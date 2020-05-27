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    Кримінальні розбірки: з’явилося відео стрілянини в центрі Києва

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    Стрілянина сталася&nbsp;<span>на території житлового комплексу &laquo;Новопечерські Липки&raquo;</span> - Кримінальні розбірки: з’явилося відео стрілянини в центрі Києва
    Стрілянина сталася на території житлового комплексу «Новопечерські Липки»
    Фото: скріншот відео

    Камери відеоспостереження зафіксували момент злочину

    У соцмережі з’явилося відео з камер спостереження, які зафіксували стрілянину на вулиці Драгомирова на столичному Печерську 26 травня.

    На відео видно, як двоє нападників вибігають із автомобіля і відкривають стрілянину по чоловіку.

    Як повідомлялося, 26 травня о 18:20 до столичної поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що на вул. Драгомирова невідомий стріляв у чоловіка. Злочинці кинулися тікати на автомобілі і буквально за сто метрів вибігли з автівки і підпалили її. Один із них отримав опіки обличчя.

    Поліція встановила, що потерпілим внаслідок стрілянини у Печерському районі Києва є громадянин Чорногорії, який знаходиться в міжнародному розшуку та є одним із лідерів та організатором наркокартелю, члени якого постачають наркотики на територію більшості європейських країн.

    «Основними версіями замаху на вбивство стала злочинна діяльність потерпілого, можливий перерозподіл сфер впливу у самій організації, а також між балканськими злочинними кланами, що контролюють наркотрафік», - розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

    Представники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції оперативно встановили і затримали осіб, причетних до замаху. Це громадяни Чорногорії, Македонії та Сербії. Один з них перебуває в міжнародному розшуку за замовне вбивство. 


    Національна поліція України Київ кримінал вбивство іноземці Ігор Клименко стрілянина
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