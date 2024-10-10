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У Києві будівельники розбирають руїни садиби Зеленських, попри накладений на неї арешт

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві будівельники розбирають руїни садиби Зеленських, попри накладений на неї арешт
Будівельники почали розбирати історичну садибу 1890 року побудови
фото: Дмитро Перов/Facebook

До самої будівлі підігнали вантажівку, а працюють над демонтажем будівельники з сусіднього будмайданчику

Зранку 10 жовтня 2024 року робітники почали розбирати залишки знищеної влітку садиби Зеленських. Про це повідомив київський пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Роботи на вул. Кониського, 22 ведуться попри накладений на будівлю арешт: до самої будівлі підігнали вантажівку, а працюють над демонтажем будівельники з сусіднього будмайданчику. Громадські активісти закликали киян не допустити остаточного руйнування споруди.

У Києві будівельники розбирають руїни садиби Зеленських, попри накладений на неї арешт фото 1

Перов наголосив, що будівельники почали розбирати історичну садибу 1890 року побудови, знищену 19 серпня 2024 року, та вже «після смерті» визнану пам'яткою історії та архітектури.

«Попри накладений арешт, зранку до будівлі пригнали вантажівку, а будівельники з сусіднього будмайданчику почали розбирати те, що залишилось від історичної будівлі», – зазначив активіст, закликавши киян «підтягуватись» та не допустити остаточного руйнування споруди.

У Києві будівельники розбирають руїни садиби Зеленських, попри накладений на неї арешт фото 2

Нагадаємо, що 19 липня у Києві було знесено Садибу Зеленських – історичну будівлю кінця XIX століття. Поліція розслідує знесення старовинного будинку в центрі Києва.

Садибу Зеленських у Києві знесено попри арешт, накладений на будівлю ще в січні. Прокурори розпочали провадження.

До слова, 4 липня депутати Київради продовжили дію договорів оренди трьох ділянок у Голосіївському районі. Таке рішення було прийняте на пленарному засіданні III сесії Київської міської ради IX скликання. Ділянки, що прилягають до Національного заповідника, столиця віддала в оренду «Київській овочевій фабриці» ще 20 років тому за часів мера Леоніда Черновецького. Строк оренди спливав 30 липня.

До слова, кілька днів тому Науково-дослідницький інститут історії архітектури та містобудування розпочав комплексні дослідження для проєктування та подальшого відновлення садиби Зеленських. Зокрема, передбачається проведення архітектурних обмірів та інженерних досліджень, а також обстеження збереженої частини будинку.

Теги: Київ забудова демонтували памятник

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