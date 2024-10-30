Головна Київ Новини
search button user button menu button

Курганні могильники можуть поповнити об’єкти культурної спадщини Києва

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Курганні могильники можуть поповнити об’єкти культурної спадщини Києва
фото: «Центр консервації предметів археології»

«Центр консервації предметів археології» КМДА провів натурні обстеження об’єктів міста

Комунальний заклад «Центр консервації предметів археології» подав до Департаменту охорони культурної спадщини картки нововиявлених об’єктів Києва. Завдяки зусиллям археологів та науковців були підготовлені облікові картки на шість важливих об’єктів, включаючи курганні могильники та культурні шари поселень. Про це повідомила пресслужба  Департаменту.

Вони стосуються щойно виявлених об’єктів культурної спадщини на курганний могильник «Голосіїв-1», курганний могильник «Голосіїв-2», культурний шар поселення «Озеро Бабине», культурний шар багатошарового поселення «Бортничі-14», культурний шар поселення «Троєщина-2 (давнє с.Троєщина)», культурний шар поселення «Совки».

Курганні могильники можуть поповнити об’єкти культурної спадщини Києва фото 1

«Зважаючи на те, що означені об’єкти можуть бути віднесені до нерухомих об’єктів культурної спадщини, на які необхідно скласти Облікову картку, Департамент своїм листом рекомендував ініціатору – „Центру консервації предметів археології“ — за наслідками проведеної роботи підготувати Облікові картки на вказані об’єкти та подати їх до Департаменту за визначеною Порядком процедурою», – зазначається в дописі.

Шість облікових карток були підготовлені згідно з вимогами Наказу Міністерства культури та інформаційної політики України «Про затвердження Порядку обліку об’єктів культурної спадщини» від 1 березня 2024 р. № 158 (враховуючи зміни, внесені Наказом Міністерства культури та інформаційної політики України від 28 березня 2024 р. № 244).

Щоб підготувати облікові картки на вище перелічені шість об’єктів, співробітники КЗ «Центр консервації предметів археології» КМДА провели натурні обстеження означених об’єктів.

У цих обстеженнях також взяв участь кандидат історичних наук, науковий співробітник Інституту археології НАН України Віталій Козюба, який у 2011–2017 роках обстежив ці об’єкти, зафіксувавши результат цих обстежень у відповідних звітах про археологічні розвідки на території міста Києва, переданих до наукового архіву Інституту археології НАН України.

Координати розташування означених об’єктів визначив Євген Поляченко – науковий співробітник Інституту геофізики НАН України.

Підготовлені Облікові картки були передані до Департаменту охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для їх розгляду Консультативною радою найближчим часом.

 

Читайте також:

Теги: Троєщина памятник археологія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На вихідних низка столичних автобусів і тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами руху
На вихідних низка столичних автобусів і тролейбус № 34 курсуватимуть зі змінами руху
25 жовтня, 12:07
У Йорданії проводились зйомки відомого фільму про «Індіана Джонса»
На місці зйомок фільму «Індіана Джонс» знайдено стародавню гробницю з артефактами
15 жовтня, 16:44
Будівля, за адресою: вул. Сагайдачного, 8/10 внесена до Державного реєстру нерухомих памʼяток України та є памʼяткою архітектури та містобудування
Упритул до будинку-пам'ятки архітектури на Сагайдачного будівельники зводять терасу (фото)
14 жовтня, 09:32
Будівельники почали розбирати історичну садибу 1890 року побудови
У Києві будівельники розбирають руїни садиби Зеленських, попри накладений на неї арешт
10 жовтня, 14:01
На вихідних громадський транспорт міста змінить маршрути
На вихідних громадський транспорт міста змінить маршрути
4 жовтня, 11:52
Тролейбус, який курсує із центру столиці, змінить маршрут
Тролейбус, який курсує із центру столиці, змінить маршрут
2 жовтня, 18:12
Меморіал з'явився у Дарницькому районі столиці
У Києві з'явилась меморіальна скульптура на честь загиблих прикордонників (фото)
1 жовтня, 15:47
Реставраційні роботи тривали протягом трьох місяців.
Брама садиби Терещенка отримала нове життя (фото)
1 жовтня, 15:26
Намистини з нефриту мають високу цінність для історії
У Туреччині знайдено прикраси, яким приблизно 10 тисяч років (фото)
30 вересня, 19:26

Новини

У центрі Києва знайдено повішеним чоловіка у формі Glovo
У центрі Києва знайдено повішеним чоловіка у формі Glovo
Курганні могильники можуть поповнити об’єкти культурної спадщини Києва
Курганні могильники можуть поповнити об’єкти культурної спадщини Києва
Що відбувається у дворі будинку на Солом'янці, куди уночі влучив уламок дрона (фото, відео)
Що відбувається у дворі будинку на Солом'янці, куди уночі влучив уламок дрона (фото, відео)
У Печерському районі киянин знайшов боєприпас
У Печерському районі киянин знайшов боєприпас
У Києві поліцейський під час слідчого експерименту тричі займався сексом з повіями, щоб викрити бордель
У Києві поліцейський під час слідчого експерименту тричі займався сексом з повіями, щоб викрити бордель
У столиці затримується низка тролейбусів та трамваїв: адреси
У столиці затримується низка тролейбусів та трамваїв: адреси

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 жовтня: ситуація на фронті
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 жовтня 2024
13K
Україна і Росія ведуть переговори? Financial Times повідомила, про що домовляються
2876
У Києві та області двічі за ніч лунала тривога
2387
ЗСУ вперше вдарили по військових КНДР у Курській області – El Pais
2313
Священник розповів, чому його парафіяни відмовлялися молитися українською

Новини

РФ атакувала Україну дронами, після удару КАБом у Харкові є загиблі, відбулось вручення Золотого м'яча: головне за ніч
Вчора, 07:00
У Києві друга нічна тривога тривала більше двох годин
Вчора, 06:54
Дощитиме лише в західних регіонах: прогноз погоди на 29 жовтня
Вчора, 06:00
29 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Ворог влучив у багатоповерхівку в Харкові, в Криму лунали вибухи, РФ окупувала місто Гірник: головне за ніч
28 жовтня, 07:00
Короткочасні дощі та потепління: прогноз погоди на 28 жовтня
28 жовтня, 06:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua