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    Події в Україні

    У популярній мережі супермаркетів із полиць зникла продукція Roshen

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    Асортимент виробника в мережі дуже збіднів - У популярній мережі супермаркетів із полиць зникла продукція Roshen
    Асортимент виробника в мережі дуже збіднів
    фото: dialog.ua

    Покупці скаржаться, що не можуть придбати ласощі в Дніпрі

    У мережі магазинів «АТБ» із полиць у кондитерських відділах зникла продукція кондитерської фабрики Roshen. Про це пише dialog.ua.

    Майже тиждень у соцмережах українці обговорюють скорочення асортименту продукції Roshen у популярній мережі супермаркетів «АТБ». Із полиць магазинів зникли практично всі солодощі цієї торгової марки.

    Кореспондент видання у Дніпрі перевірив кілька «АТБ» та з'ясував, що в наявності залишилася лише невелика кількість цукерок вафельних «Вершки-Лінивки». Працівники супермаркету не можуть пояснити, у чому причина зникнення цього товару.

    Тим часом у мережі поширюють інформацію, що «АТБ» вирішив відмовитися від продукції Roshen.

    На офіційній сторінці мережі супермаркетів у Facebook у коментарях багато користувачів цікавляться цим питанням. Однак адміністратор стверджує, що чутки, що розповсюджуються, не відповідають дійсності.

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    Однак причину зникнення солодощів Roshen так і не вказав.

    На сайті кондитерської компанії також немає пояснень. За неофіційними даними, зараз в «АТБ» розпродують товар, який є. Проте нових постачань Roshen поки що не планують.

    Як відомо, нещодавно Антимонопольний комітет оштрафував Roshen на 280 млн грн.

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    Теги: Дніпро українці Roshen Facebook солодощі
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    У популярній мережі супермаркетів із полиць зникла продукція Roshen