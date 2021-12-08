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    Кур’єр Glovo заплатить великий штраф за хуліганську витівку

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    У суді обвинувачений повністю визнав свою вину і щиро розкаявся - Кур’єр Glovo заплатить великий штраф за хуліганську витівку
    У суді обвинувачений повністю визнав свою вину і щиро розкаявся
    фото з відкритих джерел

    Громадянин Туркменістану порушив роботу столичної аптеки

    Печерський районний суд Києва визнав винним у хуліганстві 26-річного громадянина Туркменістану, який працює кур’єром Glovo і оштрафував його на 17 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 2 грудня.

    За даними досудового розслідування, 24 жовтня приблизно о 16 год. 00 хв. обвинувачений отримав замовлення від невідомої особи на доставку двох пакунків фіточаю з аптеки «Оптових цін», що на вул. Михайла Бойчука 1/2 у Києві. На мотоциклі Boxer він прибув до столичної аптеки.

    Вже у приміщення кур’єр Glovo почав сваритися з продавцем-касиром через непорозуміння кількості пакунків замовлення фіточаю. Далі хлопець кулаком розбив захисне скло, яке розміщене біля продавця-касира. Один з уламків скла потрапив в обличчя потерпілої, спричинивши їй фізичний біль та моральні страждання. Після цього кур’єр покинув приміщення аптеки у невідомому напрямку.

    У суді обвинувачений повністю визнав свою вину і щиро розкаявся.

    Як повідомляв Главком, на початку грудня уродженець Рівненщини вистрілив у киянина, який вночі зробив зауваження молодикам, аби вони не шуміли під вікнами будинку.

    Як повідомлялося, 5 грудня при спробі потрапити на територію полігона будівельних та великогабаритних відходів №6 на вул. Пирогівський шлях у Києві чоловік здійснив кілька пострілів із револьвера Флобера в охоронців.

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    Теги: Київ суд кримінал штраф злочин вирок
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    Кур’єр Glovo заплатить великий штраф за хуліганську витівку