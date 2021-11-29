Посадовці райради під Києвом «вирішували» земельні питання за чималі кошти (фото)

Посередника чиновників затримано на хабарі у $45 тис.

Учасники оборудки вимагали від громадян десятки тисяч доларів за вирішення питань із земельними ділянками

Служба безпеки України викрила в одній з районних рад Київської області масштабну схему вимагання грошей у громадян за вирішення земельних питань. На хабарі у $45 тис. затримано посередника чиновників. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За ці гроші він «гарантував» місцевому жителю сприяння щодо зміни цільового призначення земельної ділянки під приватну забудову.

За попередніми даними слідства, до організації злочинної схеми причетні декілька посадовців райради. До протиправної діяльності вони залучили посередника. Ним виявився мешканець Вишгорода.

Встановлено, що він підшукував громадян, які потребують вирішення правових питань із власними земельними ділянками, у тому числі щодо їх цільового призначення. За неправомірну вигоду посередник обіцяв свою «допомогу».

Вартість «послуг» залежала від площі землеволодіння людини.

За матеріалами СБУ затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 369-2 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання судом міри запобіжного заходу.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до організації схеми.

Заходи із викриття правопорушення проводили співробітники Головного управління СБУ в Києві та Київській області за процесуального керівництва Вишгородської окружної прокуратури.