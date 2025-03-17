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Посадовці «Київзеленбуду» підозрюються у розкраданні 5 млн грн на ремонтах парків: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Посадовці «Київзеленбуду» підозрюються у розкраданні 5 млн грн на ремонтах парків: деталі
Повідомлено про підозру двом службовцям КО «Київзеленбуд», кошториснику, а також чотирьом керівникам приватних підприємств
фото: Офіс генпрокурора України

За висновками слідчих прокуратури, громаді міста Києва було завдано збитків на суму понад 5,35 млн грн

Офіс генерального прокурора повідомив про викриття у Києві масштабної схеми розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт парків та скверів. про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора

Слідство встановило, що згідно угод, укладених між комунального об'єднання «Київзеленбуд» та підрядниками, протягом 2023 року у Києві проводили ремонт підпірної стінки в парку Позняки у Дарницькому районі, ремонтували доріжки між скверами по вул. Вишгородській в Оболонському районі, сквер по вул. Інженера Бородіна та доріжки в «Гідропарку» в Дніпровському районі.

«Підозрювані посадовці «Київзеленбуду» із залученням найнятого за цивільно-правовим договором кошторисника, вносили завідомо неправдиву інформацію до актів виконаних робіт щодо обсягів та вартості робіт і використаних матеріалів», – йдеться у повідомленні.

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Повідомлено про підозру двом службовцям КО «Київзеленбуд», кошториснику, а також чотирьом керівникам приватних підприємств
фото: Офіс генпрокурора України

Таким чином, за висновками слідчих прокуратури, громаді міста Києва було завдано збитків на суму понад 5,35 млн грн, що підтверджено висновками судових товарознавчих, будівельно-технічних та економічних експертиз. 

Повідомляється, що за процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру двом службовцям КО «Київзеленбуд», кошториснику, а також чотирьом керівникам приватних підприємств за фактом привласнення, розтрати майна та заволодіння ним, шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4, 5 ст. 191 КК України).

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань затримало керівника комунального об'єднання «Київзеленбуд» Юрія Бахмата. За попередньою інформацією, чиновника затримали на хабарі. Проте офіційної інформації щодо цієї події досі немає.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру двом колишнім посадовцям КО «Київзеленбуд» за розтрату державних коштів на суму понад 1,3 млн грн під час капітального ремонту скверу у столиці. За даними слідства, у 2023 році між «Київзеленбудом» та приватним підприємством був укладений договір про капітальний ремонт скверу у Святошинському районі столиці. У цьому сквері, зокрема, є спортивний майданчик, на якому мали облаштувати спеціальне покриття. А втім, його не зробили. 

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Теги: Київ місцева влада благоустрій Київзеленбуд

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