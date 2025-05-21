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Музей у Пирогові показав відреставрований шинок XIX століття (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Музей у Пирогові показав відреставрований шинок XIX століття (фото)
Будівля є архітектурною перлиною кінця XIX століття
фото: Національний музей народної архітектури та побуту України/Facebook

Шинок із заїздом є рідкісним форматом закладів, де подорожні могли не лише поїсти чи відпочити, а й залишитися на кілька днів

Національний музей народної архітектури та побуту України у Пирогові відкрив відновлений шинок із села Бабанка. Ця архітектурна пам'ятка кінця XIX століття, розташована в експозиції «Середня Наддніпрянщина», після тривалої реставрації стала частиною постійної експозиції музею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу музею.

Історія та унікальність шинку

Шинок із заїздом є рідкісним форматом закладів, де подорожні могли не лише поїсти чи відпочити, а й залишитися на кілька днів
Шинок із заїздом є рідкісним форматом закладів, де подорожні могли не лише поїсти чи відпочити, а й залишитися на кілька днів
фото: Національний музей народної архітектури та побуту України/Facebook

Ідея зберегти цей шинок з’явилася ще 55 років тому, і тепер вона втілена в життя. Шинок із заїздом є рідкісним форматом закладів, де подорожні могли не лише поїсти чи відпочити, а й залишитися на кілька днів.

Під час реставрації команда музею прагнула зберегти кожну деталь
Під час реставрації команда музею прагнула зберегти кожну деталь
фото: Національний музей народної архітектури та побуту України/Facebook

Під час реставрації команда музею прагнула зберегти кожну деталь: автентичне розташування лав, столів, печі та традиційні предмети побуту. Це дозволить кожному відвідувачу відчути атмосферу українського села кінця ХІХ століття.

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Щинок є архітектурною перлиною кінця XIX століття
фото: Національний музей народної архітектури та побуту України/Facebook

Свято відкриття

Особливу атмосферу відкриттю подарував виступ аматорського театру пісні й танцю "Серпанок". Їхній щирий та яскравий виступ створив справжнє свято української культури.

Відкриття шинку відбулося у День музеїв, 18 травня
Відкриття шинку відбулося у День музеїв, 18 травня
фото: Національний музей народної архітектури та побуту України/Facebook

«Для нас це відкриття – не просто новий об’єкт у музейній експозиції. Це — символ збереження української спадщини, приклад того, як кропітка праця, єдність і віра у мрію здатні повертати до життя історію», - додали у музеї

Музей у Пирогові показав відреставрований шинок XIX століття (фото) фото 1
фото: Національний музей народної архітектури та побуту України/Facebook
Виступ аматорського театру пісні й танцю «Серпанок»
Виступ аматорського театру пісні й танцю «Серпанок»
фото: Національний музей народної архітектури та побуту України/Facebook
Музей у Пирогові показав відреставрований шинок XIX століття (фото) фото 2
фото: Національний музей народної архітектури та побуту України/Facebook

Музей запрошує відвідувачів завітати до відновленого шинку, щоб відчути справжню атмосферу української гостинності та побуту.

Нагадаємо, у Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові 3 травня розпочали облаштування кримськотатарського простору. На території майбутньої експозиції вже визначено місця для садиб, встановлено огорожу та висаджено перші рослини – тиси, що є символом українського Криму.

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Теги: Київ музеї музей праця свято

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