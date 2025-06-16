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Гетманцев порадив українцям книжку, яка покращить життя

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Гетманцев порадив українцям книжку, яка покращить життя
Гетманцев: Книга читається на одному диханні, але моментами змушує завмирати з думкою: «Точно!»
фото з відкритих джерел

Гетманцев зазначає, що книга, яку він радить, не черговий мотиваційний посібник, а практичний посібник, який змушує задуматися

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев порадив українцям книгу «Атомні звички» американського автора Джеймса Кліра. Про це він написав у Facebook, назвавши її книгою, що здатна змінити життя, передає «Главком».

На думку Гетманцева, це не черговий мотиваційний посібник, а практичний посібник, який змушує задуматися. Автор доступно пояснює, чому саме незначні, але регулярні кроки формують основу великих досягнень. Наприклад, Клір наводить приклад: якщо щодня покращувати будь-яку навичку на 1%, то за рік прогрес становитиме 37-кратне зростання. Натомість постійне навіть мінімальне зниження призводить до повного занепаду.

Гетманцев звертає увагу на головну ідею книги: справжній прорив – це результат накопиченого потенціалу, а не одна масштабна дія. Автор радить починати з малого, а саме з однієї сторінки книги, п’яти присідань або кількох хвилин бігу. Головне – регулярність і відмова від пошуку ідеальних рішень замість реальних дій.

У книзі також описані чотири закони поведінкової зміни, які допомагають сформувати корисні звички та позбутися шкідливих. Гетманцев рекомендує ознайомитися з ними детально, прочитавши всі примітки автора.

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фото: Данило Гетманцев/Facebook

Раніше ми писали, що станом на середину червня 2025 року кількість фізичних осіб-підприємців зросла до 2 171 191. У порівнянні з травнем минулого року кількість ФОПів виросла на 70 535. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народного депутата Данила Гетманцева.

Як зазначив нардеп, якщо порівнювати з найменшою кількістю, яка була у лютому 2025-го, то ФОПів побільшало на понад 35 тис. Загалом з початку повномасштабної війни кількість ФОПів збільшилась на 178 815.

Нагадаємо, понад 3 тис. мобілізованих фізичних осіб-підприємців (ФОП) мають податковий борг на майже 30 млн грн. Підприємці можуть бути звільнені від сплати податків, якщо подадуть заяву за місцем податкової реєстрації протягом 10 днів після демобілізації. Однак вкластися в такий термін украй важко.

Теги: книги депутат Данило Гетманцев

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