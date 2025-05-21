Музей у Пирогові показав відреставрований шинок XIX століття (фото)
Шинок із заїздом є рідкісним форматом закладів, де подорожні могли не лише поїсти чи відпочити, а й залишитися на кілька днів
Національний музей народної архітектури та побуту України у Пирогові відкрив відновлений шинок із села Бабанка. Ця архітектурна пам'ятка кінця XIX століття, розташована в експозиції «Середня Наддніпрянщина», після тривалої реставрації стала частиною постійної експозиції музею. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу музею.
Історія та унікальність шинку
Ідея зберегти цей шинок з’явилася ще 55 років тому, і тепер вона втілена в життя. Шинок із заїздом є рідкісним форматом закладів, де подорожні могли не лише поїсти чи відпочити, а й залишитися на кілька днів.
Під час реставрації команда музею прагнула зберегти кожну деталь: автентичне розташування лав, столів, печі та традиційні предмети побуту. Це дозволить кожному відвідувачу відчути атмосферу українського села кінця ХІХ століття.
Свято відкриття
Особливу атмосферу відкриттю подарував виступ аматорського театру пісні й танцю "Серпанок". Їхній щирий та яскравий виступ створив справжнє свято української культури.
«Для нас це відкриття – не просто новий об’єкт у музейній експозиції. Це — символ збереження української спадщини, приклад того, як кропітка праця, єдність і віра у мрію здатні повертати до життя історію», - додали у музеї.
Музей запрошує відвідувачів завітати до відновленого шинку, щоб відчути справжню атмосферу української гостинності та побуту.
Нагадаємо, у Національному музеї народної архітектури та побуту України в Пирогові 3 травня розпочали облаштування кримськотатарського простору. На території майбутньої експозиції вже визначено місця для садиб, встановлено огорожу та висаджено перші рослини – тиси, що є символом українського Криму.
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