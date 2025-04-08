«Київзеленбуд» намагався «компенсувати» мільйонні збитки висаджуванням барвінку у січні

Під час проведення правоохоронцями перевірки виконаних робіт працівники підрядної організації почали висаджувати квіти, які згідно актів виконаних робіт уже були висаджені, а також проводити ремонтні роботи

У січні комунальники садили барвінок у необлаштованому сквері, за будівництво якого вже заплатили 6 млн грн

Під час проведення контрольних заходів Держаудитслужбою в комунальному об’єднанні «Київзеленбуд» були виявлені збитки у розмірі майже 4 млн при капітальному ремонті скверу в провулку Чеховському та облаштуванні парку «Фестивальний». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну аудиторську службу України.

Повідомляється, що згідно з договором, на кінець грудня 2024 року підрядник мав закінчити ремонт скверу в Чеховському провулку у Шевченківському районі столиці, про що свідчив акт виконаних робіт та їх оплата в повному обсязі.

«Однак в січні 2025 року правоохоронці за участі аудиторів та співробітників комунального об'єднання «Київзеленбуд» оглянули сквер та встановили, що роботи так і не виконані. Більше того, під час проведення огляду працівники підрядної організації почали висаджувати квіти. Розмір встановлених збитків – майже 2,4 млн грн», – повідомила Держаудитслужба.

Наразі Печерською окружною прокуратурою Києва за матеріалами Північного офісу Держаудитслужби скеровано до суду обвинувальний акт відносно одного із заступників начальника управління капітальних вкладень «Київзеленбуду» за фактом службового підроблення та розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, фахівцями Держаудитслужби передано до правоохоронних органів матеріали перевірки закупівель виконання робіт з капітального ремонту парку «Фестивальний» у Деснянському районі, під час якої встановлено відсутність зазначених робіт та інші порушення на суму майже 1,6 млн грн. Зазначені роботи також згідно прийнятих «Київзеленбудом» актів мали бути виконані у грудні 2024 року, але залишилися не виконаними.

Нагадаємо, у вересні 2024 року «Київзеленбуд» та приватне товариство уклали договір на капітальний ремонт скверу у провулку Чеховському у Шевченківському районі на суму понад 6 млн грн. Згідно з договором усі роботи мали бути виконані до 22 грудня 2024 року. Наприкінці грудня замовник підписав акти виконаних робіт та оплатив їх в повному обсязі. Однак вже 10 січня 2025 року правоохоронці за участі працівників Північного офісу аудитслужби та «Київзеленбуду» оглянули сквер та встановили, що роботи не виконані.