Куди витрачав гроші «Київзеленбуд» у 2024 році? Названо п'ять «найжирніших» проєктів

У 2025 році «Київзеленбуд» планує витратити 140 млн грн на капремонт 13 об’єктів

Одним з найбільших проєктів «Київзеленбуду» торік став ремонт парку в Оболонському районі

У 2024 році та за три місяці поточного року одним з пріоритетів комунального об’єднання «Київзеленбуд» було будівництво та ремонт скверів, парків, зон відпочинку. На вказані роботи законтрактували 57% від загальної суми коштів. Про це йдеться у дослідженні проєкту Dozorro TI Ukraine «Мільйонні контракти «Київзеленбуду». Куди йдуть кошти киян?», опублікованому на «Главкомі».

Розповідаємо про п'ять проєктів, які отримали найбільше фінансування від «Київзеленбуду» у 2024 році.

Парк навколо озер Йорданське та Кирилівське

Згідно з дослідженням, одним з найбільших проєктів «Київзеленбуду» торік став ремонт парку навколо озер Йорданське та Кирилівське в Оболонському районі. Угоду вартістю 32,1 млн грн було укладено в жовтні з ПрАТ «Укратоменергобуд». Утім, за виконані роботи компанія отримала 18,6 млн грн.

У відповіді на запит «Київзеленбуд» повідомив, що підрядник побудував пішохідні доріжки, фундамент для насосної станції та підпірну стінку, почав встановлювати поливну систему й готувати територію для газону.

Наприкінці року комунальники напряму уклали з «Укратоменергобуд» угоду на додаткові роботи, які було оцінено у 4,5 млн грн. Зокрема, планувалося виконати ремонт підпірної стінки, який компанія виконала за декілька днів та отримала за це кошти.

Зазначається, що цьогоріч комунальники продовжать ремонт: планується завершити будівництво насосної станції, систему поливу, встановити дитячі та спортивні майданчики, а також лавки, урни та габіони. На ремонтні роботи на цей рік виділять 20 млн грн.

Парк «Орлятко»

Весна у парку «Орлятко» фото: Татьяна Савицкая/Facebook

Ще один проєкт – реконструкція парку «Орлятко» в Солом’янському районі. На початку грудня підряд на 26,8 млн грн отримало ТОВ «Регіон 11». Згідно з проєктом планувалося покриття доріжок асфальтом, встановлення зовнішнього освітлення, поливо-зрошувальної системи та антипаркувальних стовпчиків.

За даними Dozorro TI Ukraine, наприкінці року «Київзеленбуд» сплатив підряднику половину від початкової вартості – 13,7 млн грн. За інформацією комунальників, компанія встановила вуличне освітлення та частково поливо-зрошувальну систему. У цьому році планують продовжити роботи, на їх виконання з міського бюджету виділять 10 млн грн.

Реконструкція парку «Наталка»

Весна у парку «Наталка» фото: КП УЗН Оболонського району/Facebook

Повідомляється, що восени «Київзеленбуд» також підписав угоду з ПП «Ріалбуд» на реконструкцію парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі. За даними аналітиків, вартість робіт склала 20,9 млн грн. За ці кошти планували облаштувати дитячий майданчик «Хобітонів» з каруселями, штучним газоном і гумовим покриттям, влаштувати мережу водопроводу та каналізації, сходи та насосну станцію.

Утім, компанія виконала лише частину робіт. «Київзеленбуд» зазначив, що підрядник побудував приміщення для насосної станції та встановив насоси. Компанії за свою роботу отримал 10,1 млн грн. Продовжувати реконструкцію у 2025 році не планують.

Сквер на вулиці Митрополита Шептицького

ПП «Ріалбуд» отримало ще один з великих проєктів – ремонт скверу на вулиці Митрополита Андрія Шептицького, 5. Вартість робіт склала 18,9 млн грн.

«Київзеленбуд» повідомив на запит аналітиків, що і на цій локації підрядник виконав лише частину робіт: влаштував тротуарну плитку, встановив лави і урни, частково влаштував поливо-зрошувальну систему, підготовив територію для газону. За роботу компанія отримала 11,7 млн грн.

В останні дні року комунальники уклали пряму угоду з ПП «Ріалбуд» на додаткові роботи, вартість яких оцінили в 471 тис. грн. За перевезення ґрунту компанії сплатили всю суму.

«У поточному році комунальники планують завершити ремонт скверу. Зокрема влаштувати зовнішнє освітлення, спортивно-реабілітаційний та дитячий майданчики», – йдеться у дослідженні.

Парк «Фестивальний» на Троєщині

У цьому році роботи у парку «Фестивальний» планується продовжити фото: «Київзеленбуд»

Підряд на капітальний ремонт парку «Фестивальний» (вздовж проспекту Червоної Калини від вулиці Лифаря до вулиці Рейгана) отримало київське ТОВ «Україно-європейська фірма «Діамант». За даними аналітиків, вартість контракту – 16,7 млн грн. Компанія належить Ігорю Платонову.

За інформацією комунальників, компанія в межах виділеного фінансування відремонтувала тротуарну плитку, зокрема перед дитячою школою мистецтв, встановила лави, урни, заклала гільзи та влаштувала колодязі під інженерні мережі. Компанії за виконані роботи сплатили 12 млн грн.

Наприкінці року комунальники уклали пряму угоду з ТОВ «Україно-європейська фірма «Діаман» на додаткові роботи. Компанія влаштувала бордюр за 3,4 млн грн.

У цьому році роботи планується продовжити – буде влаштовано дитячий майданчик, освітлення, також будівельники встановлять перголи та інформаційно-вказівні знаки.

Цьогорічні плани

Повідомляється, що у 2025 році «Київзеленбуд» планує витратити 140 млн грн на капремонт 13 об’єктів.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань за сприяння Управління стратегічних розслідувань Нацполіції повідомили про підозру ще одному фігуранту у справі про корупційні «відкати» під час організації тендерів комунального об’єднання «Київзеленбуд». У ДБР зазначили, що йдеться про тендер на проєктування одного зі столичних парків, проведений у 2024 році. Слідством було встановлено, що посадовці «Київзеленбуду» вимагали від підрядників 15% від суми договору за «схвалення» та укладання контракту. Фактично, за даними ДБР, погодження отримували лише ті виконавці, які були готові брати участь у корупційній схемі.

Раніше було затримано трьох посадовців «Київзеленбуду». Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі понад 51 млн грн кожному. Також повідомлено про підозру трьом керівникам підрядних організацій, причетним до реалізації корупційної схеми. Досудове розслідування триває.

Також під час проведення контрольних заходів Держаудитслужбою в комунальному об’єднанні «Київзеленбуд» були виявлені збитки у розмірі майже 4 млн при капітальному ремонті скверу в провулку Чеховському та облаштуванні парку «Фестивальний».

До слова, Державне бюро розслідувань затримало керівника комунального об'єднання «Київзеленбуд» Юрія Бахмата.