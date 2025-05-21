З мосту Патона сиплеться каміння. Влада відреагувала на відео, що налякало киян

Міст Патона був відкритий ще 1953 року. Це перший у світі суцільнозварний міст завдовжки 1543 метри

Київська міська державна адміністрація пояснила, що насправді відбувається на мосту

У соціальних мережах з'явилося відео, яке викликало значне занепокоєння серед киян: з мосту Патона нібито щось падало у Дніпро, створюючи хвилі. Це відео, швидко поширившись у Telegram-каналах, спровокувало обговорення щодо можливого «руйнування» переправи. Київська міська державна адміністрація (КМДА) відреагувала на ситуацію, пояснивши, що насправді відбувається на мосту. Про це повідомляє «Главком» із постланням на місцеві пабліки та Тсн.

Відео опублікував учора, 20 травня, Telegram-канал «Київ Оперативний», після чого кияни забили на сполох через «руйнування» мосту Патона. У коментарях почали припускати, що міст можуть перекрити, і що це може призвести до ускладнення руху з одного берега міста на другий.

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У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що на мосту Патона тривають планові роботи з очищення головних балок.

«Інформація про те, що розсипається міст Патона, не відповідає дійсності. Наразі на мосту Патона тривають роботи з чищення його головних балок. Про виконання робіт була попереджена патрульна поліція Києва. Очищення відбувається відповідно до рекомендацій, які нам надавали під час обстеження мосту. Те, що побачили на переправі люди – частина робіт з утримання споруди», – йдеться у повідомленні.

У КМДА додали, що з протилежного боку мосту облаштовано будівельне риштування, на якому працюють робітники. Профільні фахівці очищують конструкції мосту від накопичень бруду та речовин, які спричиняють корозії металевих елементів. Ці роботи виконуються за допомогою потужних струменів води під високим тиском.

«Саме потоки води з мосту і падали у воду, а не його бетонні чи металеві частини. Міст точно не розвалюється», – наголосили у департаменті.

У Департаменті транспортної інфраструктури зауважили, що міст Патона ще 2022 року забрали з балансу міста і за рішенням Кабміну замовником реставраційних робіт з пристосування мосту Патона є Служба автомобільних доріг в Київській області (Служба відновлення).

Нагадаємо, міст Патона був відкритий ще 1953 року. Це перший у світі суцільнозварний міст завдовжки 1543 метри.

У серпні минулого року міська влада зверталася до Уряду з вимогою невідкладно реставрувати міст Патона через Дніпро для уникнення аварійних ситуацій. У зверненні зазначалося, що столична адміністрація неодноразово зверталася до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області з проханням невідкладно вжити заходів із реставрації цього мосту, оскільки він має стратегічне значення для Києва. Однак протягом двох років жодних робіт для поліпшення стану споруди не проведено.