Чи буде влітку гаряча вода у Києві? «Київтеплоенерго» відреагувало на заяви у ЗМІ

У «Київтеплоенерго» наголосили, що гаряче водопостачання в літній період здійснюватиметься у штатному режимі

Регламентні роботи з тестування теплових мереж і підготовки їх до роботи взимку, як правило, займають два тижні

Інформація про нібито припинення постачання гарячої води влітку в Києві, яку поширили в медіа, не відповідає дійсності. «Київтеплоенерго» закликало медіа не поширювати недостовірну інформацію, озвучену деякими «експертами», щодо нібито відсутності гарячої води через економічні причини чи нестачу газу. Про це повідомляє «Главком» з посиланнм на Київську міську державну адміністрацію.

У підприємстві наголосили, що гаряче водопостачання в літній період здійснюватиметься у штатному режимі. «Окремі випадки тимчасової відсутності гарячої води можуть бути пов’язані лише з аварійними ситуаціями або з проведенням планових гідравлічних випробувань», – йдеться у повідомленні КП «Київтеплоенерго».

«Київтеплоенерго» запевнило, що аварійні ситуації ліквідовуються протягом доби з подальшим відновленням послуги. Планові ж випробування, як правило, тривають близько двох тижнів з можливими незначними коригуваннями для усунення виявлених пошкоджень.

У «Київтеплоенерго» закликають журналістів перевіряти інформацію та не поширювати необґрунтовані твердження.

Нагадаємо, у Києві тривають щорічні гідравлічні випробування тепломереж, під час яких фахівці «Київтеплоенерго» вже виявили та усунули майже 400 пошкоджень, включно з півсотнею на магістральних трубопроводах. У комунальному підприємстві пояснюють, що ці планові заходи з підвищенням тиску допомагають виявити слабкі місця та запобігти масштабним аваріям взимку, хоча іноді й супроводжуються витоками води на поверхню. Комунальне підприємство наголошує, що значна частина теплових мереж Києва прокладена ще в 1970-80-х роках, тому для безпечної роботи цих трубопроводів в осінньо-зимовий період необхідна їх регулярна профілактика.

До слова, зростання боргів за опалення в Києві досягло 8 млрд грн. Більшість боргу припадає на власників елітної нерухомості, а «Київтеплоенерго» посилює боротьбу з неплатниками, подаючи судові позови. Мешканці можуть уникнути санкцій, реструктуризувавши борг у Центрі комунального сервісу.