Легендарний магазин Roshen у центрі столиці закривається (фото)

Половина полиць у магазині вже пусті

Працівники попереджають, що 31 березня магазин працює останній день

У центрі Києва на вулиці Хрещатик, неподалік від Бессарабського ринку, закривається магазин Roshen. Про це повідомляє кореспондент «Главкома».

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З вуличних вітрин повністю зникли декорації, а половина полиць у магазині вже порожні. Працівники попереджають, що 31 березня магазин працюватиме останній день, проте причини закриття не називають.

На гарячій лінії Roshen повідомили, що в них нема інформації про закриття даного магазину. Зазначимо, що він розташований на вулиці Хрещатик, 29/1, у самому центрі столиці.

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Нагадаємо, що нещодавно в популярній мережі супермаркетів із полиць зникла продукція Roshen.

До слова, Держдума РФ готувала «страшну помсту» для Петра Порошенка. На території Росії заборонили товари виробництва компанії Roshen.