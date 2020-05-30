В Україні зробили вже понад шість тисяч ІФА-тестів, – Степанов



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Станом на 30 травня в Україні виявлено 23 204 випадки коронавірусної хвороби

«Наразі зроблено понад шість тисяч таких тестів» – міністр охорони здоров’я

ІФА-тести (ІФА-тест показує, чи перехворіла людина на коронавірусну хворобу) в Україні проводяться децентралізовано.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 30 травня.

«Тестування проводиться децентралізовано, тобто в районних, обласних лікарнях. Скрізь, де стоять відповідні лабораторії для можливості роботи з ІФА-тестами. На сьогодні вже роблено близько 6300 ІФА-тестів», – сказав міністр.

За словами міністра, ІФА-тест показує, чи перехворіла людина на коронавірусну хворобу.

Нагадаємо, станом на 9:00 30 травня в Україні зафіксовано 393 нових випадків коронавірусу, це на 36 випадків менше, ніж учора (429). Усього виявлено 23 204 випадки коронавірусної хвороби.

Також зафіксовано 17 летальних випадків. Одужали 377 пацієнтів.

Всього за час пандемії в Україні захворіло 23 204 особи. З них смертельних випадків – 696. Також одужали 9 311 особи.

Коронавірус в Україні

Всього 23204

Хворіють 13197

Одужали 9311

Померли 696

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Як повідомлялося, 29 травня, кількість виявлених випадків зараження коронавірусом нового типу Covid-19 в світі перевищила 5,808 мільйонів.