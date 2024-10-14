Головна Київ Новини
search button user button menu button

Упритул до будинку-пам'ятки архітектури на Сагайдачного будівельники зводять терасу (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Упритул до будинку-пам'ятки архітектури на Сагайдачного будівельники зводять терасу (фото)
Будівля, за адресою: вул. Сагайдачного, 8/10 внесена до Державного реєстру нерухомих памʼяток України та є памʼяткою архітектури та містобудування
фото: Дмитро Перов/Facebook

Самовільне спорудження  прибудови до памʼятки архітектури почалося ще два тижні тому

У Києві на вул. Сагайдачного, 8/10 впритул до пам’ятки архітектур з'явилася незаконна терасу впритул до пам’ятки архітектури. Про це повідомив активіст Дмитро Перов. 

Літній майданчик облаштовують попри те, що їхнє розміщення дозволене лише з травня по вересень, вказує Перов. За його словами, самовільну прибудову до памʼятки архітектури почали споруджувати ще два тижні тому. З того часу історичну будівлю встигли закрити ДСП-плитами з обох фасадів як по вул. Сагайдачного, так і по вул. Ігорівській та спорудити похиле накриття до рівня другого поверху.

Упритул до будинку-пам'ятки архітектури на Сагайдачного будівельники зводять терасу (фото) фото 1

«Паспорту обʼєкту або інших опізнавальних знаків, що би вказували на замовника та/або виконавця робіт – звісно нема», – зазначив  Перов.

Активіст додає, що за правилами благоустрою, розміщення подібних терас дозволяється лише з травня по вересень. Крім того, спорудження прибудов до об'єктів культурної спадщини є порушенням Закону України «Про охорону культурної спадщини», який забороняє змінювати, перебудовувати або надбудовувати памʼятки.

Будівля, за адресою: вул. Сагайдачного, 8/10 внесена до Державного реєстру нерухомих памʼяток України та є памʼяткою архітектури та містобудування. Зведений цей прибутковий будинок був наприкінці ХІХ ст. на замовлення купця Михайла Личкова у стилі історизм з елементами неоренесансу. Надалі будинок разом з садибою перейшов до сімʼї відомого київського мецената та підприємця — Лазаря Бродського.

Нагадаємо, науково-дослідницький інститут історії архітектури та містобудування розпочав комплексні дослідження для проєктування та подальшого відновлення садиби Зеленських. Зокрема, передбачається проведення архітектурних обмірів та інженерних досліджень, а також обстеження збереженої частини будинку.

Теги: будинок нерухомість памятник архітектура

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На місці падіння ворожого безпілотника працювали рятувальники
Вибухи в Києві та пожежа в Росії: головне за ніч
4 жовтня, 08:03
Меморіал з'явився у Дарницькому районі столиці
У Києві з'явилась меморіальна скульптура на честь загиблих прикордонників (фото)
1 жовтня, 15:47
В Україні втретє за добу повітряна тривога
В Україні втретє за добу повітряна тривога
26 вересня, 10:49
Серед жителів будинку немає загиблих чи травмованих
У Хмельницькому внаслідок російської атаки пошкоджено житловий будинок (фото)
22 вересня, 09:04
Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 12 осіб
Удар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 12 осіб
21 вересня, 23:52
САП вимагає конфіскувати квартиру, яка належить службовцю Нацполіції
САП вимагає конфіскувати квартиру, яка належить службовцю Нацполіції
20 вересня, 10:50
За останні пів року вартість квартир на вторинному ринку столиці знизилась на 8% в доларах
У якому районі столиці найдешевші квартири: аналіз ціни
17 вересня, 22:00
Мешканці Барселони періодично виступають проти надмірної кількості туристів
Туристів у світі ще ніколи не було так багато – ЗМІ
17 вересня, 06:00
Греція надаватиме золоті візи підприємцям
Греція планує видавати золоті візи інвесторам-початківцям: як отримати
17 вересня, 03:30

Новини

Упритул до будинку-пам'ятки архітектури на Сагайдачного будівельники зводять терасу (фото)
Упритул до будинку-пам'ятки архітектури на Сагайдачного будівельники зводять терасу (фото)
У якому районі Києва найчистіше повітря: дослідження екологів
У якому районі Києва найчистіше повітря: дослідження екологів
Приготуйте парасольку: яка погода чекає киян на початку тижня
Приготуйте парасольку: яка погода чекає киян на початку тижня
Фіктивне одруження за $5 ти: жителька Київщини допомогла ухилянту втекти за кордон 
Фіктивне одруження за $5 ти: жителька Київщини допомогла ухилянту втекти за кордон 
У Броварах після концерту представники ТЦК та поліція перевіряли документи у чоловіків
У Броварах після концерту представники ТЦК та поліція перевіряли документи у чоловіків
Протягом двох днів діятимуть обмеження руху Північним мостом
Протягом двох днів діятимуть обмеження руху Північним мостом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 жовтня: ситуація на фронті
48K
Командир одного зі спецпідрозділів розвідки спрогнозував, чим завершиться війна з Росією
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 жовтня 2024
29K
Розвіднику вдалося втекти з російського полону та повернутися до своїх
11K
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8654
Північнокорейські війська в Україні: Третя штурмова бригада назвала наслідки

Новини

ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 9 жовтня
Сьогодні, 06:00
14 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
КНДР перевела в боєготовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю
Вчора, 22:49
План перемоги покажуть укрїнцям, успіхи ЗСУ на Курщині: головне за ніч
Вчора, 07:00
Більшість регіонів країни накриють дощі: прогноз погоди на 12 жовтня
Вчора, 06:22

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua