«Київзеленбуд» попередив про планові обробки від кліщів у столичних парках (адреси)

Комунальники попереджають місцевих жителів про місце та час проведення таких обробок у парках, скверах, бульварах

Кліщі є переносниками небезпечної хвороби Лайма

У столиці проводяться планові обробки зелених зон від кліщів. Обробки тривають із початку квітня та вже здійснені в окремих парках Деснянського, Подільського, Голосіївського та Шевченківського районів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київзеленбуд».

Фахівці КО «Київзеленбуд» зазначають, що акарицидні заходи на балансових територіях проводять згідно з нормами санітарного законодавства та методичними вказівками, затвердженими Міністерством охорони здоров’я України, та не несуть небезпеки для людей і тварин.

Районні комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень попереджають місцевих жителів про місце та час проведення таких обробок у парках, скверах, бульварах тощо. Зокрема, розміщують повідомлення на офіційних сторінках у соціальній мережі Facebook та облаштовують відповідні таблички у місцях проведення робіт.

Заходи з обробки вже проведені на наступних локаціях

Голосіївський район:

Голосіївський парк імені Максима Рильського.

Деснянський район:

парк «Муромець»;

парк із водними об’єктами вздовж просп. Романа Шухевича;

парк «Кіото»;

парк імені Романа Шухевича;

парк «Молодіжний».

Подільський район:

Куренівський парк;

парк біля кінотеатру імені Тараса Шевченка;

парк «Кинь-Грусть»;

«Долина річки Коноплянки»;

парк «Сирецький гай»;

зелена зона на вул. Тираспольській;

сквер на площі імені Валерія Марченка;

сквер на просп. Європейського Союзу;

гора Уздихальниця;

Замкова гора;

сквер імені Кузьми Скрябіна;

зона відпочинку «Виноградар».

Шевченківський район:

парк «Нивки»;

парк «Сирецький».

Локації, де пройдуть планові акарицидні обробки зелених зон наприкінці квітня та на початку травня

Голосіївський район:

парк «Диск»;

парк відпочинку на вул. Теремківській;

сквер на вул. Івана Федорова;

лісопарк біля Совських ставків;

сквер Героїв Маріуполя.

Дарницький район:

парк Партизанської слави;

парк «Позняки»;

парк «Привокзальний»;

Парк імені воїнів-інтернаціоналістів;

фітнес-парк «Озеро Лебедине»;

парк біля затоки Берковщина.

Дніпровський район:

парк «Перемога»;

Гідропарк;

парк на Русанівській набережній;

парк у житловому масиві «Райдужний».

Оболонський район:

парк «Наталка»;

парк культури і відпочинку «Пуща-Водиця»;

парк відпочинку на вул. Бережанській, 10-20.

Печерський район:

Наводницький парк;

Печерський ландшафтний парк;

парк Вічної Слави;

парк «Аскольдова могила»;

зелені зони бульв. Марії Приймаченко;

Набережне шосе;

Наддніпрянське шосе;

Паркова дорога;

сквер імені Марії Заньковецької;

бульв. Лесі Українки.

Святошинський район:

парк «Совки»;

парк імені генерала Потапова;

парк на вул. Ореста Васкули;

парк «Гамбурзький»;

парк «Інтернаціональний»;

сквер імені Михайла Реуцького;

сквер між вулицями Гетьмана Кирила Розумовського та Мирослава Поповича;

сквер між вул. Мирослава Поповича та просп. Академіка Палладіна;

сквер на вул. Львівській;

сквер на вул. Івана Крамського;

сквер на вул. Верховинній.

Солом’янський район:

парк «Відрадний»;

парк «Орлятко»;

парк «Супутник»;

парк імені Миколи Зерова;

Парк Захисників України;

парк між вулицями Кадетський Гай та Івана Пулюя;

Соломʼянський ландшафтний парк.

Шевченківський район:

сквер на вул. Ризькій;

парк «Сирецький гай»;

сквер на розі вулиць Володимира Винниченка та Павлівської;

парк «Веселка»;

парк «Володимирська гірка»;

парк на схилах Пейзажної алеї;

парк на схилах Смородинського узвозу;

сквер імені Івана Котляревського;

парк Шевченківського району (біля ст.м.«Дорогожичі»);

меморіал «Бабин Яр»;

парк імені Івана Багряного;

сквер на вул. Макарівській;

сквер на вул. Саксаганського;

екопарк «Сирецький яр».

Варто пам'ятати, що кліщі становлять загрозу для здоров’я як для людей, так і тварин. Вони є переносниками хвороби Лайма – інфекційного захворювання, яке характеризується ураженням шкіри, нервової системи, серця, нерідко приймає хронічний, рецидивний перебіг.

До слова, у США виявили зростання кількості випадків розвитку рідкісної алергії на м’ясо через укуси кліщів. Алергія викликає небезпечну для життя реакцію на кілька видів м'яса або продуктів тваринного походження. У список небезпечних продуктів для людей з цим синдромом входять свинина, яловичина, кролятина, баранина, оленина, желатин, молоко, деякі молочні продукти та деякі фармацевтичні продукти.