У популярній мережі супермаркетів із полиць зникла продукція Roshen
Покупці скаржаться, що не можуть придбати ласощі в Дніпрі
У мережі магазинів «АТБ» із полиць у кондитерських відділах зникла продукція кондитерської фабрики Roshen. Про це пише dialog.ua.
Майже тиждень у соцмережах українці обговорюють скорочення асортименту продукції Roshen у популярній мережі супермаркетів «АТБ». Із полиць магазинів зникли практично всі солодощі цієї торгової марки.
Кореспондент видання у Дніпрі перевірив кілька «АТБ» та з'ясував, що в наявності залишилася лише невелика кількість цукерок вафельних «Вершки-Лінивки». Працівники супермаркету не можуть пояснити, у чому причина зникнення цього товару.
Тим часом у мережі поширюють інформацію, що «АТБ» вирішив відмовитися від продукції Roshen.
На офіційній сторінці мережі супермаркетів у Facebook у коментарях багато користувачів цікавляться цим питанням. Однак адміністратор стверджує, що чутки, що розповсюджуються, не відповідають дійсності.
Однак причину зникнення солодощів Roshen так і не вказав.
На сайті кондитерської компанії також немає пояснень. За неофіційними даними, зараз в «АТБ» розпродують товар, який є. Проте нових постачань Roshen поки що не планують.
Як відомо, нещодавно Антимонопольний комітет оштрафував Roshen на 280 млн грн.