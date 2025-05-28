«Книжковий Арсенал 2025»: програма та розклад подій

Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» триватиме у столиці з 29 травня по 1 червня 2025 року

Цього тижня, з 29 травня по 1 червня 2025 року у Києві традиційно відбудеться Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на організаторів заходу.

Фестиваль складатиметься з програмної частини та книжкового ярмарку, який буде проходити на першому поверсі Старого арсеналу.

У програмі «Книжкового Арсеналу» відбудуться події у межах Фокус-теми фестивалю, основної програми, програми для дітей та підлітків,а також професійної програми.

Лекції, дискусії, перформанси, публічні інтерв’ю та поетичні читання відбудуться на семи сценах фестивалю. Також під час Книжкового Арсеналу буде презентовано виставкові проєкти.

Фокус-тема 2025

Кураторками фокус-теми призначено історикиню та професорку Єльського університету Марсі Шор, а також письменницю, перекладачку та членкиню українського PEN Оксану Форостину. Вони обрали тему – «Все між нами – переклад», або Everything Is Translation, що порушує питання не тільки літературного, а й культурного та соціального перекладу в умовах глобальних змін.

Які події відвідати на «Книжковому Арсеналі 2025»

День Час Подія Локація Четвер, 29 травня 17:00-17:30 Офіційне відкриття фестивалю Головна сцена 18:00-19:30 Дискусія «Усе між нами – переклад: інтро. Between No Limits / поміж без меж» Головна сцена 18:00-19:00 Дискусія «Валерій Курінський: переклад як спосіб буття» Видавнича сцена 18:00-19:00 Читання-гра «Крилаті історії». Представляє: Олена Рибка Майстерні 18:00-18:30 Відкриття виставки та майстерні від школи каліграфії «Арт і Я» Зал С2.5 18:30-20:00 Дискусія «Письмо на війні» Літературна сцена 18:30-19:30 Дискусія «Література як засіб культурної дипломатії: розмова з лауреатами премії Drahomán Prize» Авторська сцена 18:30-19:30 Інтерпретація однозначного: читання текстів учасників і учасниць Літературної лабораторії для підлітків Мистецького арсеналу Лекторій 18:30-21:00 Воркшоп «Каліграфія в ритмі серця. Різні інструменти» з Анною Кізімою Зал С2.5 19:00-20:00 Презентація книжки «Українська мітологія та імперіалізм у фентезі-серії «Двоповня» Видавнича сцена 19:30-20:30 Дискусія «Читання на війні» Головна сцена 19:30-20:30 Презентація книжки «Дипломатична кухня: за лаштунками світової політики». Відкрита зустріч з автором Дмитром Кулебою і Володимиром Ярославським Авторська сцена 19:30-20:30 Презентація книжки «Як зобразити історію?» Презентація «Часострічок» від видавництва «Портал» Майстерні 20:00-21:00 Дискусія «Культурна спадщина і війна: юридичний та етичний виміри відповідальності» Літературна сцена 20:00-21:00 Презентація видавничих планів. ReadBerry: Що читати у 2025 році? Видавнича сцена 20:00-21:00 Дискусія «Історії українських митців. Як наблизити визначні імена до сучасних українців» Лекторій 20:00-21:30 Перформанс «Журналістика оживає на сцені». Live Magazine, спеціальний український випуск Вулична сцена П'ятниця, 30 травня 10:15-11:00 Презентація серії книг морської тематики від видавництва «РВВ» Головна сцена 10:15-11:00 Презентація книжки «Заріфа та Гейдар Алієви. Кохання завдовжки у вічність» Лекторій 10:30-11:30 Погашення марки до 20-ліття Мистецького арсеналу. Дискусія «Суспільні інституції під час війни: встояти заради життя» Літературна сцена 10:30-11:30 Презентація книги «Все те незриме світло» шрифтом Брайля та відкрита дискусія про доступність літератури для людей із порушеннями зору Авторська сцена 10:30-11:30 Презентація книги Марії Марцішевської «Сухі конфітури способом київським» (за виданнями 1857 і 1859 рр.) Майстерні 11:00-12:00 Презентація книги Джулії Ротман «Анатомія їжі» Головна сцена 11:00-12:00 Ранкова кава з перекладачем Юрком Прохаськом Видавнича сцена 11:00-12:00 Презентація книги Субраманьяна Анантанараянана «Десятеро з кращих. Індійські вчені, які змінили світ науки» Лекторій 11:30-12:30 Презентація книги Андрія Величка «Українська Бессарабія: продукти, страви, традиції» Літературна сцена 11:30-12:30 Презентація книжки «Курінь спеціального призначення»: коли легенди стають реальністю Авторська сцена 11:30-13:00 Пітчинг перекладів учасників і учасниць проєкту CELA Майстерні 12:00-13:30 Дискусія «Muttersprache/Mördersprache: російсько-український самопереклад» Головна сцена 12:00-13:00 Презентація книги «Як написати книгу. Концентрований курс письменницької майстерності» Видавнича сцена 12:00-13:00 Дискусія «Промоція читання в Україні: очікування, завдання, вимірювання результатів та впливу» Лекторій 12:30-13:30 Презентація книжки «Вільні голоси Криму. Історії кримських журналістів – бранців Кремля» Літературна сцена 12:30-13:30 Дискусія «Книги Vs гаджети: як заохотити дитину читати. Світові тренди та український досвід» Авторська сцена 13:00-14:00 Презентація новинок і видавничих планів Лабораторії Видавнича сцена 13:00-14:00 Презентація книжки Олега Однороженка, Валерія Поцелуйка, Олексія Руденка та Олексія Шереметьєва «In hoc signo vinces. Історія підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України в знаках і символах» Лекторій 13:00-14:00 Дискусія «Українська суб’єктність: Поміж глобальним Заходом і глобальним Півднем» Вулична сцена 13:00-14:30 Воркшоп «Стилізація зображень тварин в дитячій ілюстрації» Майстерні 13:30-14:30 Публічне інтерв’ю «Тренди. Книжка на екрані» Головна сцена 13:30-14:30 Публічне інтерв’ю «Тренди. Адаптувати класику для сучасної аудиторії» Літературна сцена 13:30-14:30 Публічне інтерв’ю «Тренди. Класика: читання й перечитування» Авторська сцена 14:00-15:00 Презентація «Пріоритети фінансування програм Українського інституту книги на 2026 рік» Видавнича сцена 14:00-15:00 Дискусія «Що діти шукають в бібліотеках і книжках?» Лекторій 14:00-15:00 Дискусія: «Покоління тривожних: сучасна німецькомовна проза Урсули Познанські, Бова Б’єрґа, Дженні Ерпенбек, Ніно Харатішвілі» Літературний Сад 14:30-15:30 Дискусія «Екологічний та культурний ландшафт і війна» Головна сцена 14:30-15:30 Репортаж як розслідування. Розмова про практику написання репортажів Літературна сцена 14:30-15:30 Презентація книжки «Гулагівська епопея: презентація «Спогадів» Надії Суровцової» Авторська сцена 14:30-15:30 Презентація «Рубі Феріґейл: чарівний світ нової улюблениці читачів» Майстерні 15:00-16:00 Презентація видавничого проєкту «Жіноче обличчя дипломатії» Видавнича сцена 15:00-16:00 Лекція «Шлях персонажа від книги до анімації та іграшки – ліцензійні інсайти» Лекторій 15:00-16:00 Дискусія «Від Другої світової до сьогоднішньої: як описувати війну з української призми» Вулична сцена 15:30-16:30 Дискусія «Переклад досвіду: чи мови достатньо?» Головна сцена 15:30-16:30 Дискусія «Репортаж на межі з романом» Літературна сцена 15:30-16:30 Переклад за склом: перформанс-розмова з китаїсткою Олександрою Беспалою Авторська сцена 16:00-17:00 Дискусія «Як ми тримаємось?» Вулична сцена 16:00-17:00 Презентація «Міжнародні заходи та програма підтримки перекладів Українського інституту книги» Видавнича сцена 16:00-17:00 Дискусія: «Цього не вчили у школі. Науково-популярна література для дітей та підлітків» Лекторій 16:00-17:30 Марафон літературних ігор. Кілька віршів та один секретний детектив Майстерні 16:00-17:30 Воркшоп «Монограма та орнаментальний відтиск на тканині» з Веронікою Чебаник Зал С2.5 16:30-17:30 Публічне інтервʼю «Читання як свобода» Головна сцена 16:30-18:00 Поетичні читання «Я хочу на той берег – переведи: український схід в поезії» Літературна сцена 16:30-17:30 Дискусія: «Викрадення, привласнення та знищення росіянами української академічної спадщини, колекцій музеїв, бібліотек: як протистояти?» Авторська сцена 17:00-18:00 Презентація книжки і дискусія «Євген Чикаленко: підприємець і меценат, який фінансував українську ідею» Видавнича сцена 17:00-18:30 Дискусія «Штучний інтелект у створенні книг: практичні інструменти й етичні дилеми» Лекторій 17:30-19:00 Дискусія «Будуючи мости» Головна сцена 17:30-18:30 Public talk з Оксаною Булою Авторська сцена 17:30-19:00 Майстер-клас зі створення мальописів «Як я тут опинився?» від Руслани Коропецької, Віри Кордоби Майстерні 18:00-19:00 Дискусія: «Наша історія, наші втрати, наш Крим, або Як говорити з іноземними аудиторіями про Україну?» Літературна сцена 18:00-19:00 Дискусія і презентація книжок «Війна наративів. Чи є нам що протиставити російському впливу на візію цієї війни за кордоном?» Видавнича сцена 18:00-19:00 Музично-літературний перформанс. Lost in Translation: листи про любов і війну Вулична сцена 18:00-19:00 Презентація мистецько-каліграфічної виставки «Вербалізація» з Аллою Калініченко та Віталіною Лопухіною Зал С2.5 18:30-19:30 Публічне інтервʼю «Авторка говорить. Катерина Калитко» Авторська сцена 18:30-20:00 Портфоліо ревю для ілюстраторів від видавців і артдиректорів видавництв Лекторій 19:00-20:00 Розмова «Підтримка в дії: як Норвегія допомагає українській культурі» Головна сцена 19:00-20:00 Дискусія «Незліченні дні боротьби» Літературна сцена 19:00-20:00 «Перекладаючи мовою дій»: публічна розмова з Мар’яною Савкою, головною редакторкою та співзасновницею «Видавництва Старого Лева» Видавнича сцена 19:00-20:00 Дискусія «З окопу до книжки. Як війна змінила українське письмо» Майстерні 19:00-19:30 Презентація експозиції «Пам’яті В. Я. Чебаника» з Веронікою Чебаник та Олександром Другановим Зал С2.5 19:30-21:00 Дискусія «Імперії й (пост)колоніальні голоси: проблема перекладу» Авторська сцена 19:30-20:30 Поетично-каліграфічний перформанс Зал С2.5 20:00-21:00 Дискусія «Skovorodance: як культура формує коло сильних і вільних» Головна сцена 20:00-21:30 Скетчинг на Книжковому. Нетворкінг для ілюстраторів Лекторій 20:00-21:00 Презентація проєкту «Літературний безвіз»: новинка «Таїна царства» Міка Валтарі Майстерні 20:30-21:30 Кіноперфоманс «Василина» (1928) із музичним супроводом наживо від «ДваТри» та Symonenko Вулична сцена Субота, 31 травня















10:15-11:00 Зустріч з Братом Капрановим, автором та ведучим каналу «ім. Т.Г. Шевченка» Головна сцена 10:15-11:00 Зустріч з автором. Олег Чабан: «Як не просрати своє життя» Видавнича сцена 10:15-11:00 Дискусія «Час розповісти свою історію: голоси жінок у сучасній українській літературі» Лекторій 10:15-11:30 Воркшоп з літерації: «Літери, що розповідають історії» Майстерні 10:30-11:30 Дискусія «Супергерої поруч: як говорити з дітьми про війну» Літературна сцена 10:30-11:30 Презентація Української Абетки кота Інжира від Олени Павлової Авторська сцена 11:00-12:00 Дискусія «Слово про будинок «Слово»: смисли, сутності і таємниці дому-тексту у Харкові» Головна сцена 11:00-12:00 Презентація книжки «Екранний портрет України очима сучасних кінорежисерів» Видавнича сцена 11:00-12:00 Розмови про «історії життя» – біографії для дітей та підлітків Лекторій 11:30-12:30 Презентація книжки Анджея Новака «Повернення імперії зла» (за участі автора й перекладача) Літературна сцена) 11:30-12:30 Дискусія «З чого народжується «висока полиця»?» Авторська сцена 11:30-12:30 Дискусія «Манґа – тільки для дітей: Так чи ні? Розвіюємо міф» Майстерні 11:30-12:30 Інтерактивне читання «Одноріг та капібара: майстерня незвичайних героїв» Літературний Сад 12:00-13:00 Дискусія «Тренди. Феномен українських лонгселерів» Головна сцена 12:00-13:00 Дискусія «Причетність до традиції: розмова про вагу мемуаристики» Видавнича сцена 12:00-13:00 Перекладацький діалог: початківці та професіонали. Різниці досвідів, виклики, страхи, досягнення та інструменти Лекторій 12:30-13:30 Дискусія «Тренди. Дебюти» Літературна сцена 12:30-13:30 Презентація антології «Екзотика і хитрощі» Авторська сцена 12:30-13:30 Майстер-клас від дорослих та молодших блогерів «Як знімати власний букблог?» Майстерні 12:30-14:00 Воркшоп «Заплітаємо українську в’язь. Арт-бук» з Наталкою Ком’яховою Зал С2.5 13:00-14:00 Дискусія «Портрети покликані із зараженої землі: Про виставку «Ландшафт нашої памʼяті» Головна сцена 13:00-14:00 Презентація книжки «Танго для трьох» Видавнича сцена 13:00-14:00 Воркшоп для перекладачів-початківців «Як зацікавити видавця?» Подія проходить у межах міжнародного проєкту CELA Лекторій 13:00-14:00 Дискусія «Висока полиця»: чому «Будденброки» Томаса Манна отримали Нобелівку? Літературний Сад 13:30-14:30 Публічне інтерв’ю «Тренди. Перечитування знакових текстів 2000-х.» Літературна сцена 13:30-14:30 «Вільний у полоні»: презентація книжки Ігоря Козловського Авторська сцена 13:30-14:30 Воркшоп з колажування «Про/розуміння» Майстерні 14:00-15:00 Дискусія «Мова літератури під обстрілами: перекладаючи закордонну літературу у часи війни» Головна сцена 14:00-15:00 Презентація книжкової серії «Третій Харків» (твори 1923-1934 рр.) Видавнича сцена 14:00-15:00 Дискусія «Нові формати і способи (про)читання у літературі для дітей та підлітків» Лекторій 14:00-15:00 Літературно-музичний перформанс «Збитошні казки» з дитячими письменниками та капелою «Збитень» Вулична сцена 14:30-15:30 Дискусія «Чи є у деколонізації кінець? Війна та мистецькі практики в Україні». З нагоди виходу книжки «Повернення історії. Деколоніальність та мистецтво в Україні після 1991 року» Літературна сцена 14:30-15:30 Мережування літераторів-початківців: читання перекладів учасниць проєкту CELA Авторська сцена 14:30-16:00 Дискусія «Нова міфологія українського фентезі» Майстерні 15:00-16:00 Публічне інтерв’ю «Тренди. Репортаж» Головна сцена 15:00-16:00 Презентація книжки «Іменем міста»: мальопис Костянтина Зоркіна Видавнича сцена 15:00-16:00 Дискусія «Хто? Де? Що? І як?: Як знайти себе у книжковій сфері» Лекторій 15:00-16:00 Зустріч з авторкою: Юлія Паєвська (Тайра). Дебютна збірка віршів «Наживо». Автограф-сесія зі вступним словом Вулична сцена 15:00-16:30 Воркшоп «Виразна літерація: як зробити напис оригінальним» з Віталіною Лопухіною Зал С2.5 15:30-16:30 Дискусія «Тренди. Подкасти» Літературна сцена 15:30-16:30 Розмова «До витоків: як формувався книжковий ринок в незалежній Україні» Авторська сцена 16:00-17:00 Публічне інтервʼю «Читання як свобода» Головна сцена 16:00-17:00 Презентація нового видавництва Видавнича сцена 16:00-17:00 Спільні читання «Книга, що бачить свого автора: діалог двох поколінь» Лекторій 16:00-17:00 Дискусія «Співпережиття досвідів: журналістика і війна» Вулична сцена 16:00-17:30 Воркшоп з книжкового дизайну «Кодекс: цілісний наратив з окремих елементів» Майстерні 16:30-17:30 Дискусія «Велика Хартія: вольності та їхні вороги» Літературна сцена 16:30-17:30 Як це – перекладати сучасну українську літературу: виклики та здобутки Авторська сцена 17:00-17:30 Перформанс Гамлета Зіньківського Літературний Сад 17:00-18:00 Зустріч з редакцією видавництва. «10 помилок молодого видавництва» – розмова зі співзасновницею видавництва «Стилет і стилос» Видавнича сцена 17:00-18:30 Оксана Забужко презентує книжку «Наша Європа» Головна сцена 17:00-18:30 Дискусія «Трансляція актуального: як шукати якісний український контент для підлітків» Лекторій 17:00-18:30 Поетично-каліграфічний перформанс Зал С2.5 17:30-18:30 Панельна дискусія «Читання як основа для діалогу лідерів» Літературна сцена 17:30-18:30 Презентація видавництва Creative Women Publishing: 5 років проявленості Авторська сцена 17:30-19:00 Портфоліо ревю для книжкових дизайнерів Майстерні 18:00-19:00 Дискусія «Читач у камуфляжі: як взаємодіють військові та видавці» Видавнича сцена 18:00-19:15 Міждисциплінарний перформанс на основі хайку Макса Лижова. Археологія літератури Вулична сцена 18:30-20:00 Дискусія «Поезія страждань, поетика емпатії» Головна сцена 18:30-19:30 Публічне інтервʼю «Авторка говорить: Ірина Цілик» Літературна сцена 18:30-19:30 Презентація першого ветеранського видавництва markobook Авторська сцена 18:30-20:00 Дискусія «Зміна реальностей. Нові тенденції у перекладах для дітей та підлітків» Лекторій 19:00-20:00 Дискусія «Літопис українського дизайну: за лаштунками періодики» Видавнича сцена 19:00-20:00 Лекція «Сучасна дитяча французька література в Україні». Розмова про емоції, жанри і рівність у дитячій літературі Майстерні 19:30-20:30 Дискусія «Століття боротьби й надій: за лаштунками роботи першого Українського радіо» Літературна сцена 19:30-20:30 Дискусія «Після воєн і революцій: держава і сцена в Україні у 20 столітті» Авторська сцена 20:00-21:00 Дискусія «Культура як стратегія під час війни: безпека, ідентичність, згуртованість» Головна сцена 20:00-21:00 Презентація книжки «Театр. Новий Процес. Кафка.» Видавнича сцена 20:00-21:30 Презентація проєкту «Бажан звучить: «Нічні концерти» Лекторій 20:00-21:30 «Земля поетів на зорі Незалежності: історія покоління у віршах і пісня» Вулична сцена Неділя, 1 червня























































































































10:15-11:00 Зустріч з автором «Гра «Квартет Музичні інструменти» – ключ до світу музики для дітей і дорослих» Видавнича сцена 10:15-11:00 Презентація «Морського збірника 2024-2025» Лекторій 10:15-10:50 Public talk з Григорієм Фальковичем Головна сцена 10:30-11:30 Презентація книги «Очі Маріуполя». Панельна дискусія «Як це – полон?» Літературна сцена 10:30-11:30 Презентація видавничих планів видавництва РМ Авторська сцена 10:30-12:30 Майстер-клас зі створення аудіоісторії «Голос казки» Майстерні 11:00-12:00 Публічна розмова. Почуття і чуттєвість: про війну та літературу Головна сцена 11:00-12:00 Дискусія «Про мови національних меншин України та маловідомі європейські мови: програми підтримки, переклади та поширення таких творів» Видавнича сцена 11:00-12:00 Лекція «Як написати свою першу книгу» Лекторій 11:30-12:30 Дискусія «Як перекладати Схід» Літературна сцена 12:00-13:00 Дискусія «Їдиш як українська мова» Головна сцена 12:00-13:00 Презентація книжки «Фейки та правда: як не попастися на гачок дезінформації в світі тотальної брехні?» Видавнича сцена 12:00-13:00 Дискусія «Futumorrow: участь дітей у розбудові України» Лекторій 12:00-13:00 Закручені рядки – спільне віршування дітей та дорослих Літературний Сад 12:30-13:30 Дискусія «Тренди. Голоси жінок» Літературна сцена 12:30-13:30 Зустріч з авторами книги «Коротка історія довгої війни з Росією» Авторська сцена 12:30-13:30 Дискусія «По той бік сонця» Майстерні 13:00-14:00 Публічна розмова: «Прямий звʼязок: що нам важливо знати про культуру Литви» Головна сцена 13:00-14:00 Презентація книжки Романа Скакуна «Агентура НКВС–МДБ–КДБ у православному єпископаті України (1939–1964): формування, функції, моделі поведінки» Видавнича сцена 13:00-14:00 (Дис)конект: розмова про ментальне здоров’я, прийняття себе і стосунки з близькими Лекторій 13:30-14:30 Розмова «Тренди. Тексти воєнного часу: як особисте стає свідченням епохи» Літературна сцена 13:30-14:30 Презентація книжки «Збройні люди України. Історії, які ми розповімо онукам» Авторська сцена 13:30-14:30 Художній майстер-клас з перекладу без слів Майстерні 13:00-15:30 Поетично-каліграфічний перформанс Зал С2.5 14:00-15:00 Дискусія «Taking Evil out of Scare Quotes: Ганна Арендт і проблема зла у постмодерному світі» Головна сцена 14:00-15:00 Презентація книги «Український мальопис: (не)розказана історія» Видавнича сцена 14:00-15:00 Дискусія «Професійна спільнота як ресурс і підтримка» Лекторій 14:30-15:30 Розмова «Відродження премії Конрада: розмова з фіналіст(к)ами» Літературна сцена 14:30-15:30 Зустріч з авторами. «Між вигадкою і алгоритмом: як створити оригінальне фентезі і зробити його помітним у соц.мережах» Авторська сцена 14:30-15:30 «Поля памʼяті і поля бою: Українська література в епоху двох війн» Літературний Сад 14:30-16:00 Поетичний воркшоп «Ритм + Почуття» Майстерні 15:00-16:00 Розмова з Пітером Померанцевим «Як виграти інформаційну війну?» Головна сцена 15:00-16:00 Презентація видавничих планів. Видавництво ArtBooks: «Як ми стали видавцями манґи» Видавнича сцена 15:00-16:00 «Як правильно? Розмова з юристкою про договори у книжковій сфері» Лекторій 15:30-16:30 Публічне інтервʼю «Читання як свобода» Літературна сцена 15:30-16:30 Казковий світ Трійки. Презентація книжкової серії сучасної героїчної казки «Котигорошко» Третьої окремої штурмової бригади та першої книжки серії – казки Галини Пагутяк «Юрчик-Змієборець» Авторська сцена 16:00-17:00 Жінки, які дивляться на війну: презентація документальної книги Вікторії Амеліної Головна сцена 16:00-17:00 Презентація видавничої серії «Доступ необмежено: Юрій Смолич, Рона Черняхівська, Іван Дніпровський» Видавнича сцена 16:00-17:00 Лекція «Переклад образів: як польські фотокниги розповідають історії без слів» Лекторій 16:00-17:00 (Над)звичайні історії, що нас захищають. Читання та колажування з котом Маріком і фікусом Бенджаміном Літературний Сад 16:00-17:00 «Своє. Симфонічна музика Бориса Лятошинського» Вулична сцена 16:00-17:30 Воркшоп з каліграфії: Орнаментика українського скоропису – пишемо й малюємо Майстерні 16:30-17:30 Дискусія «Час і позачасовість у романах Девіда Мітчелла» Авторська сцена 16:30:18:00 Поетичні читання «Не поїду я до моря: український південь в поезії» Літературна сцена 17:00-18:00 Публічне інтерв’ю «Взаємозвʼязок між розвитком культури та питаннями безпеки: глобальний та локальний контексти» Головна сцена 17:00-18:00 Дискусія «Як вибір жанру впливає на особистість: Dark Romance, трилери та романи» Видавнича сцена 17:00-18:30 Літературна майстерка зі створення рятівників світу: «Супергеройське мальовидло» Лекторій 17:00-18:30 Дискусія «Новинки фентезі та фантастики українських авторів: жанрове різноманіття» Авторська сцена 17:00-18:30 Презентація документального роману Олега Криштопи «Радіо «Афродіта» про підпільне радіо УПА Майстерні 18:00-19:00 Rantau: життя in-between. Розмова і поетичні читання Літературна сцена 18:00-19:00 Дискусія «Слухати світ, говорити світу: «перекладна» культурна дипломатія. Найпростіший шлях до діалогу з далекими континентами?» Видавнича сцена 18:00-19:30 Дискусія «Неперекладності – ключі до потаємних дверей» Головна сцена 18:30-19:30 Публічне інтерв’ю «Авторка говорить. Софія Андрухович» Авторська сцена 18:30-20:00 Потойбічний літсалон. Театралізований перформанс і неформальне спілкування Лекторій 19:00-20:00 Дискусія «Український наратив: стратегічний сценарій. Як ефективно говорити про Україну за кордоном?» Літературна сцена 19:00-20:00 Поетично-театральний перформанс «Багато війни. Багато любові» Видавнича сцена 19:00-20:00 Презентація видавництва «Джура». «Війна змінила кожного» Майстерні 19:30-20:30 Дискусія «Життя на межі: презентація книги, що виросла з Книжкового Арсеналу» Головна сцена 19:30-20:30 Представлення новинок видавництва Медіасон/Mediason Авторська сцена 20:00-21:30 Музична програма від гурту DakhTrio «Стус. Тичина. Шевченко» Вулична сцена

Найяскравіші новинки «Книжкового Арсеналу»

До XIII «Книжкового Арсеналу» українські видавництва підготували безліч цікавих новинок на будь-який смак.

«Що воно таке? Українська література», Анастасія Євдокимова

Видавництво: «Ранок»

Книга «Що воно таке? Українська література» Анастасії Євдокимової Видавництво «Ранок»

У цій книзі літературознавиця та культурна менеджерка Анастасія Євдокимова пояснює поняття з літератури на прикладах українських творів. Книга орієнтована насамперед на підлітків, але дорослим теж буде цікаво ознайомитися з нею.

«Гумор, індивідуальний підхід, незвичні акценти, а водночас максимальна інформативність – так про українську літературу дітям ще не розповідав ніхто», – йдеться в анотації.

Фішкою видання є фантастичні ілюстрації від художниці-мультиплікаторки Софії Мельник.

«Одного разу воїн – воїн назавжди. Як повернутися до звичного життя після бойових дій», Чарльз Гоуґ

Видавництво: «Наш Формат»

Книга «Одного разу воїн – воїн назавжди» Чарльза Гоуґа Видавництво «Наш Формат»

Військовий психіатр, полковник Армії США Чарльз Гоуґ пропонує практичні рекомендації, які допоможуть впоратися з психофізіологічними наслідками війни, бойовим стресом та посттравматичним стресовим розладом. Видання буде корисним учасникам бойових дій, їхнім родичам, військовим лікарям, психотерапевтам і психіатрам, викладачам та студентам медичних навчальних закладів, а також роботодавцям, працівникам держустанов, громадських та благодійних організацій.

Квітка пустелі, Варіс Дірі, Кетлін Міллер

Видавництво: «Ще одну сторінку»

Книга «Квітка пустелі» Варіс Дірі та Кетлін Міллер Видавництво «Ще одну сторінку»

Модель сомалійського походження Варіс Дірі розповідає про свій шлях від пустелі до модних подіумів.

Варіс народилася в родині кочівників, де, окрім неї, зростало ще одинадцять дітей. Життя в сомалійській пустелі з верблюдами й козами було непростим, але Варіс любила його, незважаючи на жорстоке ставлення до жінок.

У зовсім ранньому віці Варіс стала жертвою насильницької традиції – жіночого обрізання. Коли ж батько спробував видати її заміж за 60-річного незнайомця в обмін на п’ять верблюдів, дванадцятирічна Варіс утекла з дому.

Варіс Дірі стала першою жінкою, яка публічно засудила практику жіночого обрізання, була призначена спеціальною послинею ООН і створила Фонд боротьби з FGM.

У 2009 році книгу «Квітка пустелі»екранізували.

«Як любили і вмирали. Вибрані твори», Лев Скрипник

Видавництво: «Уроборос»

«Як любили і вмирали. Вибрані твори», Лев Скрипник Видавництво: «Уроборос»

Проста жива проза, експресивність якої збиває з ніг. Яскравий представник 20-х років минулого століття Лев Скрипник все своє недовге життя писав про Донбас та людей. Справжніх, не завжди правильних, завжди травмованих. Писав про себе – дитину, яка надто рано пізнала і роботу в шахті, і злидні безхатька, і війну, і полон, і в’язницю. Писав про те, що відчув, бачив та пережив. Його герой завжди автобіографічний, події – правдиві, а виверти історії – трагічні та непередбачувані. «Як любили і вмирали» – це літературний зняток епохи, Донбасу початку минулого століття з усіма його непростими реаліями та коловертю.

«Як розкрити власне вбивство», Крістен Перрін

Видавництво «Віват»

«Як розкрити власне вбивство», Крістен Перрін Видавництво «Віват»

У далекому 1965 році на сільському ярмарку 17-річна Френсіс Адамс дістає моторошне передбачення про те, що її вб’ють. Усе життя дівчина намагається запобігти власному вбивству, витрачає час на розкриття злочину, який іще не стався. Вона збирає компромат на кожного, з ким перетинається, – а раптом він виявиться її вбивцею?

У самому серці її великого заміського маєтку розташована ексцентрична бібліотека детективних творів, де можна знайти підказки для розкриття вбивства. Якщо, звісно, вдасться розібратися в заплутаній системі зберігання документів. Через шістдесят років передбачення таки здійснюється – Френсіс знаходять мертвою в заміському маєтку в старому англійському селі.

Тепер її двоюрідна племінниця, Енні Адамс, повинна зловити вбивцю дивакуватої бабусі. Але через життєву звичку Френсіс відкопувати таємниці та брехню здається, що кожен милий чи дивакуватий односельчанин може мати мотив для її вбивства. Чи зможе Енні розплутати темну таємницю? І чи не повторить бабусиної долі?

«Книга Чому Україна виграє», Сергій Громенко

Видавництво «Віват»

«Книга Чому Україна виграє», Сергій Громенко Видавництво Vivat

Росія програла нинішню «велику» війну – у цьому немає сумнівів. Бойові дії ще триватимуть, але своїх стратегічних цілей в Україні Кремль вже ніколи не досягне. То чому ж ця війна взагалі стала можливою і чому Москва вірила у свій блискавичний успіх на полі бою? Яке значення має Україна для Путіна особисто та Росії в цілому? Звідки взялися міфи про «ісконно русскій» Крим та «один народ»? Чим закінчиться війна і яке майбутнє чекає на Росію та Україну?

«Чому Україна виграє» – це збірка текстів, які були написані з 2014 по 2022 рік і пройшли випробовування часом. Автор пропонує свої, часто неочікувані відповіді на головні питання сьогодення.

«Російсько-українська війна: повернення історії», Сергій Плохій

Видавництво «Клуб Сімейного Дозвілля»

«Російсько-українська війна: повернення історії», Сергій Плохій Видавництво «Клуб Сімейного Дозвілля»

Ці події були передбачуваними і прогнозованими. Однак, попри на це, 24 лютого 2022 року світ здригнувся від жаху. Здається, ніхто не очікував війни такого масштабу. Як виявилося, жодна країна не готова до неї. До того ж найбільший воєнний конфлікт у Європі після Другої світової війни розгортається за геть несподіваним сценарієм. Сергій Плохій, один із провідних істориків України, вичерпно аналізує повномасштабне вторгнення Росії, його витоки, перебіг та можливі результати. Чому Путін наважився розпочати війну? Як українцям вдається чинити такий шалений опір «другій армії світу»? Як на тлі всіх цих подій відбувається об’єднання Заходу й повна ізоляція росії? І якими будуть наслідки війни для України, Росії, Європи та світу в цілому?

«Саксаганського, Володимирська, Хрещатик...», Ігор Гирич

Видавництво «Віхола»

«Книга Саксаганського, Володимирська, Хрещатик...», Ігор Гирич Видавництво «Віхола»

Саксаганського, Володимирська, Хрещатик… На вулицях Києва знайомилися між собою Тарас Шевченко, Микола Костомаров і Пантелеймон Куліш. Павло Чубинський створював вірш, який згодом стане гімном України, а Грушевський проводив громадські акції для зросійщених киян. Вони жили, закладали підвалини політичного життя і власними руками творили історію.

Ігор Гирич змальовує людей Києва, які ідеологічно змінили місто й перетворили його на українську столицю. Недільні школи, українські гуртки в гімназіях і семінарії, національні товариства, журнали й газети, що крок за кроком відвойовували в росіян суспільно-культурний простір міста.

Автор розповідає про Київ початку XX століття, пишучи про інтелектуалів, науковців, громадських і політичних діячів та інституції, які заклали основи незалежного національного життя.

Нагадаємо, Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» триватиме у столиці з 29 травня по 1 червня 2025 року. Фестиваль традиційно відбудеться у Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі «Мистецький арсенал» за адресою: вул. Лаврська, 10-12.