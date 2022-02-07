У популярній мережі супермаркетів із полиць зникла продукція Roshen

Асортимент виробника в мережі дуже збіднів

Покупці скаржаться, що не можуть придбати ласощі в Дніпрі

У мережі магазинів «АТБ» із полиць у кондитерських відділах зникла продукція кондитерської фабрики Roshen. Про це пише dialog.ua.

Майже тиждень у соцмережах українці обговорюють скорочення асортименту продукції Roshen у популярній мережі супермаркетів «АТБ». Із полиць магазинів зникли практично всі солодощі цієї торгової марки.

Кореспондент видання у Дніпрі перевірив кілька «АТБ» та з'ясував, що в наявності залишилася лише невелика кількість цукерок вафельних «Вершки-Лінивки». Працівники супермаркету не можуть пояснити, у чому причина зникнення цього товару.

Тим часом у мережі поширюють інформацію, що «АТБ» вирішив відмовитися від продукції Roshen.

На офіційній сторінці мережі супермаркетів у Facebook у коментарях багато користувачів цікавляться цим питанням. Однак адміністратор стверджує, що чутки, що розповсюджуються, не відповідають дійсності.

Однак причину зникнення солодощів Roshen так і не вказав.

На сайті кондитерської компанії також немає пояснень. За неофіційними даними, зараз в «АТБ» розпродують товар, який є. Проте нових постачань Roshen поки що не планують.

Як відомо, нещодавно Антимонопольний комітет оштрафував Roshen на 280 млн грн.

Читайте також: