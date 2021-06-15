В Одесі сказали «ні» місцевим пляжам

В Одесі рекомендують тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження

Велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію міських пляжів

Після злив в Одесі рекомендують тимчасово утриматися від купання в морі. Про це повідомили в Одеській міській раді.

Зазначається, що у зв`язку зі зливовими опадами, які пройшли 12-13 червня, велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію міських пляжів.

«З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що водним шляхом передаються такі хвороби, як: холера, черевний тиф, паратифи, дизентерія, лептоспіроз, туляремія, бруцельоз, сальмонельоз та інші.

Додамо, що вулиці Одеси після зливи перетворилися на велику річку. Але місцевих жителів це не засмутило, а навпаки заохотило покупатися. Фотографіями і відео з водних атракціонів місцеві активно почали ділитися у соцмережах.

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