житловому масиві «Райдужний».

Оболонський район:

  • парк «Наталка»;
  • парк культури і відпочинку «Пуща-Водиця»;
  • парк відпочинку на вул. Бережанській, 10-20.

Печерський район:

  • Наводницький парк;
  • Печерський ландшафтний парк;
  • парк Вічної Слави;
  • парк «Аскольдова могила»;
  • зелені зони бульв. Марії Приймаченко;
  • Набережне шосе;
  • Наддніпрянське шосе;
  • Паркова дорога;
  • сквер імені Марії Заньковецької;
  • бульв. Лесі Українки.

Святошинський район:

  • парк «Совки»;
  • парк імені генерала Потапова;
  • парк на вул. Ореста Васкули;
  • парк «Гамбурзький»;
  • парк «Інтернаціональний»;
  • сквер імені Михайла Реуцького;
  • сквер між вулицями Гетьмана Кирила Розумовського та Мирослава Поповича;
  • сквер між вул. Мирослава Поповича та просп. Академіка Палладіна; 
  • сквер на вул. Львівській;
  • сквер на вул. Івана Крамського;
  • сквер на вул. Верховинній.

Солом’янський район:

  • парк «Відрадний»;
  • парк «Орлятко»;
  • парк «Супутник»;
  • парк імені Миколи Зерова;
  • Парк Захисників України;
  • парк між вулицями Кадетський Гай та Івана Пулюя;
  • Соломʼянський ландшафтний парк.

Шевченківський район:

  • сквер на вул. Ризькій;
  • парк «Сирецький гай»;
  • сквер на розі вулиць Володимира Винниченка та Павлівської;
  • парк «Веселка»;
  • парк «Володимирська гірка»;
  • парк на схилах Пейзажної алеї;
  • парк на схилах Смородинського узвозу; 
  • сквер імені Івана Котляревського; 
  • парк Шевченківського району (біля ст.м.«Дорогожичі»);
  • меморіал «Бабин Яр»;
  • парк імені Івана Багряного;
  • сквер на вул. Макарівській; 
  • сквер на вул. Саксаганського;
  • екопарк «Сирецький яр».

Варто пам'ятати, що кліщі становлять загрозу для здоров’я як для людей, так і тварин. Вони є переносниками хвороби Лайма – інфекційного захворювання, яке характеризується ураженням шкіри, нервової системи, серця, нерідко приймає хронічний, рецидивний перебіг.

До слова, у США виявили зростання кількості випадків розвитку рідкісної алергії на м’ясо через укуси кліщів. Алергія викликає небезпечну для життя реакцію на кілька видів м'яса або продуктів тваринного походження. У список небезпечних продуктів для людей з цим синдромом входять свинина, яловичина, кролятина, баранина, оленина, желатин, молоко, деякі молочні продукти та деякі фармацевтичні продукти.

Читайте також:

Теги: Київ Київзеленбуд парк кліщ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Корупційний прибуток цієї «ринкової схеми» складає приблизно 2 млрд грн на рік, які планується витягнути з кишені киян
Нові тарифи на утримання будинків у Києві. Чи розуміє Кличко, що відбувається
10 квiтня, 10:25
До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано киянам зачинити вікна
КМДА повідомила причину погіршення якості повітря у столиці
22 березня, 10:13
Водні об'єкти Києва – це не просто елементи міського ландшафту, це – пульс життя міста
Влада запрошує киян взяти участь у важливому опитуванні про водойми столиці
27 березня, 14:41
Наприкінці 2023 року Паленика (на фото) та його колегу В’ячеслава Дзюбіна відсторонювали від роботи. Їх підозрювали у отриманні неправомірної вигоди
Київський апеляційний суд звільнив суддю Паленика, який підозрювався у хабарництві
27 березня, 17:49
Суд змусив повернути Києву мільйони гривень: хто й за що платитиме
Суд змусив повернути Києву мільйони гривень: хто й за що платитиме
7 квiтня, 14:15
У неділю ярмарки пройдуть у п'яти районах столиці
Де у Києві купити фермерські продукти 12-13 квітня: адреси ярмарків
12 квiтня, 06:52
Киянка виборола «золото» у категорії «жінки бодіфітнес»
Патрульна з Києва стала чемпіонкою півдня України з бодібілдингу (фото)
9 квiтня, 14:09
Загоряння сталося в підсобному приміщенні загального коридору
Пожежа у Святошинському районі: з задимленої висотки врятовано двох людей
14 квiтня, 16:35
Антоніна Бригінець грала Мавку у «Лісовій пісні», дружку у «Наддніпрянському весіллі», Химку у «Конотопській відьмі» та інші ролі у багатьох виставах
Пішла з життя актриса столичного театру «Берегиня» Антоніна Бригінець
16 квiтня, 14:02

Новини

Скільки коштують яйця перед Великоднем у Києві: огляд цін
Скільки коштують яйця перед Великоднем у Києві: огляд цін
Автобуси №14Т та №112 змінять рух через ремонт трамвайних колій на Глибочицькій
Автобуси №14Т та №112 змінять рух через ремонт трамвайних колій на Глибочицькій
«Київзеленбуд» попередив про планові обробки від кліщів у столичних парках (адреси)
«Київзеленбуд» попередив про планові обробки від кліщів у столичних парках (адреси)
Глава МЗС Франції приїде 9 травня до Києва разом із європейськими колегами
Глава МЗС Франції приїде 9 травня до Києва разом із європейськими колегами
Брати зарізали знайомого, бо той попросив вимкнути російську музику
Брати зарізали знайомого, бо той попросив вимкнути російську музику
Скільки коштує прозора оренда місця для вуличної торгівлі? Приклад Бастіонної вражає
Скільки коштує прозора оренда місця для вуличної торгівлі? Приклад Бастіонної вражає

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 квітня 2025
47K
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
21K
Соратник Тимошенко запитав у штучного інтелекту, коли українці жили найкраще
20K
Китай завдав нафтового удару по США, обравши іншого партнера
11K
Кінець домінування Google на Android? Японія ухвалила важливе рішення проти IT-гіганта

Новини

В Україні оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 14:32
США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Сьогодні, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
Вчора, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
Вчора, 14:04
Російське місто Шуя під атакою дронів
Вчора, 04:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua