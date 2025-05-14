На Подолі з'явилася мініатюрна скульптура, присвячена Київським контрактам (фото)
Як і усі інші скульптурки проєкту «Шукай», «Контракти» мають свою легенду
У Києві зʼявилася нова мініскульптура, присвячена Київським контрактам – легендарним ярмаркам на площі, що отримала назву Контрактова. Це вже 48-ма скульптурка проєкту «Шукай». Про це, як інформує «Главком», повідомляє авторка культурно-історичного проєкту у «Шукай» Юлія Бевзенко.
Авторка проєкту нагадує, що Контрактовий ярмарок заклав економічну й культурну основу Києва як центру підприємництва – торгівлі, бізнесу й угод.
Саме тут, на Подолі, наприкінці XVIII – на початку XIX століття, вперше системно й масштабно збиралися купці та промисловці з усієї Європи.
Узимку, коли замерзали ґрунтові дороги й до Києва можна було легко проїхати саньми, місто на кілька тижнів перетворювалося на ринок ідей, товарів, зв’язків і грошей, вибухаючи торгівлею.
Контрактовий ярмарок зробив Київ містом підприємців і грошей. «Бути на Контрактах» – означало мати репутацію і статус.
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Підписували контракти в Контрактовому будинку, там і встановлено скульптуру.
На скульптурі зображений прилавок, за яким торгує подружжя і підписує угоду про постачання з клієнтом.
Як і усі інші скульптурки проєкту «Шукай», «Контракти» мають свою легенду. Якщо потерти сам контракт на фігурі, то підпишете вдалий контракт.
«Шукайте скульптуру на Контрактовій площі, вул. Межигірська, 1, між колонами Контрактового будинку, він стоїть біля Музичного театру. Покладіть монетку в нішу над скульптуркою на вдалий контракт», – додала Бевзенко.
Нагадаємо, 47-му мініатюрну фігурку «Повернення додому» відкрили майже пів року тому на будівлі Головного залізничного вокзалу. На ній зображені два поїзди, що прибули на перон. Один – із Краматорська, а інший з-за кордону. На пероні фігури закоханих військового та його дружини, мама з донечкою та собачкою, які повернулися додому з-за кордону, чоловік, який когось зустрічає та маленький хлопчик, який повернувся на вокзал по свою улюблену іграшку. У невеличкій скульптурній композиції закладено дуже багато символів.
Проєкт «Шукай!» – мистецький задум, що розповідає історію Києва у бронзових мініскульптурках. Його створили для того, щоб пізнавати історію столиці без гіда. Кожна скульптура має QR-код, який після сканування відкриває сторінку з детальною інформацією про її створення.
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