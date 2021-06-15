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    В Одесі сказали «ні» місцевим пляжам

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    В Одесі рекомендують тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження - В Одесі сказали «ні» місцевим пляжам
    В Одесі рекомендують тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження
    Фото з відкритих джерел

    Велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію міських пляжів

    Після злив в Одесі рекомендують тимчасово утриматися від купання в морі. Про це повідомили в Одеській міській раді.

    Зазначається, що у зв`язку зі зливовими опадами, які пройшли 12-13 червня, велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію міських пляжів.

    «З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження», – йдеться в повідомленні.

    Зазначимо, що водним шляхом передаються такі хвороби, як: холера, черевний тиф, паратифи, дизентерія, лептоспіроз, туляремія, бруцельоз, сальмонельоз та інші.

    Додамо, що вулиці Одеси після зливи перетворилися на велику річку. Але місцевих жителів це не засмутило, а навпаки заохотило покупатися. Фотографіями і відео з водних атракціонів місцеві активно почали ділитися у соцмережах.

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    Теги: Одеса пляжі негода
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    В Одесі сказали «ні» місцевим пляжам