Андріївська церква відзначає 257 років з дня освячення: архівні фото та цікаві факти

З 1968 року церка має статус музею у складі Національного заповідника «Софія Київська»

Андріївська церква у Києві – це пам’ятка архітектури доби бароко, православний храм, що був зведений у середині XVIII ст.

257 років тому, 19 серпня 1767 року, на день пам’яті святого воїна-мученика Андрія Стратилата, відбулося освячення Андріївського храму.

Опис урочистого освячення Андріївської церкви зберігся у творі безпосереднього свідка цієї події – ігумена Києво-Видубицького Михайлівського монастиря Іакова Воронковського: «Цей Арсеній митрополит у верхньому місті Києві на Бастіоні у описі митрополита Київського Рафаїла Заборовського прописану Церкву Святого апостола Андрія Первозванного Кам’яну ружну, в літо 1767, місяця серпня 19 на святого мученика Андрія Стратилата … освятив».

Андріївська церква з набору листівок початку ХХ століття фото з відкритих джерел

Андріївська церква у Києві – це пам’ятка архітектури та мистецтва доби бароко, православний храм, що був зведений у сер. XVIII ст.

За свідченням «Повісті минулих літ», проповідуючи християнство та мандруючи світом, Апостол Андрій дійшов і до Дніпрових круч, де зупинився на ночівлю під горами на березі. Прокинувшись зранку, він промовив до учнів своїх: «Бачите ви гори ці? На горах цих засяє благодать Божа, і буде місто велике, і багато церков воздвигне тут Бог… І піднявся він на гори ці, благословив їх, помолився Богу і зійшов з гори цієї, де пізніше виріс Київ…».

Андріївська церква у 1888 році фото з архіву Еміля Пнасюка

В пам’ять про літописні події на одній з київських круч над Дніпром з XII ст. зводились храми на честь апостола, змінюючи один одного.

За історичними джерелами, перша мурована церква, була зведена на цьому пагорбі ще в XIII столітті та проіснувала майже 500 років. Згодом на її місці була споруджена дерев’яна церква, яка згоріла під час пожежі в кінці XVII століття.

З середини XVIII століття легендарну місцину прикрасила Андріївська церква, збудована у 1747-1762 роках за проєктом видатного зодчого італійського походження, графа Франческо Бартоломео Растреллі (1700-1771).

фото з відкритих джерел

До Андріївської церкви з боку вулиці ведуть круті чавунні сходи. Вся маса церкви спирається на двоповерховий будинок-стилобат з вісьмома кімнатами на кожному поверсі, стіни якого є фундаментом церкви. Довкола церкви – балюстрада, з якою відкривається мальовнича панорама Подолу та Дніпра.

На будівництво церкви витратили 23,5 тис. одиниць цегли, 28,9 тис. пудів цвяхів; на позолоту верхів – 1590 книжок і 20 аркушів листового золота.

Андріївська церква у наші дні фото: Вечірній Київ

У Андріївській церкві немає дзвонів, оскільки, за легендою, при першому ж ударі вода прокинулася б і залила не лише Київ, але і все Лівобережжя. З 1968 року церква має статус музею у складі Національного заповідника «Софія Київська».

Нагадаємо, у грудні 2020 року Андріївська церква на Подолі стала доступною для відвідувачів після майже п’яти років реставраційних робіт. Також під сходами Андріївської церкви було знайдено оклад ікони ХІХ ст.

Як відомо, Кабінет міністрів передав Андріївську церкву в Києві у постійне користування Вселенського патріархату.