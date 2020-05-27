Затримано кілерів, які стріляли в центрі Києва. Подробиці справи від поліції (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спецпризначенці затримали чотирьох осіб Фото: Нацполіція

До замаху причетні громадяни Чорногорії, Македонії та Сербії

Потерпілим внаслідок стрілянини у Печерському районі Києва є громадянин Чорногорії, який знаходиться в міжнародному розшуку та є одним із лідерів та організатором наркокартелю, члени якого постачають наркотики на територію більшості європейських країн. Про це повідомила пресслужба Нацполіції України.

«Основними версіями замаху на вбивство стала злочинна діяльність потерпілого, можливий перерозподіл сфер впливу у самій організації, а також між балканськими злочинними кланами, що контролюють наркотрафік», - розповів голова Національної поліції України Ігор Клименко.

Представники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції оперативно встановили осіб, причетних до замаху. Це громадяни Чорногорії, Македонії та Сербії. Один з них перебуває в міжнародному розшуку за замовне вбивство.

За словами Клименка, на початку травня вони прибули в Україну, заздалегідь придбали транспорт, вогнепальну автоматичну зброю та організували стеження за майбутньою жертвою та її родиною. Визначившись із датою вбивства, фігуранти чекали на потерпілого біля його будинку. Здійснивши п’ять пострілів у жертву, двоє зловмисників сіли в автомобіль та залишили місце злочину. Через кількасот метрів вони покинули та підпалили машину, аби знищити докази. Проаналізувавши відео з камер спостереження, поліцейські встановили, що «стрілків» чекали їхні спільники.

«Поліцейські встановили маршрут та автомобіль, на якому вони прямували у бік Одеської області, щоби через кордон України з Молдовою покинути територію країни поза митним контролем. Розуміючи, що зловмисники озброєні, до поліцейської операції для затримання кілерів залучили спецпризначенців КОРД. Вранці при в’їзді в Одесу співробітники ДСР, карного розшуку, Головного слідчого управління, поліції Одещини та КОРД затримали чотирьох осіб. При цьому зловмисники чинили опір та намагалися втекти», - зазначив Клименко.

Наразі фігурантів затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (Замах на вбивство) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 26 травня о 18:20 до столичної поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що на вул. Драгомирова невідомий стріляв у чоловіка. Злочинці кинулися тікати на автомобілі і буквально за сто метрів вибігли з автівки і підпалили її. Один із них отримав опіки обличчя.