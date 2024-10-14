Упритул до будинку-пам'ятки архітектури на Сагайдачного будівельники зводять терасу (фото)

Будівля, за адресою: вул. Сагайдачного, 8/10 внесена до Державного реєстру нерухомих памʼяток України та є памʼяткою архітектури та містобудування

Самовільне спорудження прибудови до памʼятки архітектури почалося ще два тижні тому

У Києві на вул. Сагайдачного, 8/10 впритул до пам’ятки архітектур з'явилася незаконна терасу впритул до пам’ятки архітектури. Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Літній майданчик облаштовують попри те, що їхнє розміщення дозволене лише з травня по вересень, вказує Перов. За його словами, самовільну прибудову до памʼятки архітектури почали споруджувати ще два тижні тому. З того часу історичну будівлю встигли закрити ДСП-плитами з обох фасадів як по вул. Сагайдачного, так і по вул. Ігорівській та спорудити похиле накриття до рівня другого поверху.

«Паспорту обʼєкту або інших опізнавальних знаків, що би вказували на замовника та/або виконавця робіт – звісно нема», – зазначив Перов.

Активіст додає, що за правилами благоустрою, розміщення подібних терас дозволяється лише з травня по вересень. Крім того, спорудження прибудов до об'єктів культурної спадщини є порушенням Закону України «Про охорону культурної спадщини», який забороняє змінювати, перебудовувати або надбудовувати памʼятки.

Будівля, за адресою: вул. Сагайдачного, 8/10 внесена до Державного реєстру нерухомих памʼяток України та є памʼяткою архітектури та містобудування. Зведений цей прибутковий будинок був наприкінці ХІХ ст. на замовлення купця Михайла Личкова у стилі історизм з елементами неоренесансу. Надалі будинок разом з садибою перейшов до сімʼї відомого київського мецената та підприємця — Лазаря Бродського.

Нагадаємо, науково-дослідницький інститут історії архітектури та містобудування розпочав комплексні дослідження для проєктування та подальшого відновлення садиби Зеленських. Зокрема, передбачається проведення архітектурних обмірів та інженерних досліджень, а також обстеження збереженої частини будинку.