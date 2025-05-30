Музей історії України отримав унікальний археологічний скарб V століття: фото

За оцінками науковців музею, подібних виробів у науковому обігу досі не зафіксовано

Національний музей історії України отримав унікальний археологічний скарб, датований початком V століття. Знахідка має надзвичайну культурну та наукову цінність. Про це повідомила пресслужба Міністерстерства культури і стратегічних комунікацій, інформує «Главком».

Зазначається, що знахідку вилучили працівники Лохвицького відділення Миргородського районного відділу поліції (Полтавська область) у межах кримінального провадження. Розслідування стосовно незаконного привласнення скарбу розпочалося за заявою Національного музею історії України.

Застібки-фібули V століття фото: Міністерстерство культури і стратегічних комунікацій

«Скарб складається з трьох застібок-фібул. Велика округла фібула, яка колись була плакована сріблом, є прикрасою, характерною для київської археологічної культури (3–5 ст.). Інші дві фібули виготовлені зі срібла, вони належать до так званого типу двопластинчастих фібул, які на той час поширилися в Північному Причорномор'ї», – йдеться у повідомленні.

Унікальна риса срібної пари – вишуканий декор у формі гребня з численними кнопками. За оцінками науковців музею, подібних виробів у науковому обігу досі не зафіксовано. Це дозволяє говорити про винятковість скарбу, який, ймовірно, належить до пізнього етапу київської культури – періоду, коли прикраси вже виготовлялися не з бронзи, а зі срібла.

Київська культура вважається першою, яку пов'язують зі слов'янами, згадуваними в історичних джерелах. На думку дослідників, поява срібних прикрас могла бути наслідком міграційних процесів, зокрема втечі до лісової зони залишків готських племен після гунського вторгнення 375–376 років.

Нагадаємо, у Вінниці під час археологічних досліджень архітектурно-історичного комплексу «Мури» виявили сліди першого будівельного періоду цієї пам’ятки. Головний архітектор Вінниці, перший заступник директора департаменту архітектури та містобудування міської ради Євген Совінський додав, що міська рада систематично замовляє археологічні дослідження, адже Вінниця внесена до переліку історичних міст і має доволі різноманітний культурний шар, який потрібно досліджувати.

До слова, археологи у Франції виявили унікальну золоту каблучку, прикрашену різьбленим зображенням Венери Віктрікс, римської богині, пов'язаної з перемогами. Ця знахідка «відкриває вікно» у минуле, дозволяючи зазирнути у життя людей епохи Римської імперії.