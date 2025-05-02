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Куди сходити у Києві на вихідні 3-4 травня: перелік культурних подій

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Куди сходити у Києві на вихідні 3-4 травня: перелік культурних подій
У Національному музеї «Київська картинна галерея» відкрилася виставка «Золтан Мичка. Лінія наступності»
фото: Нацiональний музей «Київська картинна галерея»/Facebook

Цими вихідними, 3 та 4 травня, у Києві відбудеться низка культурних подій у музеях, театрах та бібліотеках. Зокрема, 3 травня у Музеї Шолом-Алейхема відбудеться відкриття виставки живопису Владислава Безрукова «Кольори життя: спадок Владислава Безрукова». Також із 3 травня у Музеї гетьманства можна буде відвідати виставк прикрас Ольги Шинкаренко «Амоніузм та Амоністи». 

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві 3 та 4 травня. 

Зміст

Музеї

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:

  • 3 травня – 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;
  • 3 травня – 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;
  • до 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
  • до 4 травня – виставка творів образотворчого мистецтва «Хто вам сказав, що я слабка»;
  • протягом місяця – настільна гра «Українці проти москалів» у просторі виставки «На сторожі Святої Софії»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»;
  • протягом місяця – віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

  • до 31 грудня – виставка «Свої/чужіІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • 3-4 травня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
  • до кінця травня – виставка «Transtero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;
  • щосуботи – кураторські екскурсії виставкою «Transtero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».

Музей української діаспори:

  • 3-18 травня – фотопроєкт «Виставка сімох»;
  • 3 травня – 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;
  • 3 травня – 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський».

Музей шістдесятництва:

  • 3-11 травня – виставка робіт скульпторки-шістдесятниці Аліси Забой «Передчуття Великодня»;
  • 3-31 травня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);
  • 3-31 травня – виставка «Українські обличчя зони»;
  • 3 травня – презентація й обговорення книги Олексія Роготченка «Шістдесят тоталітарних років: зображальне мистецтво України».

Музей окупації Києва:

  • до 31 грудня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть».

Музей Шолом-Алейхема:

  • 3-13 травня – відкриття виставки живопису Владислава Безрукова «Кольори життя: спадок Владислава Безрукова»;
  • 4 травня – вистава-читакль Літературного театру «Дар» за п’єсою Сергія Тихого «Це не я, Господи!» у постановці Сергія Черепанова;
  • протягом місяця – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

Музей «Садиба на Кудрявці»:

  • 3-31 травня – виставка Tempo Primo;
  • 4 травня – лекція Валерії Станової «Як відпочивали кияни: розваги і традиції кінця ХІХ століття».

Літературно-меморіальний музей-квартира П.Г. Тичини:

  • 3-10 травня – виставка Альбіни Ткачук «Не сучасне мистецтво».

Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе в м. Києві:

  • до 4 травня – персональна виставка живопису Юрія Сороколетова.

Національний музей декоративного мистецтва України:

  • до 25 травня – виставка «Дерево життя. Великодній символ єдності». Спільний проєкт НМДМУ та Громадської організації «Центр гастрономічних досліджень». Із колекції НМДМУ та музеїв-партнерів;
  • до 1 червня – виставка творів І.Т. Гончара «Подільський пересмішник». Із колекції НМДМУ;
  • до 15 червня – виставка «Львівська школа студійного скла. Пам’яті Франца Черняка (1938–2025)»;
  • до 29 червня – виставка «Ремесла, що живуть». Декоративне мистецтво в Національному переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Із колекції НМДМУ.

Музей гетьманства:

  • 3-20 травня – виставка прикрас Ольги Шинкаренко «Амоніузм та Амоністи»;
  • 3-22 травня – виставка ляльок, живопису, фотографії «Лялькове диво»;
  • 3 травня – пішохідна екскурсія Панченка В.О. «Стежками козацького Подолу»;
  • 4 травня – тематичне заняття «З козацькими гетьманами на НМТ»;
  • до 20 травня – виставка з фондів музею «Тарас Шевченко в Музеї гетьманства».

Музей театрального, музичного та кіномистецтва України:

  • 3 травня – 2 червня – виставка робіт театральних художників «Триєнале сценографії ім. Данила Лідера 2025»; 
  • постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;
  • постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

Будинок-музей М. Заньковецької: 

  • до 9 травня – колективна художня виставка «Війна, герої та любов: з України до Махабгарати» за сприяння Посольства Індії в Україні та за підтримки індійської діаспори в Києві;
  • 3, 4 травня – соціально-благодійний проєкт «Мистецтво для перемоги» на підтримку десантників парашутно-десантного батальйону 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади:
  • 3 травня – виставка виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва; інтерактивна лекція «Регіональні; особливості спідниць та хусток України»;
    4 травня – лекція-презентація «Шеврони різних родів військ ЗСУ»; майстер-клас із ліплення браслетів-оберегів.

Меморіальний музей-квартира В. Косенка:

  • 3 травня – концерт учнів ДМШ № 1, класи викладачів І. Озерової, Г. Корнєвої (флейта, фортепіано);
  • 4 травня – концерт із творів Й.С. Баха у виконанні К. Мікаелян.

НЦНК «Музей Івана Гончара»:

  • до 4 травня – виставка «Нова ікона» з Міжнародних новицьких іконописних пленерів 2009–2023 років;
  • до 21 травня – віртуальна 3D-виставка онлайн «Іван Гончар. Збирач»;
  • до 22 червня – виставковий проєкт «Іканича: Маріупольська писанка»;
  • упродовж місяця – майстер-клас із фольклору;
  • упродовж місяця – майстер-клас з інструментальної музики;
  • упродовж місяця – майстер-клас із традиційних танців;
  • субота – майстерня писанкарства.

Музей книги і друкарства України:

  • протягом тижня – «Дорога до Воскресіння». Унікальні українські стародруки та ікони XVII-XVIII ст.;
  • протягом тижня – «Митець національного сумління і бунту». До 95-річчя Ліни Костенко;
  • протягом тижня – «Всесвіт і я». Живопис, графіка, колаж. Художник Сергій Гричанок;
  • протягом тижня – «Від видань «Української накладні» Якова Оренштайна до Постатей культури та Філософського словника. До 150-річчя від дня народження Якова Оренштайна.

Національний історико-архітектурний музей «Київська фортеця»:

  • 3-14 травня – до 100-річчя з дня народження художника Юрія Кисличенка виставка робіт із колекції фондів НІАМ «Київська фортеця» «Історична спадщина в камені та акварелях»;
  • 3-18 травня – виставка документальних світлин і тематичних графічних плакатів «Безсмертна пам’ять. Перемоги мить».

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

  • 3 травня – «Королева детективів»;
  • 4 травня – «Любов назавжди».

Музей видатних діячів української культури:

  • до 18 травня – «Старовинна поштівка великодня»;
  • до 30 червня – «Страсна весна 30-х. Справа Спілки визволення України»;
  • 3 травня – 1 червня – «Складні механізми». Виставка живопису Марії Верес;
  • 4 травня – мандрівка за лаштунки «Панас Саксаганський. Магія перевтілення»;
  • 3 травня – «Лисенки (неофіційні)»;
  • 4 травня – «Поетична меланхолія». Театралізована імпреза;
  • щосуботи – «Родина Старицьких у Києві». Інтерактивна екскурсія;
  • щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу».

Національний музей «Київська картинна галерея»:

  • 3 травня – лекція Олени Боримської про скульптуру в межах виставки «Тектоніка часу» Ігоря Гречаника;
  • до 29 червня – музейний проєкт «Віч-на-віч з Миколою Ґе», з колекції музею в історичному контексті;
  • до 30 листопада – музейний проєкт «Терещенківська, 9». Виставка присвячена історії музейної садиби.

Комунальний заклад виконавчого органу Київради (КМДА) «Аптека-музей»: 

  • до кінця травня – оглядові екскурсії музеєм.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

  • 3-4 травня – виставка «Відвага нації»;
  • 3-4 травня – «13-17: Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;
  • 3-4 травня – екскурсія Музеєм Ханенків.

Музей українського грамзапису:

  • 3 травня – «Народний самоспів на Співочому полі»;
  • 4 травня – аудіозустрічі «Вініловий доробок української музики».

Культурно-мистецький комплекс «Співоче поле»:

  • 3 травня – майстер-клас зі створення та організації вистави «Паперового театру» «Київ. Мандрівка крізь віки»;
  • 4 травня – майстер-клас «Гастрономічні традиції України. Борщ», на підтримку та промоцію елементу нематеріальної культурної спадщини UNESCO за участі членів Народної студії гастрономічних традицій України «Борщ».

Театри

Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра:

  • 3 травня – вистава «Син». Трагедія;
  • 3 травня – вистава «37 листівок». Драмеді;
  • 4 травня – вистава «Море…Ніч…Свічки…». Невигадане життя на Середземному морі;
  • 4 травня – вистава «Легенди Києва». Бувальщини.

Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:

  • 3 травня – вистава «Дюймовочка» – казка диваків;
  • 4 травня – вистава «Червона Шапочка, або десять пиріжків для бабусі» – карпатська рапсодія.

Дитячий простір «У світі казок»:

  • 3 травня – вистава «Котик та Півник» – весела казка про дружбу.

Київський національний академічний театр оперети:

  • 3 травня – «На Русалчин Великдень»;
  • 4 травня – «Кавова кантата».

Київський муніципальний академічний театр опери та балету:

  • 3 травня – музичні класики для дітей та їхніх батьків «Балетна абетка»;
  • 4 травня – проєкт незалежних митців сучасного танцю «Вільна сцена».

Київський академічний театр «Колесо»:

  • 3, 4 травня – вистава «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;
  • 3 травня – мексиканська комедія «Два аромати троянди»;
  • 4 травня – детективно-ексцентрична комедія «Випадок у «Готелі дю Комерс».

Київський академічний театр на Печерську:

  • 3 травня – «Твій хтось», листи щоденники та твори Лесі Українки;
  • 4 травня – «Пеппі», казка для сімейного перегляду.

Київський академічний театр ляльок:

  • 3 травня – «Синій птах». Прем’єра;
  • 4 травня – «Попелюшка».

Бібліотеки

Публічна бібліотека ім. Лесі Українки для дорослих м. Києва:

  • 3 травня – розмовний клуб «English Speaking Club»;
  • 3 травня – «Лесине коло суботньої поезії». Презентація поетичної збірки Євгена Вектора «Втомлені гаї»;
  • 3 травня – презентація книги «Осколки» Богдана-Любомира Притули;
  • 4 травня – моновистава «Моя весна. Марлен Дітрих». Майстерня Л. Лазовіч.

Бібліотека ім. О. Вишні:

  • 4 травня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

Бібліотека «Світогляд»:

  • 3 травня – персональна виставка вишитих робіт Віри Голуб;
  • до 30 червня – виставка української порцеляни «Світ крихкої краси».

Бібліотека «Книголюб»:

  • 4 травня – відкриття виставки художніх робіт Шрі Чинмоя «Царство кольору».

Центральна районна бібліотека ім. П.Г. Тичини:

  • 3-4 травня – виставка живопису та графіки Оксани Руденко.

Нагадаємо, 26 квітня у Малому театрі відбулася прем’єра вистави-коміксу «Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки Альчести у Слобожанську Швайцарію» за однойменним романом Майка Йогансена – українського письменника-авангардиста, представника Розстріляного відродження. Інсценізував твір харківський режисер, актор, співзасновник театру «Нафта» та лауреат премії імені Леся Курбаса Артем Вусик. Про це повідомляє «Главком», який побував на прем’єрному показі.

До слова, 3 і 4 травня на сцені київського академічного театру «Золоті ворота» – прем’єра вистави «Бука» за п’єсою Лєни Лягушонкової та Катерини Пенькової. Постановку здійснила режисерка Таня Губрій, художник-постановник – Богдан Поліщук.

Теги: книги музей мистецтво виставка бібліотека балет концерт вистава Київ

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