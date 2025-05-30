Головна Київ Новини
search button user button menu button

Музей історії України отримав унікальний археологічний скарб V століття: фото

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Музей історії України отримав унікальний археологічний скарб V століття: фото
Унікальна риса срібної пари – вишуканий декор у формі гребня з численними кнопками
фото: Міністерстерство культури і стратегічних комунікацій

За оцінками науковців музею, подібних виробів у науковому обігу досі не зафіксовано

Національний музей історії України отримав унікальний археологічний скарб, датований початком V століття. Знахідка має надзвичайну культурну та наукову цінність. Про це повідомила пресслужба Міністерстерства культури і стратегічних комунікацій, інформує «Главком».

Зазначається, що знахідку вилучили працівники Лохвицького відділення Миргородського районного відділу поліції (Полтавська область) у межах кримінального провадження. Розслідування стосовно незаконного привласнення скарбу розпочалося за заявою Національного музею історії України.

Застібки-фібули V століття
Застібки-фібули V століття
фото: Міністерстерство культури і стратегічних комунікацій

«Скарб складається з трьох застібок-фібул. Велика округла фібула, яка колись була плакована сріблом, є прикрасою, характерною для київської археологічної культури (3–5 ст.). Інші дві фібули виготовлені зі срібла, вони належать до так званого типу двопластинчастих фібул, які на той час поширилися в Північному Причорномор'ї», – йдеться у повідомленні.

Унікальна риса срібної пари – вишуканий декор у формі гребня з численними кнопками. За оцінками науковців музею, подібних виробів у науковому обігу досі не зафіксовано. Це дозволяє говорити про винятковість скарбу, який, ймовірно, належить до пізнього етапу київської культури – періоду, коли прикраси вже виготовлялися не з бронзи, а зі срібла.

Київська культура вважається першою, яку пов'язують зі слов'янами, згадуваними в історичних джерелах. На думку дослідників, поява срібних прикрас могла бути наслідком міграційних процесів, зокрема втечі до лісової зони залишків готських племен після гунського вторгнення 375–376 років.

Нагадаємо, у Вінниці під час археологічних досліджень архітектурно-історичного комплексу «Мури» виявили сліди першого будівельного періоду цієї пам’ятки. Головний архітектор Вінниці, перший заступник директора департаменту архітектури та містобудування міської ради Євген Совінський додав, що міська рада систематично замовляє археологічні дослідження, адже Вінниця внесена до переліку історичних міст і має доволі різноманітний культурний шар, який потрібно досліджувати.

До слова, археологи у Франції виявили унікальну золоту каблучку, прикрашену різьбленим зображенням Венери Віктрікс, римської богині, пов'язаної з перемогами. Ця знахідка «відкриває вікно» у минуле, дозволяючи зазирнути у життя людей епохи Римської імперії.  

Читайте також:

Теги: Київ культура музей розслідування археологія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ДСНС ліквідували наслідки удару по Києву
ДСНС показала кадри та повідомила наслідки обстрілу Києва
4 травня, 03:15
Вибухова частина збитого безпілотного літального апарату спрацювала із затримкою
Після нічної атаки на Київ госпіталізовано одну постраждалу
1 травня, 12:12
Протягом 1861 дня безперервних тренувань чоловік подолав неймовірну дистанцію у 28 734 кілометри
Киянин встановив унікальний національний рекорд з безперервного бігу
5 травня, 14:37
За даними аналітиків Бюро, наразі кількість ризикових експортерів зменшилася
Ткачук: БЕБ забезпечило відшкодування до бюджету 1,3 млрд грн від експортерів зерна
6 травня, 13:30
«Феофанія» приймає на лікування громадян, які постраждали від ворожих обстрілів
Лікарня «Феофанія» відтепер надає послуги для всіх громадян – голова КМВА
14 травня, 10:11
У ТЦК Харкова помер чоловік: поліція заявила про самогубство
У ТЦК Харкова помер чоловік: поліція заявила про самогубство
18 травня, 13:02
У Києві уламки впали на будинок
У Києві уламки безпілотника впали на п'ятиповерхівку (оновлено)
25 травня, 01:13
Поліція оточила периметр події. Триває розслідування
У Ліверпулі авто влетіло в натовп футбольних фанатів: зросла кількість постраждалих
27 травня, 03:04
Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги
Де у Києві купити продуктові товари 27 травня – 1 червня: адреси ярмарків
26 травня, 14:22

Новини

Фундаменти палацу гетьмана Розумовського в Києві отримали охоронний статус
Фундаменти палацу гетьмана Розумовського в Києві отримали охоронний статус
Музей історії України отримав унікальний археологічний скарб V століття: фото
Музей історії України отримав унікальний археологічний скарб V століття: фото
Кличко звільнив Возного з посади директора Департаменту захисту довкілля КМДА
Кличко звільнив Возного з посади директора Департаменту захисту довкілля КМДА
Пожежу в недобудові на проспекті Берестейському ліквідовано (фото)
Пожежу в недобудові на проспекті Берестейському ліквідовано (фото)
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 31 травня – 1 червня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 31 травня – 1 червня
Арештант Лук’янівського СІЗО «продавав» рідним військових комплектуючі до РЕБів
Арештант Лук’янівського СІЗО «продавав» рідним військових комплектуючі до РЕБів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
232K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 травня: ситуація на фронті
93K
Стало відомо, з чим Росія йде на майбутні переговори у Стамбулі
88K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 травня 2025
63K
США на Радбезі ООН озвучили найкращий варіант для Росії
42K
«Будемо виходити – спалимо сільраду». Наступ на Сумщину: що відбувається на прикордонні
16K
Свято у день жалоби. Кличко погодився звільнити замів, які брали участь у заході

Новини

Друга за ніч тривога у Києві через загрозу балістики тривала 50 хвилин
28 травня, 03:05
У Києві повітряна тривога тривала сім годин
24 травня, 05:13
Комбінована атака на Київ: оновлена інформація про наслідки
24 травня, 04:13
Обмін полоненими, Росія атакувала Одесу: є жертви. Головне за 23 травня
23 травня, 20:58
Вбивство Портнова та протест проти Онуфрія. Головне за 21 травня
21 травня, 21:15
У Мексиці невідомі застрелили двох помічників мера Мехіко
21 травня, 03:27

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua