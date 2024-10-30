Курганні могильники можуть поповнити об’єкти культурної спадщини Києва

«Центр консервації предметів археології» КМДА провів натурні обстеження об’єктів міста

Комунальний заклад «Центр консервації предметів археології» подав до Департаменту охорони культурної спадщини картки нововиявлених об’єктів Києва. Завдяки зусиллям археологів та науковців були підготовлені облікові картки на шість важливих об’єктів, включаючи курганні могильники та культурні шари поселень. Про це повідомила пресслужба Департаменту.

Вони стосуються щойно виявлених об’єктів культурної спадщини на курганний могильник «Голосіїв-1», курганний могильник «Голосіїв-2», культурний шар поселення «Озеро Бабине», культурний шар багатошарового поселення «Бортничі-14», культурний шар поселення «Троєщина-2 (давнє с.Троєщина)», культурний шар поселення «Совки».

«Зважаючи на те, що означені об’єкти можуть бути віднесені до нерухомих об’єктів культурної спадщини, на які необхідно скласти Облікову картку, Департамент своїм листом рекомендував ініціатору – „Центру консервації предметів археології“ — за наслідками проведеної роботи підготувати Облікові картки на вказані об’єкти та подати їх до Департаменту за визначеною Порядком процедурою», – зазначається в дописі.

Шість облікових карток були підготовлені згідно з вимогами Наказу Міністерства культури та інформаційної політики України «Про затвердження Порядку обліку об’єктів культурної спадщини» від 1 березня 2024 р. № 158 (враховуючи зміни, внесені Наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 28 березня 2024 р. № 244).

Щоб підготувати облікові картки на вище перелічені шість об’єктів, співробітники КЗ «Центр консервації предметів археології» КМДА провели натурні обстеження означених об’єктів.

У цих обстеженнях також взяв участь кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту археології НАН України Віталій Козюба, який у 2011–2017 роках обстежив ці об’єкти, зафіксувавши результат цих обстежень у відповідних звітах про археологічні розвідки на території міста Києва, переданих до наукового архіву Інституту археології НАН України.

Координати розташування означених об’єктів визначив Євген Поляченко – науковий співробітник Інституту геофізики НАН України.

Підготовлені Облікові картки були передані до Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для їх розгляду Консультативною радою найближчим часом.