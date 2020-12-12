Максим Степанов прогнозує появу фіктивних довідок про тести на коронавірус

Міністр закликає повідомляти про такі випадки правоохоронців

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов закликав громадян скаржитися на лабораторії, що видають фіктивні довідки про ПЛР-тести, до МОЗ та правоохоронцям. Міністр нагадує, що підробка результату тесту також є кримінальним злочином, повідомляє Укрінформ.

«Фіктивна довідка щодо ПЛР-тесту – це кримінальний злочин. Якщо ми дізнаємося, що якась лабораторія видає такі фіктивні довідки, то відразу будемо звертатися до правоохоронних органів. І зрозуміло, що (будуть проводитися дії) щодо перевірки ліцензійних умов роботи цієї лабораторії», - зазначив Степанов.

Він закликав громадян, якщо їм стануть відомі такі факти щодо видачі подібних фіктивних довідок, звертатися у МОЗ і у правоохоронні органи та інформувати про це.

Також міністр звернувся до людей, які розмірковують щодо того, чи купити таку фіктивну довідку на час подорожі чи для якихось інших речей.

«По-перше, коли ви купуєте таку довідку, ви платите за неї кошти, і мені здається, що краще все ж таки зробити тест і чітко усвідомлювати, що ви не хворієте на коронавірусну хворобу, бо це точно потрібно для вашого здоров’я. Окрім того, якщо ви візьмете таку довідку і поїдете за кордон, і там виявиться, що вона фіктивна, або виявляться інші обставини, щодо того, як ви отримали цю довідку, це може просто викликати у вас великі проблеми за кордоном. Бо там інколи, на відміну від нас, вони (влада інших країн) достатньо суворо відносяться до виконання законів», - зазначив Степанов.

Також Максим Степанов обурений бюджетом міністерства охорони здоров’я на 2021 рік і вважає, що сума, закладена у ньому на медицину, неприпустимо мала.





