Кур’єр Glovo заплатить великий штраф за хуліганську витівку

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину і щиро розкаявся

Громадянин Туркменістану порушив роботу столичної аптеки

Печерський районний суд Києва визнав винним у хуліганстві 26-річного громадянина Туркменістану, який працює кур’єром Glovo і оштрафував його на 17 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок від 2 грудня.

За даними досудового розслідування, 24 жовтня приблизно о 16 год. 00 хв. обвинувачений отримав замовлення від невідомої особи на доставку двох пакунків фіточаю з аптеки «Оптових цін», що на вул. Михайла Бойчука 1/2 у Києві. На мотоциклі Boxer він прибув до столичної аптеки.

Вже у приміщення кур’єр Glovo почав сваритися з продавцем-касиром через непорозуміння кількості пакунків замовлення фіточаю. Далі хлопець кулаком розбив захисне скло, яке розміщене біля продавця-касира. Один з уламків скла потрапив в обличчя потерпілої, спричинивши їй фізичний біль та моральні страждання. Після цього кур’єр покинув приміщення аптеки у невідомому напрямку.

У суді обвинувачений повністю визнав свою вину і щиро розкаявся.

Як повідомляв Главком, на початку грудня уродженець Рівненщини вистрілив у киянина, який вночі зробив зауваження молодикам, аби вони не шуміли під вікнами будинку.

Як повідомлялося, 5 грудня при спробі потрапити на територію полігона будівельних та великогабаритних відходів №6 на вул. Пирогівський шлях у Києві чоловік здійснив кілька пострілів із револьвера Флобера в охоронців.

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