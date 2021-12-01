Фермерський конфлікт на Київщині. Поліція повідомила подробиці (фото)

Наразі правоохоронці розслідують кримінальні провадження за п'ятьма статтями

Влітку цього року у селі Чупира Білоцерківського району між двома підприємцями, одним із яких є громадянин Німеччини, виник конфлікт щодо права власності на землю та зерно. До поліції неодноразово надходили заяви за фактами незаконного вивезення зерна з території підприємства та проведення мирних акцій. Під час цих заходів правоохоронці забезпечували публічний порядок біля території підприємства. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці встановили, що вказаний конфлікт відбувається між колишнім цивільним подружжям, що заснувало сільськогосподарську фірму. У 2018 році іноземець звільнив цивільну дружину з посади генерального директора, однак жінка через суд у 2021 році повернула собі посаду, а також заснувала інше підприємство. Юридично ця фірма надавала українсько-німецькому підприємству складські приміщення, де зберігалось 800 тонн пшениці та 200 тонн ячменю.

Нині ж обидва учасники конфлікту вважають зерно своєю власністю, а тому будь-які спроби вивезти його зі складів сприймають як протиправні дії.

Очільник поліції КиївщиниАндрій Нєбитов провів зустріч зі сторонами конфлікту щодо роз’яснення позиції правоохоронців та пояснив, що основним завданням поліції Київщини є забезпечення безпеки громадян та недопущення подальшого розвитку конфлікту, який буде мати негативні наслідки для жителів Білоцерківщини.

«Поліція Київщини не підтримує жодну зі сторін конфлікту. Правоохоронні органи – це не інструмент вирішення цивільно-правових відносин. Питання ж щодо права власності на результати підприємницької діяльності сторони мають вирішувати в правовому полі», - зазначив Нєбитов

Наразі правоохоронці розслідують кримінальні провадження за ч. 1 ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) за ч. 3 ст. 15 (Замах на злочин), ч. 2 ст. 28 (Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялосяраніше, 22 листопада до Білоцерківського районного управління поліції надійшло повідомлення про блокування виїзду техніки з підприємства. Про це до поліції повідомив директор установи.

На місце події прибули поліцейські реагування патрульної поліції, які виявили перекриття доріг автомобілями та громадою поблизу організації. Згодом на місце події також прибули працівники полку поліції особливого призначення.

Крім цього на місці події працювала слідчо-оперативна група.