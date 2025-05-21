Головна Київ Новини
search button user button menu button

З мосту Патона сиплеться каміння. Влада відреагувала на відео, що налякало киян

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
З мосту Патона сиплеться каміння. Влада відреагувала на відео, що налякало киян
Міст Патона був відкритий ще 1953 року. Це перший у світі суцільнозварний міст завдовжки 1543 метри
фото: Вікіпедія

Київська міська державна адміністрація пояснила, що насправді відбувається на мосту

У соціальних мережах з'явилося відео, яке викликало значне занепокоєння серед киян: з мосту Патона нібито щось падало у Дніпро, створюючи хвилі. Це відео, швидко поширившись у Telegram-каналах, спровокувало обговорення щодо можливого «руйнування» переправи. Київська міська державна адміністрація (КМДА) відреагувала на ситуацію, пояснивши, що насправді відбувається на мосту. Про це повідомляє «Главком» із постланням на місцеві пабліки та Тсн

Відео опублікував учора, 20 травня, Telegram-канал «Київ Оперативний», після чого кияни забили на сполох через «руйнування» мосту Патона. У коментарях почали припускати, що міст можуть перекрити, і що це може призвести до ускладнення руху з одного берега міста на другий.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що на мосту Патона тривають планові роботи з очищення головних балок.

«Інформація про те, що розсипається міст Патона, не відповідає дійсності. Наразі на мосту Патона тривають роботи з чищення його головних балок. Про виконання робіт була попереджена патрульна поліція Києва. Очищення відбувається відповідно до рекомендацій, які нам надавали під час обстеження мосту. Те, що побачили на переправі люди – частина робіт з утримання споруди», – йдеться у повідомленні.

У КМДА додали, що з протилежного боку мосту облаштовано будівельне риштування, на якому працюють робітники. Профільні фахівці очищують конструкції мосту від накопичень бруду та речовин, які спричиняють корозії металевих елементів. Ці роботи виконуються за допомогою потужних струменів води під високим тиском.

«Саме потоки води з мосту і падали у воду, а не його бетонні чи металеві частини. Міст точно не розвалюється», – наголосили у департаменті.

У Департаменті транспортної інфраструктури зауважили, що міст Патона ще 2022 року забрали з балансу міста і за рішенням Кабміну замовником реставраційних робіт з пристосування мосту Патона є Служба автомобільних доріг в Київській області (Служба відновлення).

Нагадаємо, міст Патона був відкритий ще 1953 року. Це перший у світі суцільнозварний міст завдовжки 1543 метри.

У серпні минулого року міська влада зверталася до Уряду з вимогою невідкладно реставрувати міст Патона через Дніпро для уникнення аварійних ситуацій. У зверненні зазначалося, що столична адміністрація неодноразово зверталася до Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області з проханням невідкладно вжити заходів із реставрації цього мосту, оскільки він має стратегічне значення для Києва. Однак протягом двох років жодних робіт для поліпшення стану споруди не проведено.

Читайте також:

Теги: Київ міст інфраструктура місто

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оленич буцімто обговорював з Комарницьким плани виведення коштів в онлайн-простір
Комарницький та заступник Кличка планували легалізацію хабарів через онлайн-казино – розслідування
29 квiтня, 15:40
Варто триматися подалі від дерев, щоб уникнути ймовірного травмування
У столиці очікуються пориви вітру, синоптики оголосили І рівень небезпеки
30 квiтня, 16:55
Киянка розповіла, що відбувалося під час нічної атаки (відео)
Киянка розповіла, що відбувалося під час нічної атаки (відео)
4 травня, 08:23
Британія анонсувала найбільший за всю історію пакет санкцій проти тіньового флоту РФ
Британія анонсувала найбільший за всю історію пакет санкцій проти тіньового флоту РФ
9 травня, 07:20
Київська міська військова адміністрація не визначає кількість департаментів КМДА та не може скасувати їх підпорядкування міському голові
Київська держадміністрація дала чітке роз’яснення щодо підпорядкування структур КМДА і КМВА
12 травня, 08:46
У столиці під час повітряної тривоги прогриміли вибухи
У столиці під час повітряної тривоги прогриміли вибухи
16 травня, 06:40
Чоловіки відібрали у громадянина Туреччини $4,5 тис., два мобільні телефони та втекли у Хмельницьку область
Затримано двох іноземців за зухвалий розбійний напад на громадянина Туреччини
16 травня, 11:45
Мережа супермаркетів АТБ пропонує яйця першої категорії по ціні 44,30 за дес.
Ціни на яйця у Києві знизилися: огляд із супермаркетів
19 травня, 12:17
Кличко зустрівся з підприємцями-переможцями електронних аукціонів у системі Prozorro. Продажі
Скільки коштує поставити кіоск в центрі міста. Кличко назвав рекордну цифру
Сьогодні, 13:42

Новини

«Київтеплоенерго» назвало рекордсменів-боржників за опалення та гарячу воду
«Київтеплоенерго» назвало рекордсменів-боржників за опалення та гарячу воду
У лікарні померла дівчинка, яка отримала опіки на даху електропотяга в Бучі
У лікарні померла дівчинка, яка отримала опіки на даху електропотяга в Бучі
З мосту Патона сиплеться каміння. Влада відреагувала на відео, що налякало киян
З мосту Патона сиплеться каміння. Влада відреагувала на відео, що налякало киян
Пожежу на Білоцерківській ТЕЦ ліквідовано. Є загиблі
Пожежу на Білоцерківській ТЕЦ ліквідовано. Є загиблі
На Білоцерківській ТЕЦ спалахнула сильна пожежа, є загиблі (відео)
На Білоцерківській ТЕЦ спалахнула сильна пожежа, є загиблі (відео)
Скільки коштує поставити кіоск в центрі міста. Кличко назвав рекордну цифру
Скільки коштує поставити кіоск в центрі міста. Кличко назвав рекордну цифру

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
224K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 травня: ситуація на фронті
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 травня 2025
19K
Кандидат у президенти Польщі може заблокувати вступ України в НАТО
18K
Свято ухилянтів. Коли все вирішується за крок до тюрми
14K
Сенатори США подали резолюцію про повернення українських дітей до укладення мирної угоди
12K
ЄС погодив скасування штампів на кордонах Шенгену: що буде натомість

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 04:58
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
Сьогодні, 03:27
Візит кронпринца Норвегії до України, ухвалення санкцій проти РФ. Головне за 20 травня
Вчора, 20:59
Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
19 травня, 21:23
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua