Мільйонні контракти «Київзеленбуду». Куди йдуть кошти киян?

Що купував «Київзеленбуд» та кому дісталися найбільші угоди?

У березні прокуратура викрила керівництво комунального об’єднання «Київзеленбуд» на вимаганні 15% відкатів від підрядників. За договорами 2024 року вони мали отримати щонайменше 25 млн грн. Керівника підприємства Юрія Бахмата та його заступників звільнили.

На фоні цих подій проєкт Dozorro TI Ukraine проаналізував закупівлі «Київзеленбуду» за 2024 рік та перші три місяці 2025 року, щоб зрозуміти, на що законтрактували найбільше коштів, та які пріоритети у комунальників. Також детально розглянули найбільші закупівлі на ремонти та дізналися про плани на цей рік.

Статистика

За даними публічного модуля аналітики BI Prozorro, торік та за три місяці поточного року «Київзеленбуд» провів 626 закупівель із загальною очікуваною вартістю 835 млн грн. Водночас початкова сума договорів за ними становить приблизно 600 млн грн. Це тому, що 11% закупівель були неуспішними або скасованими. Зауважимо, що в тексті інформація саме про укладені договори, а не фактично сплачені гроші.

Якщо ви думали, що «Київзеленбуд» закуповує лише розсаду квіточок, то ні. Найбільше коштів комунальники витрачають на масштабні ремонти й реконструкції – приблизно 341 млн грн. Ще 138 млн грн законтрактували на придбання транспортних засобів (самоскиди, пікапи, автогідропідіймач). На 9,6 млн грн замовили лікування дерев та знищення сезонних бур’янів.

За очікуваною вартістю майже 90% закупівель «Київзеленбуд» провів за процедурою відкритих торгів з особливостями. Ще 9% уклали через прямі угоди. У майже 1% замовник обирав запит ціни пропозиції.

Загальна сума закупівель комунальників у 2024 році вища, ніж у мирному 2021 році. Тоді законтрактували 440 млн грн – хоча варто враховувати, що ціни відтоді підвищилися. У порівнянні з першим роком повномасштабного вторгнення витрати зросли – 2022 році підписали угод на 225 млн грн. У 2023 році законтрактували майже 385 млн грн.

Найбільші підряди

Один із пріоритетів «Київзеленбуду» – будівництво та ремонт скверів, парків, зон відпочинку. На ці роботи законтрактували 57% від загальної суми. Нижче розповідаємо про п’ять найбільших проєктів, які планували завершити до кінця 2024 року. Утім, вартість контрактів наприкінці року скоротили через відсутність фінансування – підрядники виконали лише частину робіт.

Парк навколо озер Йорданське та Кирилівське

Один з найбільших проєктів «Київзеленбуду» торік – ремонт парку навколо озер Йорданське та Кирилівське в Оболонському районі. Угоду на 32,1 млн грн уклали в жовтні з ПрАТ «Укратоменергобуд». Утім, за виконані роботи компанії сплатили 18,6 млн грн.

У відповіді на запит «Київзеленбуд» повідомив, що підрядник побудував пішохідні доріжки, фундамент для насосної станції та підпірну стінку, почав встановлювати поливну систему й готувати територію для газону.

Крім того, наприкінці року комунальники напряму уклали з «Укратоменергобуд» угоду на додаткові роботи. Їх оцінили в 4,5 млн грн. Роботи включали зокрема ремонт підпірної стінки, який компанія виконала за декілька днів та отримала за це кошти.

Цьогоріч комунальники планують продовжити ремонт – завершити будівництво насосної станції, систему поливу, встановити дитячі та спортивні майданчики, а також лавки, урни та габіони. На ремонтні роботи на цей рік виділять 20 млн грн.

Парк «Орлятко»

Ще один проєкт – реконструкція парку «Орлятко» в Солом’янському районі. На початку грудня підряд на 26,8 млн грн отримало ТОВ «Регіон 11». Проєктом передбачалося покриття доріжок асфальтом, встановлення зовнішнього освітлення, поливо-зрошувальної системи та антипаркувальних стовпчиків.

Наприкінці року «Київзеленбуд» сплатив підряднику половину від початкової вартості – 13,7 млн грн. За інформацією комунальників, компанія встановила вуличне освітлення та частково поливо-зрошувальну систему. У цьому році планують продовжити роботи. На це з міського бюджету виділять 10 млн грн.

Реконструкція парку «Наталка»

Восени «Київзеленбуд» підписав угоду з ПП «Ріалбуд» на реконструкцію парку відпочинку в урочищі «Наталка» в Оболонському районі. Вартість робіт склала 20,9 млн грн. За ці кошти планували облаштувати дитячий майданчик «Хобітонів» з каруселями, штучним газоном і гумовим покриттям, влаштувати мережу водопроводу та каналізації, сходи та насосну станцію.

Утім, компанія виконала лише частину робіт. «Київзеленбуд» зазначив, що підрядник побудував приміщення для насосної станції та встановив насоси. Компанії за роботи сплатили 10,1 млн грн. Продовжувати реконструкцію у 2025 році не планують.

Сквер на вулиці Митрополита Шептицького

ПП «Ріалбуд» отримало ще один з великих проєктів – ремонт скверу на вулиці Митрополита Андрія Шептицького, 5. Вартість робіт склала 18,9 млн грн.

На запит «Київзеленбуд» повідомив, що і тут підрядник виконав лише частину робіт: влаштував тротуарну плитку, встановив лави і урни, частково влаштував поливо-зрошувальну систему, підготовив територію для газону. За роботу компанія отримала 11,7 млн грн.

В останні дні року комунальники уклали пряму угоду з ПП «Ріалбуд» на додаткові роботи. Їх оцінили в 471 тис. грн. За перевезення ґрунту компанії сплатили всю суму.

У поточному році комунальники планують завершити ремонт скверу. Зокрема влаштувати зовнішнє освітлення, спортивно-реабілітаційний та дитячий майданчики.

Парк «Фестивальний» на Троєщині

Підряд на капітальний ремонт парку «Фестивальний» (вздовж проспекту Червоної Калини від вулиці Лифаря до вулиці Рейгана) отримало київське ТОВ «Україно-європейська фірма «Діамант». Вартість контракту – 16,7 млн грн. Компанія належить Ігорю Платонову.

За інформацією комунальників, компанія в межах виділеного фінансування відремонтувала тротуарну плитку, зокрема перед дитячою школою мистецтв, встановила лави, урни, заклала гільзи та влаштувала колодязі під інженерні мережі. Компанії за виконані роботи сплатили 12 млн грн.

Наприкінці року комунальники уклали пряму угоду з ТОВ «Україно-європейська фірма «Діаман» на додаткові роботи. Компанія влаштувала бордюр за 3,4 млн грн.

У цьому році продовжать роботи – влаштують дитячий майданчик, освітлення, встановлять перголи та інформаційно-вказівні знаки.

Що ще робили?

Крім великих проєктів, комунальники підписали ще низку договорів на менші роботи.

Так, на ремонт благоустрою парку на Дніпровській набережній в районі затоки Берковщина законтрактували 12,7 млн грн, на ремонт благоустрою по вулиці Іллєнка – 11,4 млн грн, а на ремонт «Гідропарку» (ліва частина) – 10,9 млн грн.

Також на 10,5 млн грн підписали договір на встановлення системи поливу в парку «Позняки», а для ремонту парку «Радунка» уклали угоду на 9,6 млн грн.

Ще «Київзеленбуд» законтрактував 4,7 млн грн на ремонт вбиральні в парку відпочинку «Сирецький». А на придбання декоративних саджанців (японські та сірі спіреї, волотисті гортензії, верби, туї, клени, платан Іспанський…) підписали договір на 3 млн грн.

Який транспорт купували?

Ще один напрямок закупівель КО «Київзеленбуд» – транспортні засоби. Торік комунальники законтрактували 158 млн грн на самоскиди, автомобілі, автогідропідіймачі та трактори.

На понад 31 млн грн замовили китайських вантажівок, мікроавтобусів та автомобілів JAC. Ще на приблизно 125 млн грн підписали контрактів на купівлю тракторів, самоскидів, сміттєвозів та автогідропідіймачів. Майже 2 млн грн пішло на запчастини та шини для техніки.

Підрядники року

Найбільші контракти отримали п’ять фірм. Загальна вартість їхніх договорів – понад половини від загальної суми.

«ТД «Будшляхмаш»

Лідер за укладеними контрактами – ТОВ «ТД «Будшляхмаш». Із київською компанією підписали угод на 159 млн грн. Це 26% від усієї вартості договорів. Контракти стосувалися постачання транспортних засобів. Компанія належить Мирославу Гуйвану.

З 2024 року фірма фігурує у справі щодо розтрати коштів при закупівлі «Київавтодором» машин для зимового утримання доріг. У 2023 році комунальники штучно завищили очікувану вартість закупівель, щоб залучити підконтрольне ТОВ «ТД «Будшляхмаш» та інші компанії для привласнення частини коштів між учасниками.

«Ріалбуд»

На другому місці – ПП «Ріалбуд». З компанією з Богуслава законтрактували 64 млн грн, тобто 11% від усієї суми укладених угод. Її власник – депутат Київської обласної ради від «Європейської солідарності» Арташес Татоян, а керівник – Олексій Горбач.

За компанією тягнеться шлейф кримінальних історій. У 2020 році слідство підозрювало Татояна в організації схеми з розкрадання коштів шляхом неякісного та неповного виконання робіт. Наразі директора ПП «Ріалбуд» підозрюють в іншій кримінальній справі – у заволодінні коштами, які виділяли на закупівлю піщано-сольової суміші на замовлення Обухівської міськради.

З останнього – цьогорічна справа щодо розкрадання коштів на ремонті столичного скверу в провулку Чеховському. «Київзеленбуд» торік заплатив ПП «Ріалбуд» 6 млн грн за невиконані роботи. Заступнику начальника «Київзеленбуду» повідомили про підозру.

«Регіон 11»

На третьому місці – ТОВ «Регіон 11». З компанією уклали угод на 59 млн грн, або 10% від усієї суми укладених угод. ТОВ «Регіон 11» належить луганцю Сергію Прокоф’єву.

«Укратоменергобуд»

ПрАТ «Укратоменергобуд» посіло четверте місце за вартістю отриманих угод. Із компанією законтрактували 37 млн грн. Власниками є Галина Мусієнко та Роман Ходін.

«ДСЗ»

П’ятірку лідерів замикає дніпровська компанія «ДСЗ». З фірмою підписали договорів на 37 млн грн. Нею володіє Віталій Канцур та Анджеліка Половко.

Компанія має сумнівну репутацію. «ДСЗ» спіймали на фіктивній конкуренції під час тендеру з реконструкції дитячого санаторію на Дніпропетровщині у 2019 році. Торік Антимонопольний комітет наклав штраф на неї та ПП «Нікопольгазбуд» у сумі 4,9 млн грн.

Крім того, за інформацією «Слідства інфо», упродовж 2022 року ТОВ «ДСЗ» спільно з «Київзеленбудом» підписувало кошторисні розрахунки із завищеною вартістю. Ці кошториси стосувалися реалізації програм з капітального ремонту, реконструкції, будівництва та утримання зелених насаджень. Посадові особи «Київзеленбуду» були замовниками у програмах будівництва по Києву і за змовою обирали ТОВ «ДСЗ» переможцем.

З 2024 року фірма фігурує у справі щодо заволодіння коштами під час виконання робіт з ремонту найпростішого укриття для київської школи та дитсадочку, а також заміни вікон для дитсадка на замовлення Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації у 2023 році.

Цьогорічні плани

У 2025 році «Київзеленбуд» планує витратити 140 млн грн на капремонт 13 об’єктів.

Дитячі майданчики в сквері на вул. Вишгородська, 10-12 в Оболонському районі Києва.

Бігові доріжки вздовж озера Тельбін у Дніпровському районі.

Благоустрій та озеленення парку культури та відпочинку в Оболонському районі (навколо озер Йорданське та Кирилівське).

Південна частина парку по вул. Прирічній в Оболонському районі Києва.

Парк біля будинку культури ДВРЗ в Дніпровському районі.

Парк відпочинку в межах захисної смуги озера «Лебедине» в мікрорайоні No6 житлового масиву Позняки в Дарницькому районі.

Парк відпочинку між проспектом Миколи Бажана та вулицею Срібнокільською навколо озера Срібний кіл у Дарницькому районі.

«Сквер Дмитра Коцюбайла (Да Вінчі)» у Печерському районі.

«Сквер Небесної Сотні» на вул. Михайлівській, 24-26 та Михайлівській площі у Шевченківському районі.

Сквер на вулиці Митрополита Андрія Шептицького, 5 у Дніпровському районі.

Сквер на розі просп. Берестейського та вул. Чорнобильської і сквер на просп. Берестейському, 144 у Святошинському районі.

Цю публікацію підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її вміст є виключною відповідальністю Transparency International Ukraine і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.