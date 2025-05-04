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Атака дронів на Київ: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Атака дронів на Київ: головне за ніч
Головні новини ночі проти 4 травня
фото: ДСНС

Внаслідок обстрілу Києва постраждали сім осіб

Російські дрони атакували Київ, у Черкасах після атаки дронів зайнялись пожежі, нове рішення для «ГолосуАмерики».

«Главком» зібрав головні події ночі проти 4 травня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Обстріл Києва

Армія РФ цієї ночі атакувала столицю України. Київ опинився під атакою дронів, рятувальники ліквідували всі пожежі.

Зазначається, що внаслідок атаки безпілотниками, у столиці виникли руйнування та загорання у трьох районах: Оболонському, Святошинському та Шевченківському.

В Оболонському районі виникла пожежа у квартирі на останньому поверсі 12-поверхівки, полумʼя розповсюдилося на покрівлю. Частково зруйноване перекриття покрівлі.

За іншою адресою загорілося сім автомобілів біля житлового будинку.

У Святошинському районі пожежа виникла у трьох одноповерхових приватних житлових будинках.

У Шевченківському загорілося дерево, пошкоджено електроопору та дорожнє полотно під залізничним мостом.

Атака на Черкаси

Увечері 3 травня у Черкасах прогриміли вибухи. Місто опинилось під атакою дронів, зафіксовано декілька пожеж.

Через атаку дронів в обласному центрі сталося одразу кілька пожеж. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

«Зокрема, пошкоджено гуртожиток. Там зайнялось в одній із квартир. Побиті вікна», – написав очільник Черкаської ОВА.

На місці працюють всі екстрені служби.

В місті пролунало більше шести гучних вибухів, ворожі дрони збивали українські протиповітряники.

Перші вибухи в Черкасах пролунали близько 23:10.

Апеляційний суд США заблокував рішення про відновлення роботи «Голосу Америки»

Апеляційний суд США заблокував рішення про відновлення роботи «Голосу Америки».

Агенство пише, що Федеральний апеляційний суд США тимчасово заблокував рішення, яке зобов'язувало адміністрацію Дональда Трампа відновити роботу понад тисячі співробітників «Голосу Америки».

Варто зазначити, що в березні «Голос Америки» вперше за 80 років припинив новинне мовлення та оновлення свого вебсайту.

Reuters зазначило, що VOA готувався відновити мовлення наступного тижня, але USAGM поки що офіційно не прокоментував ситуацію.

 

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Теги: пожежа місто

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