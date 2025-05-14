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На Подолі з'явилася мініатюрна скульптура, присвячена Київським контрактам (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Подолі з'явилася мініатюрна скульптура, присвячена Київським контрактам (фото)
На скульптурі зображений прилавок, за яким торгує подружжя і підписує угоду про постачання з клієнтом
фото: Юлія Бевзенко/Facebook

Як і усі інші скульптурки проєкту «Шукай», «Контракти» мають свою легенду

У Києві зʼявилася нова мініскульптура, присвячена Київським контрактам – легендарним ярмаркам на площі, що отримала назву Контрактова. Це вже 48-ма скульптурка проєкту «Шукай». Про це, як інформує «Главком», повідомляє авторка культурно-історичного проєкту у «Шукай» Юлія Бевзенко.

На Подолі встановили скульптурку «Київські контракти»
На Подолі встановили скульптурку «Київські контракти»
фото: Юлія Бевзенко/Facebook

Авторка проєкту нагадує, що Контрактовий ярмарок заклав економічну й культурну основу Києва як центру підприємництва – торгівлі, бізнесу й угод.

Контрактовий ярмарок заклав економічну й культурну основу Києва як центру підприємництва
Контрактовий ярмарок заклав економічну й культурну основу Києва як центру підприємництва
фото: Юлія Бевзенко/Facebook

Саме тут, на Подолі, наприкінці XVIII – на початку XIX століття, вперше системно й масштабно збиралися купці та промисловці з усієї Європи.

Скульптура – це бронзовий прилавок, де підписується контракт.
Скульптура – це бронзовий прилавок, де підписується контракт.
фото: Юлія Бевзенко/Facebook

Узимку, коли замерзали ґрунтові дороги й до Києва можна було легко проїхати саньми, місто на кілька тижнів перетворювалося на ринок ідей, товарів, зв’язків і грошей, вибухаючи торгівлею.

Підписували контракти в Контрактовому будинку, там і встановлено скульптуру
Підписували контракти в Контрактовому будинку, там і встановлено скульптуру
фото: Юлія Бевзенко/Facebook

Контрактовий ярмарок зробив Київ містом підприємців і грошей. «Бути на Контрактах» – означало мати репутацію і статус.

Підписували контракти в Контрактовому будинку, там і встановлено скульптуру.

На скульптурі зображений прилавок, за яким торгує подружжя і підписує угоду про постачання з клієнтом.

Як і усі інші скульптурки проєкту «Шукай», «Контракти» мають свою легенду. Якщо потерти сам контракт на фігурі, то підпишете вдалий контракт.

Шукайте скульптуру на Контрактовій площі, вул. Межигірська, 1
Шукайте скульптуру на Контрактовій площі, вул. Межигірська, 1
фото: Юлія Бевзенко/Facebook

«Шукайте скульптуру на Контрактовій площі, вул. Межигірська, 1, між колонами Контрактового будинку, він стоїть біля Музичного театру. Покладіть монетку в нішу над скульптуркою на вдалий контракт», – додала Бевзенко. 

Нагадаємо, 47-му мініатюрну фігурку «Повернення додому» відкрили майже пів року тому на будівлі Головного залізничного вокзалу. На ній зображені два поїзди, що прибули на перон. Один – із Краматорська, а інший з-за кордону. На пероні фігури закоханих військового та його дружини, мама з донечкою та собачкою, які повернулися додому з-за кордону, чоловік, який когось зустрічає та маленький хлопчик, який повернувся на вокзал по свою улюблену іграшку. У невеличкій скульптурній композиції закладено дуже багато символів.

Проєкт «Шукай!» – мистецький задум, що розповідає історію Києва у бронзових мініскульптурках. Його створили для того, щоб пізнавати історію столиці без гіда. Кожна скульптура має QR-код, який після сканування відкриває сторінку з детальною інформацією про її створення.

Теги: Київ історія місто

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