Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ нарешті знайшов місце для Музею авангарду

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Київ нарешті знайшов місце для Музею авангарду
Музей авангарду, який є філією Музею історії міста Києва, було створено у листопаді 2024 року
фото: офіційний портал Києва

Унікальним експонатом колекції музею є «Портрет Тараса Шевченка» Віктора Артемцева – перша відома авангардна робота з теми Кобзаря

У листопаді 2024 року в столиці створили «Музей авангарду» – нову філію Музею історії міста Києва. Для її постійної експозиції Київрада підтримала виділення вільного приміщення в історичній будівлі площею 676,1 кв. м на вул. Липській, 16, що є пам’яткою архітектури місцевого значення. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА

Колекція музею вже налічує понад 145 творів, подарованих українськими колекціонерами та митцями. Вона охоплює повний спектр розвитку українського авангарду – від його витоків у першій половині ХХ століття до робіт сучасних митців.

Унікальним експонатом колекції є «Портрет Тараса Шевченка» Віктора Артемцева – перша відома авангардна робота з теми Кобзаря. Колекція також представляє таких знаних майстрів, як Анатоль Петрицький, Вадим Меллер, Олександра Екстер, Олександр Богомазов, а також сучасних митців – Олега Тістола, Марину Скугарєву, Віктора Сидоренка.

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко додала, що на приміщення на вул. Липській 16, де відтепер розташується музей, ще у 2017 році укладено охоронний договір № 3543. У межах програми «Охорона та збереження культурної спадщини м. Києва на 2025–2027 роки» передбачено кошти на реставрацію будівлі, що стане домівкою для постійної експозиції. Усі роботи із створення нового музейного простору виконуватимуться з обов'язковим дотриманням пам`яткоохоронного законодавства.

Раніше «Главком» писав, що Київ планує розмістити Музей авангарду в історичній будівлі на вулиці Липській.  Музей авангарду, який є філією Музею історії міста Києва, було створено у листопаді 2024 року, але він досі не має власного приміщення. Тож його планують розмістити у будівлі за адресою вулиця Липська, 16, відомій як маєток графині Уварової. Ця будівля була зведена у 1911 році. Вона є пам'яткою архітектури та містобудування місцевого значення.

Цю ідею ще за життя активно втілювала директорка Музею історії Києва Діана Попова, яка померла у квітні цього року. Вона боролася за повернення українським митцям-авангардистам, таким як Казимір Малевич, Олександр Богомазов та Олександра Екстер, належного статусу в історії мистецтва саме як українських художників, а не частини так званого російського авангарду.

Садиба графині Уварової в Києві - це царський маєток, який зберіг свою розкіш і велич і до наших днів
Садиба графині Уварової в Києві - це царський маєток, який зберіг свою розкіш і велич і до наших днів
фото з відкритих джерел

Садиба Уварової є пам’яткою архітектури місцевого значення. Це цікавий зразок садибної забудови початку XX століття,  виконаний у стилі ампіряка, який згодом перетворився на місце тортур та загибелі великої кількості людей.

На початку XIX століття садиба належала Уляні Костянтинівні Веселицькій – вдові останнього російського посла в Кримському ханстві Петра Веселицького.

Після 1894 року цей маєток продали цукровому магнату Лазарю Бродському. Він перетворив усі будинки на ділянці на прибуткові. Цікаво, що у 1899 році під час будівельних робіт на території садиби знайшли скарб із золотими речами, зокрема візантійськими та східними монетами X-XI століття.

Садиба графині Уварової вражала своєю пишністю і відповідала високому становищу сім'ї в суспільстві
Садиба графині Уварової вражала своєю пишністю і відповідала високому становищу сім'ї в суспільстві
фото з відкритих джерел

У 1911 році Маргарита Бродська, дочка магната, розділила садибу на ділянки та продала. Ділянку №16 придбала графиня Наталія Уварова, дочка цукрозаводчика Федора Терещенка. На її замовлення у 1912-1914 роках архітектор Павло Голландський зніс старі будинки, заново розпланував садибу та збудував шикарний особняк.

Графіні Уварової на той момент виповнилося 22 роки, вона була дружиною голови київського відділення Російського музичного товариства. Вона особисто приймала участь в оздобленні особняка.

Інтер’єри вестибюлю та холу прикрашені декором у стилях ампіру, рококо та ренесансу. Парковий фасад оформлений напівротондою з колонами. На території садиби був сад, який не зберігся. У революційному 1917 дворяни продали будинок і виїхали на чужину.

У 1930-х роках садибу з’єднали переходами з триповерховим будинком №16-а та будівлею колишнього міського початкового училища. Разом з іншими будинками на Липках утворився цілий квартал, де протягом 1919-1987 років розміщувалося губернське, а згодом обласне управління каральних органів ЧК-ОГПУ-НКВС-КДБ.

На території садиби був тюремний підвал, в якому страчували «ворогів народу». Також тут піддавали тортурам «неугодних», проводили допити та застосовували методи різного фізичного та психологічного впливу на бранців. Саме в маєтку Уварової засідала розстрільна трійка. За словами старожилів, Липську вулицю в ті роки називали «найдовшою вулицею у світі», оскільки нею можна було піти в один бік і ніколи звідти не повернутися назад.

Лише у 1987 році особняк передали Українському фонду культури і тепер тут розташовуються різноманітні установи. Зокрема, у цій будівлі зараз знаходиться Інститут національної пам’яті.

До слова, у Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові 3 травня розпочали облаштування кримськотатарського простору. Проєкт передбачає створення автентичного кримськотатарського поселення. На території майбутньої експозиції вже визначено місця для садиб, встановлено огорожу та висаджено перші рослини – тиси, що є символом українського Криму.

Теги: Київ Київрада культура музей мистецтво робота охорона

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мітингувальники вимагають від Віталія Кличка та інших керівників КМДА рішучих дій для очищення владних структур від корупціонерів
Під КМДА проходить мітинг з вимогою звільнити корупціонерів (відео)
17 квiтня, 11:22
Співробітники СБУ та Нацполіції задокументували факт вимагання грошей і затримали чиновника «на гарячому» під час отримання всієї суми хабаря. 
Викрито посадовця КМДА, який «продавав» дозволи на землю в Києві – СБУ
23 квiтня, 17:56
Скрин відео, на якому зафіксовано, як підлітки повалили на землю та б’ють військового
Четверо підлітків отримали підозри через побиття військового у Гідропарку  
21 квiтня, 13:06
Пошуки постраждалих під час нічної атаки на Київ
У зруйнованому будинку в Києві могла загинути ціла родина: тривають пошуки матері та старшої дитини
24 квiтня, 07:16
Температура повітря в Києві після полудня досягла 27,4 °С
Київ побив температурний рекорд, який тримався 75 років
25 квiтня, 11:58
Середній ремонт означає, що фахівці повністю замінюють асфальтобетонне покриття на визначених частинах дороги – так званими суцільними ремонтними картами
У столиці почався ремонт доріг: середні ремонти заплановано на 45 об’єктах
30 квiтня, 08:44
Віталій Кличко поспілкувався на Святошині з мешканцями пошкоджених внаслідок ворожої атаки 24 квітня будинків
Кличко зустрівся з жителями пошкоджених під час обстрілу будинків на Святошині
2 травня, 19:09
Загиблій було 25-26 років
У Києві з вікна багатоповерхівки випала дівчина
7 травня, 00:34
У «Київтеплоенерго» наголосили, що гаряче водопостачання в літній період здійснюватиметься у штатному режимі
Чи буде влітку гаряча вода у Києві? «Київтеплоенерго» відреагувало на заяви у ЗМІ
14 травня, 16:13

Новини

Київ нарешті знайшов місце для Музею авангарду
Київ нарешті знайшов місце для Музею авангарду
Атака дронів на Київ: у Святошинському районі спалахнула пожежа
Атака дронів на Київ: у Святошинському районі спалахнула пожежа
У столиці під час повітряної тривоги прогриміли вибухи
У столиці під час повітряної тривоги прогриміли вибухи
На Майдані Незалежності жінка пошкодила прапори та фото полеглих бійців
На Майдані Незалежності жінка пошкодила прапори та фото полеглих бійців
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 17-18 травня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 17-18 травня
Київрада ухвалила нові виплати для людей, житло яких пошкодила Росія
Київрада ухвалила нові виплати для людей, житло яких пошкодила Росія

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
220K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 травня: ситуація на фронті
82K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 травня 2025
33K
Напередодні перемовин у Стамбулі Путін провів нараду із силовиками та дипломатами
31K
Телефон дочки скандального судді Вовка став доказом у справі Дубінського
28K
День вишиванки. Тимошенко обрала яскраво-червоний стиль (фото)
24K
Буданов пояснив, в яку пастку загнав себе Путін, відмовившись їхати у Туреччину

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 05:43
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
Вчора, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37
В Україні з’явиться реєстр забороненого програмного забезпечення
12 травня, 20:30

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua